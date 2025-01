Le Xiaomi Mix Flip 2 plierait la concurrence en corrigeant le principal défaut des smartphones à clapet

Xiaomi préparerait une évolution majeure de son smartphone pliable à clapet. Selon de récentes fuites, le Mix Flip 2 pourrait redéfinir les standards du segment avec une plus grande batterie et un design optimisé.

Xiaomi Mix Flip // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Xiaomi Mix Flip 2 ne serait pas qu’une simple itération du premier smartphone à clapet de la marque chinoise. D’après une source sur X, le prochain modèle embarquerait une batterie d’une capacité comprise entre 5600 et 5700 mAh, soit une augmentation significative par rapport aux 4780 mAh du Mix Flip actuel. Cette évolution placerait le Mix Flip 2 loin devant ses concurrents, notamment le futur Galaxy Z Flip 7 de Samsung qui devrait conserver une batterie de 4.000 mAh.

Plus impressionnant encore, cette amélioration de l’autonomie s’accompagnerait d’une réduction des dimensions. Le Mix Flip original, qui mesure 7,6 mm déplié et 16 mm plié pour un poids de 190 grammes, céderait la place à un modèle plus fin et plus léger. Cette prouesse technique permettrait à Xiaomi de rivaliser directement avec le Galaxy Z Flip 6 (6,9 mm déplié) et le Motorola Razr 2024 (7,25 mm déplié).

Surtout, le gain de capacité de sa batterie le propulserait largement devant la concurrence. Le segment des pliables à clapet souffrant majoritairement d’une autonomie moyenne, Xiaomi pourrait faire un coup d’éclat ici.

Que sait-on déjà du prochain Xiaomi Mix Flip 2 ?

Sur le plan technique, le Mix Flip 2 devrait intégrer le dernier processeur Snapdragon 8 Elite, succédant au Snapdragon 8 Gen 3 du modèle actuel. Une nouveauté attendue serait l’ajout de la charge sans fil, absente de la première génération. Mais Xiaomi pourrait de nouveau choisir de ne pas adopter cette technologie pour réduire les coûts.

Contrairement à certains modèles limités au marché chinois, le Mix Flip 2 devrait être commercialisé à l’international, comme son prédécesseur lancé en septembre dernier.