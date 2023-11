La charge Qi2, la charge sans fil MagSafe d’Apple, est disponible pour Android

Voilà, le MagSafe arrive enfin sur Android ! C'est à travers la technologie Qi2, et les premiers appareils compatibles vont pouvoir être commercialisés.

En début d’année, une innovation a marqué le domaine de la charge sans fil : le Wireless Power Consortium (WPC) a dévoilé la norme Qi2 (prononcez « Chi 2 »).

Inspirée de la technologie MagSafe d’Apple, cette nouvelle norme promet de transformer notre façon de charger les appareils mobiles. Qi 2 (Qi2), prononcé « chi 2 », intègre un « Magnetic Power Profile » (MPP), optimisant la charge sans fil grâce à l’utilisation d’aimants pour aligner parfaitement la bobine de charge du smartphone avec celle du chargeur. Cette avancée n’est pas seulement une question de confort ; elle ouvre également la voie à des vitesses de recharge améliorées et une plus grande compatibilité entre différents appareils.

De 15 à 30 Watts

La norme Qi2 se décline en deux profils distincts. D’abord, le profil de puissance magnétique (MPP), directement inspiré de la technologie MagSafe d’Apple et ayant contribué à la conception de Qi 2. Ce profil permet des vitesses de charge atteignant 15 Watts et propose une fixation magnétique pratique. Le second profil, une version avancée du Extended Power Profile (EPP), renonce à la fixation magnétique, mais double la vitesse de charge, offrant ainsi jusqu’à 30 W. Cette flexibilité garantit que Qi 2 peut répondre aux besoins variés des utilisateurs, qu’ils recherchent la rapidité ou la commodité.

Comme vous l’aurez compris, l’un des plus grands atouts de Qi 2 est sa capacité à s’adapter à une large gamme d’appareils, tant iOS qu’Android, y compris les accessoires sans fil tels que les étuis pour écouteurs et les montres. Selon le communiqué de presse du WPC, la gamme iPhone 15 serait parmi les premiers appareils à bénéficier de cette norme. De plus, des fabricants d’accessoires renommés comme Belkin, Mophie, Anker et Aircharge sont déjà en phase de test de leurs produits Qi2. Les fabricants de smartphones devraient aussi massivement adopter cette technologie en 2024.

