Galaxy S25 : Samsung prendrait enfin en charge la norme sans fil Qi2

La future série Samsung Galaxy S25 s’annonce plus intéressante que prévu. Selon le leaker réputé Ice Universe, ces smartphones pourraient intégrer la technologie de charge sans fil Qi2, marquant potentiellement un tournant majeur pour l’écosystème Android.

Le standard Qi2, dévoilé il y a près de deux ans par le Wireless Power Consortium (WPC) avec le soutien d’Apple, promettait d’apporter aux appareils Android une technologie similaire au MagSafe. Pourtant, l’adoption s’est révélée étonnamment limitée. À ce jour, seul le HMD Skyline intègre cette fonctionnalité.

L’information concernant le Galaxy S25 provient d’un message privé d’Ice Universe sur Weibo, suggérant une puissance de charge plafonnée à 15 W, conformément aux spécifications établies par le WPC en janvier 2023.

Les Galaxy S25 vont enfin améliorer leur recharge sans fil

L’intégration du Qi2 représenterait bien plus qu’une simple amélioration de la charge sans fil. Cette technologie ouvre la voie à tout un écosystème d’accessoires magnétiques, des supports de voiture aux trépieds, en passant par les stations de charge multifonctions. L’expérience utilisateur s’en trouve considérablement améliorée. La technologie élimine les désagréments couramment associés à la charge sans fil traditionnelle, comme le positionnement imprécis ou les interruptions de charge.

Le timing semble particulièrement crucial. Après le refus de Google d’adopter le Qi2 pour le Pixel 9 et la confirmation que le OnePlus 13 n’intégrera pas non plus cette technologie, l’industrie attend qu’un acteur majeur franchisse le pas. Samsung, leader du marché Android, pourrait être ce catalyseur tant attendu.

Si cette information se confirme, cela pourrait déclencher une vague d’adoption par d’autres fabricants, concrétisant enfin la promesse d’une charge sans fil universelle et efficace. La série Galaxy S25, dont le lancement est prévu pour janvier prochain, pourrait ainsi marquer être un tournant décisif dans l’évolution des smartphones Android. Il reste maintenant à voir si les différents concurrents du fabricant coréen vont eux aussi adopter la même norme sur leurs prochains modèles.