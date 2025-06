Recarrossé pour se dissimuler, l’Honor Magic V5 montre en tout cas son impressionnante finesse

Honor a pris soin de cacher le design définitif de son nouveau Magic V5 sous une coque de confidentialité, mais l’appareil s’est néanmoins montré à un évènement organisé récemment en Chine pour parler d’IA. L’occasion d’apercevoir l’appareil, et surtout d’en jauger la finesse.

Le Magic V5 sera fin, très fin // Source : Weibo via Gizmochina

Le nouveau smartphone pliant d’Honor, le Magic V5, s’est montré en Chine en marge d’un sommet dédié à l’IA. Cette première apparition publique de l’appareil ne nous permet pas de découvrir en détails le design de ce nouveau modèle à charnière, qu’Honor préfère pour l’instant dissimuler derrière une coque de confidentialité, mais nous laisse en tout cas prendre la mesure de son extrême finesse une fois déplié.

Pour rappel, ce nouvel Honor Magic V5 prendra très logiquement la relève de l’actuel Honor Magic V4, déjà considéré comme l’un des modèles les plus fins du marché. Un concurrent de l’Oppo Find N5 qu’Honor expliquait il y a quelques mois être en mesure d’affiner encore plus… ajoutant avoir d’ores et déjà accès aux technologies pour le faire.

Une finesse record

Si Honor montre au moins partiellement son nouveau Magic V5 à la presse, c’est parce que la marque a parallèlement déjà commencé à teaser ce modèle sur les réseaux sociaux chinois.

On découvre donc un produit légèrement plus épais qu’une pièce de monnaie chinoise (pièce de 1 yuan visiblement). On peut donc raisonnablement s’attendre à une épaisseur de 4 ou 5 mm une fois déplié, contre 8,93 mm une fois plié selon certaines sources. L’appareil pèserait par ailleurs à peine 219 grammes, ce qui ferait de lui le modèle pliant le plus fin et le plus léger de sa catégorie.

Source : Weibo via Gizmochina Source : Weibo via Gizmochina Source : Weibo via Gizmochina

Sur le plan technique, l’appareil combinerait un écran interne OLED LTPO pliant de 7,95 pouces, en définition 2K, à un écran externe OLED de 6,45 pouces. Sous le capot palpiterait un Snapdragon 8 Elite, alimenté par une batterie de 6 100 mAh compatible avec la recharge rapide 80 W.

L’appareil adopterait pour le reste un capteur photo principal de 200 Mpx, logé dans un bloc photo arrière circulaire (en compagnie d’au moins deux autres modules). Il profiterait aussi d’une prise en charge de la connectivité satellitaire via le réseau Beidou.

L’Honor Magic V5 serait enfin décliné en coloris Velvet Black, Warm White, Dawn Gold, et Silk Road Dunhuang. Son lancement interviendrait quant à lui dès le 2 juillet prochaine en Chine.