Apple prête à nouer un deal à 14 milliards pour rattraper son retard sur l’IA ?

Quelque peu dépassée par le virage de l’intelligence artificielle, Apple serait en train d’étudier toutes ses possibilités pour rattraper son retard, y compris celle d’une acquisition de Perplexity.

Quand un géant de l’industrie mobile s’associe avec un géant de l’IA, qu’est-ce que cela peut donner ? Si les dernières rumeurs concernant les projets d’Apple s’avèrent crédibles, on pourrait avoir la réponse à cette question dans peu de temps.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, affirme en effet que des discussions seraient en cours entre Apple et Perplexity dans le but d’envisager une acquisition de la seconde par la première. Une manière de se hisser de nouveau dans la course à l’IA pour le fabricant d’iPhone.

Des philosophies convergentes ?

Jusque là, Apple et l’IA ont rarement fait bon ménage. Alors que les assistants conversationnels ont envahi notre quotidien, tout ce qu’Apple a à montrer dans le domaine est un Siri toujours à la traîne. Et alors que le raté de la firme devient de plus en plus visible, Apple serait donc prête à sortir les grands moyens pour se hisser de nouveau au niveau de la concurrence.

Si un rachat d’OpenAI est hors de propos, Perplexity pourrait être une cible plus intéressante pour Apple. Valorisée à 14 milliards de dollars environ, la firme pourrait être rachetée par Apple sans trop de soucis. Deuxièmement, le moteur de recherche dopé à l’IA que propose la startup pourrait s’intégrer sans trop de peine à l’interface de Siri tout en collant plutôt bien avec la philosophie d’Apple, puisque Perplexity n’est pas un chatbot exactement comme les autres.

D’après Bloomberg, les pontes d’Apple ont déjà entamé des discussions avec la direction de Perplexity, mais, pour le moment, aucun accord formel n’est envisagé. Apple attend sans doute la fin du procès antitrust de Google pour savoir si, oui ou non son juteux accord avec le géant de la recherche va devenir caduc.

Une transition invisible

En effet, si les iPhone n’ont plus le droit d’embarquer Google par défaut, Apple se doit d’avoir une solution de repli pour tous les utilisateurs et utilisatrices de ses services mobiles. Nouer un deal avec Perplexity lui permettrait à la fois de pallier ce problème tout en se posant comme un acteur majeur de l’intelligence artificielle. D’une pierre deux coups en somme.

Pour le moment, les dernières versions de Siri sont capables de déférer certaines des requêtes à ChatGPT en cas de problème. Remplacer le chatbot d’OpenAI par celui d’un concurrent pourrait être quasiment invisible pour le grand public et donner enfin à Siri le coup de pouce dont il semble avoir tant besoin.

