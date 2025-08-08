Insta360 Flow 2 Pro : ce gimbal, capable de suivre un sujet tout seul, se retrouve dans un pack à un super prix

L’Insta360 Flow 2 Pro est un stabilisateur pour smartphone assez singulier : adapté aux smartphones Apple et Android, il peut suivre un sujet automatiquement. Un modèle qui devrait ravir les vlogueurs, et que l’on trouve en ce moment dans un pack complet à 175,99 euros au lieu de 219,99 euros sur Amazon.

L’Insta360 Flow 2 Pro // Source : Insta360

Dévoilé en début d’année, l’Insta360 Flow 2 Pro est le deuxième stabilisateur pour smartphone de la marque capable de suivre automatiquement à la trace un sujet. À sa sortie, cette fonctionnalité très appréciée était réservée aux utilisateurs d’iPhone, mais désormais, les détenteurs d’un modèle Android peuvent aussi en profiter grâce à un module IA Tracker. Ce dernier se trouve d’ailleurs dans un pack à moins de 180 euros aux côtés de l’Insta360 Flow 2 Pro et d’une batterie d’accessoires.

Les points forts de l’Insta360 Flow 2 Pro

Un stabilisateur pliable avec trépied et perche à selfie intégrés

Une fonction de suivi automatique d’un sujet filmé par le smartphone

10 heures d’autonomie

Initialement affiché à 219,99 euros, le pack Insta360 Flow 2 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 175,99 euros sur Amazon. Celui-ci contient, outre le stabilisateur, un IA Tracker, un support magnétique pour smartphone, une pince magnétique pour smartphone, un câble de charge USB-C, un câble de charge USB-C vers USB-A et une pochette de protection.

Un gimbal pliable et 3-en-1

Avec son poids de 357 g et son format pliable, l’Insta360 Flow 2 Pro est un stabilisateur pour smartphone particulièrement pratique à transporter partout avec soi. L’autre avantage de son design, c’est son trépied et sa perche à selfie intégrés : avec le premier accessoire, on peut le poser sur une surface plane, tandis qu’avec le second, le gimbal s’utilise en mode « selfie stick » pratique pour filmer de beaux panoramas en vacances.

Cet Insta360 Flow 2 Pro s’appaire facilement aux smartphones, et comme il a été conçu à la base pour les produits Apple, la connexion s’opère en quelques secondes, par simple contact, avec les iPhone. Il est même possible de contrôler le stabilisateur à distance avec une Apple Watch. Côté autonomie, le gimbal peut en théorie être utilisé pendant 10 heures, et on peut même recharger son smartphone en le branchant au stabilisateur.

Il suit une personne tout seul, comme un grand

L’Insta360 Flow 2 Pro est équipé d’une stabilisation sur 3 axes, grâce à laquelle les secousses et les tremblements sont annulés, et les images bien fluides. Ce stabilisateur propose aussi un suivi panoramique à 360° qui devrait ravir celles et ceux qui aiment filmer leurs exploits sportifs. Sur l’application Insta360, des effets créatifs sont aussi proposés pour améliorer le rendu des séquences filmées et leur donner un aspect plus pro ou fun. La compatibilité Dolby Vision est aussi assurée.

Terminons par la fonctionnalité qui permet à ce stabilisateur de se différencier de la concurrence : il est capable d’analyser en temps réel l’image capturée pour connaître le positionnement d’un sujet et le suivre à la trace tout seul. Le stabilisateur peut donc pivoter comme un grand, sans que l’on touche à sa nacelle. Au départ, le Flow 2 Pro utilisait uniquement la fonctionnalité DockKit d’Apple, ce qui signifiait que cette fonction était réservée aux utilisateurs d’iPhone passant par l’application Photo traditionnelle.

Maintenant, les détenteurs d’un smartphone Android peuvent en profiter grâce au module IA Tracker, fourni dans ce pack. Sa caméra intègre la technologie de suivi d’Insta360 et peut être utilisée avec l’application d’appareil photo native de l’utilisateur, que ce soit sur Android ou iOS. Toutefois, ses capacités de suivi sont moins performantes que celles offertes par l’app Insta360. Autrement, ce module, qui embarque une petite lampe LED, offre des commandes gestuelles permettant de démarrer ou d’arrêter un enregistrement, par exemple.

