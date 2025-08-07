Samsung met brièvement en vente les Galaxy Buds 3 FE, avant de les retirer

Samsung a brièvement mis en vente les Galaxy Buds 3 FE sur son site officiel d’Amérique Latine, avant de finalement faire machine arrière.

Samsung Galaxy Buds 3 FE // Source : Samsung

Alors que les fuites au sujet des Galaxy Buds 3 FE continuent de pleuvoir, Samsung a mis en vente par erreur ses prochains écouteurs sans fil accessibles sur son site officiel en Amérique Latine, dévoilant les visuels officiels, ainsi que les prix. Notons qu’au moment où nous écrivons ces lignes, la marque a depuis retiré la page de son site officiel.

Des Galaxy Buds 3 Pro avec moins de fantaisie

Sur son site officiel en Amérique Latine (page retirée depuis), Samsung a mis en ligne par erreur la page d’achat des Galaxy Buds 3 FE. Sans trop de surprises, ces derniers reprennent la robe de la variante haut de gamme, les Galaxy Buds 3 Pro, avec quelques artifices en moins (comme les diodes sur les tiges, ou les touches de couleurs aux extrémités de celles-ci).

D’autres différences esthétiques sont aussi à noter du côté du boitier, avec quelques touches noires sur le réceptacle des écouteurs, ou bien la partie supérieure en plexiglass polarisée, toutes deux absentes des Buds 3 Pro. Ce boitier semble aussi adpoter un design plus dans la rondeur.

Il n’y a malheureusement aucune spécifications supplémentaires à se mettre sous la dent avec la fiche de Samsung, si ce n’est son prix, et deux coloris : blanc et noir. Le prochain modèle d’écouteurs sans fil devraient se positionner entre les Galaxy Buds Core (indisponible chez nous), et les Galaxy Buds 3 dans la gamme de la marque.

Les Galaxy Buds 3 FE seraient donc disponibles au tarif de 129 dollars (ce qui amène à environ 119 euros par chez nous). Bien qu’aucune date de présentation officielle ne soit connue, plusieurs indices suggèrent une mise en ligne commune avec le Galaxy S25 FE, entre le mois de septembre et octobre.