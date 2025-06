Le mauvais écran Switch 2, le meilleur Flip du moment et iOS 26 qui booste votre autonomie – L’actu tech de la semaine

Le mauvais temps de réponse de l’écran de la Switch 2, la présentation du Xiaomi Mix Flip 2 et iOS 26 qui ajoute une fonction pour optimiser votre autonomie, c’est le récap.

Xiaomi Mix Flip 2 // Source : Xiaomi

Mix Flip 2, Xiaomi corrige les errances des smartphones à clapet

Xiaomi lance son Mix Flip 2, un smartphone pliable qui corrige les défauts de son prédécesseur et même de son format. Il intègre une batterie de 5165 mAh — un record —, un grand écran externe de 4,01 pouces totalement utilisable, une double caméra signée Leica et une charnière de nouvelle génération. Avec un tarif agressif en Chine, il se positionne comme un concurrent redoutable pour Samsung et son prochain Galaxy Z Flip 7 bientôt annoncé, en attendant une sortie européenne probable à l’automne 2025.

iOS 26 optimise encore plus votre batterie

iOS 26 introduit un nouveau mode d’alimentation adaptatif. Il ajuste intelligemment les paramètres, comme la luminosité de l’écran ou en permettant à certaines activités de prendre plus de temps, afin de prolonger l’autonomie lors d’une utilisation intensive.

Attention, cette fonctionnalité est exclusive aux modèles récents supportant Apple Intelligence : les iPhone 15 Pro et la gamme iPhone 16. Les modèles plus anciens, même compatibles avec iOS 26, n’y auront pas droit. Il s’agit d’une option à activer manuellement.

La Switch 2 a un sacré délai de réponse

De nouveaux tests confirment la très mauvaise réactivité de l’écran LCD de la Switch 2. Avec un temps de réponse moyen de 33 ms, il est 50% plus lent que celui de la Switch originale, provoquant un flou de mouvement et des effets de « ghosting » importants. Ce compromis, probablement fait par Nintendo pour préserver l’autonomie, en fait l’un des pires écrans du marché sur ce critère.