Honor Magic V4 : un concurrent sérieux pour l’Oppo Find N5 ?

L’industrie des smartphones pliables s’apprête à connaître un nouveau tournant avec l’arrivée prochaine du Honor Magic V4. Cette nouvelle génération de téléphone pliable promet de rivaliser avec l’Oppo Find N5, actuellement le plus mince du marché.

Honor Magic V3 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Selon les rumeurs venus de Weibo, le Magic V4 sera équipé d’un écran pliable d’environ 8 pouces et d’un écran couverture de 6,45 pouces, tous deux affichant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et utilisant la technologie LTPO. Le dispositif photo sera particulièrement impressionnant, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un périscope de 200 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Le Magic V4 sera alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ce qui pourrait lui donner un avantage en termes de performances par rapport à l’Oppo Find N5, qui utilise une version à 7 cœurs de ce processeur.

La conception du Magic V4 est également censée être plus mince que celle de son prédécesseur, avec une épaisseur inférieure à 9 mm lorsqu’il est plié. Cela pourrait lui permettre de reprendre le titre de téléphone pliable le plus mince, actuellement détenu par l’Oppo Find N5. Le Magic V4 devrait également inclure des fonctionnalités telles que la recharge sans fil, une résistance à l’eau IPX8 et une connectivité par satellite.

Un concurrent sérieux pour l’Oppo Find N5

Les spécifications du Magic V4 suggèrent qu’il pourrait être un véritable concurrent pour l’Oppo Find N5, qui a récemment été lancé avec une épaisseur de 8,93 mm lorsqu’il est plié. L’Oppo Find N5 est équipé d’un écran intérieur de 8,12 pouces, d’un processeur Snapdragon 8 Elite à 7 cœurs, et d’une batterie de 5600 mAh avec une charge rapide de 80 W.

Le Magic V4, quant à lui, pourrait bénéficier d’un processeur Snapdragon 8 Elite complet, ce qui pourrait lui donner un avantage en termes de performances, notamment en multi-tâche et en jeux. Cependant, la gestion thermique sera cruciale pour éviter les problèmes de surchauffe, étant donné la puissance du processeur dans un corps mince.

La stratégie de Honor vise clairement à reprendre le leadership dans le marché des smartphones pliables, en mettant l’accent sur la performance, la minceur et les fonctionnalités avancées. Si les rumeurs se confirment, le Magic V4 pourrait être l’un des appareils les plus excitants de l’année, avec une sortie prévue pour juin.