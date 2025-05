Samsung Galaxy Buds Core ou Galaxy Buds FE 2 : une nouvelle génération d’écouteurs abordables en approche

Le marché des écouteurs sans fil continue de s’étendre, et Samsung s’apprête à renouveler son offre d’entrée de gamme. Repérés sous le numéro de modèle SM-R410, ces nouveaux écouteurs ont récemment obtenu la certification BIS en Inde.

Samsung Galaxy Buds FE // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Après avoir certifié le boîtier, Samsung franchit une nouvelle étape vers la commercialisation de ses nouveaux écouteurs abordables. En effet, ce processus précède généralement la présentation, puis la mise en vente des appareils électroniques. Selon les documents consultés, ils devraient venir remplacer les Galaxy Buds FE, lancés en octobre 2023, qui avaient marqué l’arrivée de Samsung sur le segment des écouteurs TWS les plus abordables de la marque. Rappelons qu’il y a quelques mois maintenant, le géant sud-coréen a mis sur le marché les écouteurs Galaxy Buds 3 et les Galaxy Buds 3 Pro.

L’obtention de la certification BIS, ainsi que celle du boîtier de charge sous le numéro EP-QR410, confirment l’avancée du projet et la volonté de Samsung de poursuivre sa stratégie sur le segment accessible. Les écouteurs répondent au numéro de modèle SM-R410, comme le précise la fiche de certification du BIS.

Source : 91mobiles.com

Galaxy Buds FE 2 ou Galaxy Buds Core ?

Selon les documents officiels de certification (notamment la FCC aux États-Unis), le nom marketing utilisé par Samsung pour ce nouveau modèle est « Galaxy Buds Core ». Bien que la logique voudrait que le successeur des Galaxy Buds FE s’appelle « Galaxy Buds FE 2 », la marque a choisi d’enregistrer ce modèle sous le nom « Galaxy Buds Core » dans ses démarches administratives et commerciales récentes. Il s’agirait donc d’un changement de stratégie de la part de Samsung concernant la dénomination de sa gamme d’écouteurs abordables, même si la filiation avec les Galaxy Buds FE reste évidente. Cependant, nous ne sommes pas à l’abri d’un changement de nom d’ici à la présentation officielle…pour plus de clarté.

Des batteries plus puissantes pour une meilleure autonomie

L’un des points forts mis en avant par les différentes certifications et fuites concerne la capacité des batteries intégrées aux Galaxy Buds Core. Selon les informations issues des plateformes Nemko et FCC, chaque écouteur serait doté d’une batterie de 100 mAh, soit un total de 200 mAh pour la paire, tandis que le boîtier de charge disposerait d’une batterie de 500 mAh. À titre de comparaison, les Galaxy Buds FE embarquaient 60 mAh par écouteur et 479 mAh pour le boîtier, ce qui représente une augmentation significative de la capacité énergétique.

Samsung Galaxy Buds FE // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Cette évolution devrait logiquement se traduire par une meilleure autonomie d’autant qu’il est possible que Samsung a optimisé le fonctionnement afin là aussi de réduire la consommation énergétique. Rappelons que les Galaxy Buds FE proposent jusqu’à 6 heures d’écoute avec la réduction de bruit active (ANC) activée, et jusqu’à 21 heures au total en désactivant l’ANC, boîtier inclus.

Il est également intéressant de noter que cette capacité de batterie place les Buds Core devant certains modèles plus haut de gamme en ce qui concerne l’autonomie des écouteurs eux-mêmes. Par exemple, les Galaxy Buds 3 Pro, considérés comme le fleuron de la marque, intègrent 48 mAh par écouteur et un boîtier de 515 mAh. Samsung semble donc vouloir miser sur l’endurance avec ce modèle.

Les caractéristiques attendues

Au-delà de l’autonomie, les Galaxy Buds Core devraient proposer une fiche technique solide pour leur prix. Les certifications évoquent la présence du Bluetooth 5.0+ (probablement 5.4), d’une connectivité Wi-Fi double bande jusqu’à 5,8 GHz, ainsi que la compatibilité avec les codecs audio AAC et SBC. Trois microphones par écouteur seraient intégrés afin d’optimiser la qualité des appels et la captation de la voix.

Les Samsung Galaxy Buds FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les commandes tactiles seraient également de la partie, permettant de contrôler la lecture audio, de gérer les appels ou d’activer certaines fonctionnalités sans avoir à manipuler le smartphone.

Par contre, on ne sait encore rien du design qui pourrait évoluer vers un format avec tige, à l’image des Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro, ce qui faciliterait l’utilisation des commandes tactiles et offrirait une meilleure ergonomie.

Enfin, concernant le prix, il semblerait logique qu’il soit proche de celui des Galaxy Buds FE, soit une bonne centaine d’euros afin de maintenir une offre compétitive sur le segment d’entrée de gamme.