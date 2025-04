Samsung prépare ses nouveaux écouteurs Galaxy Buds FE 2 voulus pour être les plus abordables de la gamme. Ils viennent de passer la certification auprès de l’organisme BIS signifiant qu’ils pourraient être bientôt officiellement présentés.

Les Samsung Galaxy Buds FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une étape importante pour la sortie prochaine des Samsung Galaxy Buds FE 2 a été franchie avec l’obtention de la certification BIS en Inde. En effet, selon les informations disponibles, cette certification concerne le boîtier de chargement de ces écouteurs sans fil, ce qui laisse supposer que leur lancement pourrait intervenir dans un avenir proche, peut-être dès les prochains mois.

La certification par le Bureau of Indian Standards (BIS) est souvent un indicateur de la disponibilité prochaine d’un produit sur le marché indien, un marché clé pour la marque sud-coréenne.

Les successeurs des Galaxy Buds FE

D’après les sources, le boîtier de chargement de la version 2 porte le numéro de modèle EP-QR410, marquant une différenciation avec le modèle EP-QR400 relatif aux premiers Galaxy Buds FE. La certification ne donne cependant pas d’informations techniques précises sur les caractéristiques ou les améliorations attendues, mais elle confirme que Samsung travaille activement sur cette nouvelle génération d’écouteurs.

Cela laisse penser que la sortie du Galaxy Buds FE 2 pourrait intervenir dans les semaines ou mois à venir, en complément de la gamme actuelle. La certification BIS intervient après plusieurs rumeurs évoquant le développement de ces écouteurs, notamment par le site GalaxyClub, qui mentionnait un modèle avec le numéro SM-R410. La marque pourrait ainsi proposer une mise à jour de ses écouteurs abordables, en conservant probablement certains éléments clés de la première génération, tout en apportant des améliorations pour répondre aux attentes des utilisateurs.

Samsung Galaxy Buds FE // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Des évolutions à attendre ?

Les Galaxy Buds FE, lancés en octobre 2023, avaient rencontré un certain succès grâce à leur design ergonomique, leur autonomie compétitive et leur prix accessible. Toutefois, à la différence des récents Nothing Ear (a), ils ne sont pas si révolutionnaires. D’autres concurrents potentiels sont les modèles Xiaomi qui sont particulièrement abordables. La première version des Galaxy Buds FE proposait de bonnes basses, des voix qui ressortent et une belle autonomie de 6 heures avec la fonction Active Noise Cancellation (ANC) activée. Cependant, lors de notre test, nous avions relevé un égaliseur trop limité, des aigus trop inégaux, une certification IPX2 seulement donc peu protectrice et pas de charge sans fil pour le boîtier. Des points qu’il sera nécessaire d’améliorer.

L’arrivée probable des Galaxy Buds FE 2 pourrait donc se faire à un prix similaire, conservant ainsi leur positionnement comme une option abordable pour les utilisateurs cherchant des écouteurs sans fil à la fois performants et accessibles.