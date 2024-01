Les premiers accessoires Qi 2 sont là, mais il y a un problème avec les smartphones Android

Les premiers accessoires Qi 2 sont prêts, ils ont été présentés au CES 2024, les iPhone sont déjà compatibles, mais il y a un accroc avec les smartphones Android.

Le Qi 2, c’est la nouvelle ère de la recharge sans fil, un peu comme le MagSafe, mais pour tous. En gros, c’est une charge sans fil améliorée avec des aimants pour faciliter l’usage des accessoires avec les smartphones.

Apple a déjà adopté cette technologie avec son MagSafe, permettant de charger jusqu’à 15 Watts. Officiellement lancé fin 2023, le Qi 2 commence à faire son apparition sur les premiers accessoires. Anker et Belkin sont en première ligne pour exploiter cette technologie.

Anker et Anker entrent en jeu

Anker a sorti toute une gamme de produits. D’abord, le Anker MagGo Power Bank, une batterie externe de 10 000 mAh qui se fixe derrière le smartphone, avec en prime un petit écran pratique.

Ensuite, il y a le Anker MagGo Magnetic Wireless Charger. Équipé d’un port USB-C, il se branche sur une prise secteur, une batterie externe, ou même dans votre voiture.

Le Anker MagGo 3-in-1 est particulièrement cool. C’est un dock polyvalent qui peut charger à la fois une Apple Watch, des AirPods et un smartphone.

Et puis, il y a le Anker MagGo Magnetic Charging Station, vendu à 100 dollars. C’est une station de recharge Qi 2 qui inclut des ports USB-C et USB-A pour charger simultanément plusieurs appareils. Sa puissance peut atteindre 67 Watts en mode filaire.

Du côté de Belkin, on trouve des produits similaires, comme la station de recharge BoostCharge Pro 3-en-1. Et n’oublions pas la Batterie externe sans fil magnétique BoostCharge Pro, disponible en plusieurs capacités : 5K, 8K ou 10K. Avec la technologie Pass-Through, elle permet de recharger simultanément la batterie externe et l’appareil Qi2 via un port USB-C.

Où sont les smartphones Android compatibles avec Qi 2 ?

Ces produits sont non seulement esthétiques et pratiques, mais aussi compatibles avec les iPhone. Cependant, le Qi 2 est aussi censé être compatible avec Android. Le hic, c’est qu’à ce jour, aucun smartphone Android ne prend en charge le Qi 2. On attend donc avec impatience que ça change…

Rassurez-vous, ces accessoires fonctionneront avec les smartphones Android compatibles Qi. Mais, il faudra ajouter une coque compatible pour profiter de l’aimant, et vous n’aurez pas accès à la charge la plus rapide sans fil. Pour les utilisateurs iPhone, la bonne nouvelle est que vous allez pouvoir profiter des 15 Watts de puissance de charge sans avoir à acheter un accessoire certifié MagSafe.