Samsung met brièvement en vente les Galaxy Buds 3 FE, avant de les retirer

 
Samsung a brièvement mis en vente les Galaxy Buds 3 FE sur son site officiel d’Amérique Latine, avant de finalement faire machine arrière.
Samsung Galaxy Buds 3 FE // Source : Samsung

Alors que les fuites au sujet des Galaxy Buds 3 FE continuent de pleuvoir, Samsung a mis en vente par erreur ses prochains écouteurs sans fil accessibles sur son site officiel en Amérique Latine, dévoilant les visuels officiels, ainsi que les prix. Notons qu’au moment où nous écrivons ces lignes, la marque a depuis retiré la page de son site officiel.

Des Galaxy Buds 3 Pro avec moins de fantaisie

Sur son site officiel en Amérique Latine (page retirée depuis), Samsung a mis en ligne par erreur la page d’achat des Galaxy Buds 3 FE. Sans trop de surprises, ces derniers reprennent la robe de la variante haut de gamme, les Galaxy Buds 3 Pro, avec quelques artifices en moins (comme les diodes sur les tiges, ou les touches de couleurs aux extrémités de celles-ci).

D’autres différences esthétiques sont aussi à noter du côté du boitier, avec quelques touches noires sur le réceptacle des écouteurs, ou bien la partie supérieure en plexiglass polarisée, toutes deux absentes des Buds 3 Pro. Ce boitier semble aussi adpoter un design plus dans la rondeur.

Il n’y a malheureusement aucune spécifications supplémentaires à se mettre sous la dent avec la fiche de Samsung, si ce n’est son prix, et deux coloris : blanc et noir. Le prochain modèle d’écouteurs sans fil devraient se positionner entre les Galaxy Buds Core (indisponible chez nous), et les Galaxy Buds 3 dans la gamme de la marque.

Les Galaxy Buds 3 FE seraient donc disponibles au tarif de 129 dollars (ce qui amène à environ 119 euros par chez nous). Bien qu’aucune date de présentation officielle ne soit connue, plusieurs indices suggèrent une mise en ligne commune avec le Galaxy S25 FE, entre le mois de septembre et octobre.

Samsung Galaxy Buds 3 au meilleur prix

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.

Samsung Galaxy Buds 3

Samsung Galaxy Buds 3

Fiche technique
Les meilleurs casques Tous les casques et écouteurs Samsung
Signaler une erreur dans le texte
Maxime Payet

Journaliste Stagiaire

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)

En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.

Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.

Gérer mes choix