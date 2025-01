Avec ce changement, le Xiaomi Mix Flip 2 prendrait le risque de décevoir sur le plan photo

Attendu plus tôt dans l’année que son prédécesseur, le Xiaomi Mix Flip deuxième du nom pourrait faire grincer des dents sur le plan photo. On apprend que Xiaomi troquerait notamment le téléobjectif du premier modèle pour un « simple » ultra grand-angle cette fois-ci.

Xiaomi Mix Flip // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Nettement amélioré sur le plan de la batterie et en matière de design, du moins si l’on en croit certaines sources, le futur Xiaomi Mix Flip 2 pourrait néanmoins décevoir côté photo.

C’est en tout cas ce que rapporte GSMArena. Selon le média spécialisé, Xiaomi procéderait à un arbitrage étonnant en replaçant, sur son nouveau modèle, le téléobjectif du Mix Flip original, par un module ultra grand-angle beaucoup plus conventionnel, basé sur un capteur 1/2.76 pouce de 50 Mpx. Ce module ultra grand-angle serait couplé à une caméra principale montée sur un capteur 1/1.5 pouce de 50 Mpx.

La piste d’un triple module arrière s’estompe…

Cette information, que l’on doit à DigitalChatStation sur Weibo (souvent bien renseigné), est plutôt décevante. De nombreux utilisateurs espéraient en effet que Xiaomi opterait cette année pour trois modules photos arrières, afin d’intégrer au Mix Flip 2 un appareil ultra grand-angle en plus du téléobjectif que l’on connaissait jusqu’à présent. L’avantage aurait bien sûr été de ne pas avoir à choisir entre ces deux solutions. Si DigitalChatStation dit vrai, cette hypothèse ne serait donc que pur fantasme.

Pour le reste, le Mix Flip 2 disposerait d’une fiche technique globalement intéressante. On y trouverait notamment une puce Snapdragon 8 Elite et un écran principal OLED LTPO 1,5K de 6,85 pouces. L’écran secondaire conserverait une grande diagonale, et l’on trouverait un capteur d’empreintes digitales dans le bouton de mise sous tension.

En parallèle, Xiaomi miserait sur une prise en charge du NFC, sur une nouvelle certification IPX8 (pour une résistance à l’eau qui n’existait pas sur le premier modèle) et sur un dispositif de recharge par induction.