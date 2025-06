Le pliable Mix Flip 2 officialisé : Xiaomi vise Samsung avec une batterie record et un prix agressif

Xiaomi dévoile son MIX Flip 2 avec une première mondiale : une batterie de 5165 mAh sur un smartphone pliable à clapet.

En Chine, Xiaomi vient de dévoiler son Mix Flip 2, un smartphone pliable à clapet qui brise plusieurs records techniques. Première mondiale : une batterie de 5165 mAh sur un format à clapet, là où la concurrence peine à dépasser 4000 mAh.

À partir de 5999 yuans (713 euros), ce « Full Score Small Fold » selon Xiaomi promet « une expérience comparable à un téléphone premium « . Une ambition qui place directement ce pliable face aux Galaxy Z Flip, mais aussi à l’iPhone dans le segment premium.

Cette prouesse technique s’accompagne d’un écran externe très grand de 4,01 pouces et d’un partenariat photo avec Leica. Xiaomi semble vouloir corriger tous les défauts reprochés aux pliables à clapet : autonomie limitée, écran externe trop petit, qualité photo décevante. Le tout dans un châssis de 199 grammes seulement, déplié sur 7,57 mm d’épaisseur.

Record d’autonomie : 5165 mAh inédits sur un clapet

La batterie « Xiaomi Jinshajiang » de 5165 mAh constitue la vraie révolution de ce MIX Flip 2. Cette capacité dépasse de plus de 1000 mAh les meilleurs pliables à clapet actuels, cantonnés autour de 4000 mAh pour des raisons d’encombrement. Xiaomi revendique une densité énergétique de 843 Wh/L grâce à une technologie silicium à 10 %.

Cette technologie résout le principal reproche fait aux smartphones pliables à clapet. L’autonomie limitée obligeait souvent à recharger en milieu de journée, handicapant l’usage quotidien. Avec 5165 mAh, le MIX Flip 2 promet une autonomie comparable aux flagships traditionnels, voire supérieure.

La charge rapide 67 W filaire accompagne cette grosse batterie, ce qui permettrait un plein complet en moins d’une heure. La charge sans fil 50 W, encore rare sur les pliables, complète un ensemble énergétique très abouti. Xiaomi intègre également un refroidissement « tridimensionnel double VC » pour maintenir les performances lors des charges intensives.

Écran externe 4,01 pouces : enfin utilisable au quotidien

L’écran externe de 4,01 pouces en matériau « luminescent M9 » constitue l’autre atout majeur du MIX Flip 2. Cette diagonale permet enfin un usage réel sans déplier le smartphone, selon Xiaomi, contrairement aux écrans externes microscopiques de certains concurrents. La luminosité maximale de 3200 nits assure aussi une lisibilité parfaite en extérieur. Ici, c’est certainement le score d’un pic en HDR.

Plus important encore, cet écran supporte plus de 500 applications populaires selon Xiaomi. L’interface permet l’édition d’applications de bureau, le multitâche, la visualisation d’albums et l’assistant vocal « Super Xiaoai« . Xiaomi veut vraiment que l’écran externe devienne un véritable second smartphone, pour réduire le besoin de déplier l’appareil.

Cette approche répond aux critiques récurrentes sur l’utilité des pliables à clapet. Si l’écran externe reste anecdotique, le concept perd son intérêt face aux smartphones classiques. Avec 4,01 pouces pleinement fonctionnels, Xiaomi cherche à proposer une alternative crédible qui justifie le format pliable.

Partenariat Leica pour rattraper le retard photo

Xiaomi mise sur Leica pour corriger la faiblesse photo historique des pliables à clapet. Le système bicaméra associe un capteur principal 50 mégapixels « Light Hunter 800 » avec stabilisation optique à un ultra grand-angle 50MP également signé Leica.

Le capteur « Light Hunter 800 » promet des performances en basse lumière améliorées. La stabilisation optique, rare sur les clapets pour des raisons d’encombrement, devrait considérablement améliorer la qualité des photos et vidéos. L’ultra grand-angle 50 mégapixels égale les meilleurs flagships actuels. Par contre, pas de téléobjectif.

Châssis premium et charnière nouvelle génération

Enfin, le design du Mix Flip 2 mise sur la premium avec un cadre central en métal dépoli et un écran micro-incurvé sur trois côtés. Le verre « Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0 » protège l’ensemble dans un châssis de 199 grammes.

La nouvelle charnière « à quille Xiaomi » adopte une « structure bielle à trois niveaux + quatre plaques flottantes », première du secteur selon le constructeur. Cette mécanique vise à réduire l’usure du pli central, talon d’Achille des smartphones pliables. Xiaomi revendique une « profondeur moyenne des plis inférieure à 50 μm après 200 000 plis« .

Le verre flexible de 6,86 pouces et 50 μm d’épaisseur équipe l’écran principal. Cette finesse améliorerait la sensation tactile tout en réduisant la visibilité du pli central.

Mais pour quel prix ?

À partir de 5999 yuans (environ 713 euros) pour la version 12 Go + 256 Go, le Mix Flip 2 se positionne bien. Le Galaxy Z Flip 6 démarre à 1199 euros, soit 40 % plus cher que le prix chinois du Xiaomi.



Modèle Prix Chine Prix Europe estimé Batterie Écran externe Xiaomi MIX Flip 2 Dès 5999 ¥ (713 €) ~800-850 € 5165 mAh 4,01″ Galaxy Z Flip 6 – 1 199 € 4000 mAh 3,4″ Motorola Razr 50 Ultra – 1 199 € 4000 mAh 4,0″

La gamme s’étend jusqu’à 7299 yuans (868 euros) pour la version 16 Go + 1 To, restant sous les tarifs d’entrée Samsung ou Motorola.

Le Mix Flip original étant commercialisé en France, le Mix Flip 2 devrait logiquement suivre la même trajectoire. Xiaomi distribue désormais largement ses flagships en Europe, et ce pliable premium s’inscrit dans cette stratégie d’expansion géographique. Un lancement automne 2025 semble probable.

Le prix européen restera cependant à confirmer. Xiaomi applique généralement une augmentation de 15-20 % par rapport aux tarifs chinois pour couvrir les taxes, distribution et garanties européennes. Le Mix Flip 2 pourrait ainsi débuter autour de 800-850 euros en France, ce qui resterait certainement très face au Galaxy Z Flip 7, et sans doute aussi face Galaxy Z Flip 7 FE.

