CMF plie le game avec ses nouveaux Buds 2, Buds 2 Plus et Buds 2a dotés d’une fonction ANC à moins de 40 euros

CMF by Nothing vient d’annoncer officiellement la sortie de trois nouvelles paires d’écouteurs. Ceux-ci appartiennent à la série Buds 2. Il y a les Buds 2, les Buds 2a et les Buds 2 Plus. Les plus abordables sont proposés à partir de 39,95 euros et il y en a pour tous les besoins.

CMF Buds 2 // Source : CMF

La marque CMF, branche de Nothing qui commercialise des smartphones et des écouteurs, mais aussi, de manière plus anecdotique, des vêtements, a récemment mis sur le marché une paire d’écouteurs, les Buds 2 Pro. Ceux-ci sont désormais rejoints par trois nouvelles paires.

Tous bénéficient de la personnalisation du son, via un égaliseur disponible au sein de l’application disponible pour les smartphones. En outre, ils peuvent également compter sur l’intégration de l’assistant conversationnel ChatGPT. Ils sont aussi compatibles multipoints pour se connecter à deux appareils simultanément.

Les trois paires d’écouteurs supportent les technologies Google Fast Pair et Microsoft Fast Pair pour un appairage instantané. Ils sont compatibles Bluetooth 5.4 et embarquent un système de détection de port (Buds 2 et Buds 2 Plus) afin de mettre en pause la musique lorsqu’on les retire. Via l’application, une fonction de test des embouts est proposée pour trouver celui qui convient le mieux à votre conduit auditif.

CMF application X // Source : CMF

Toutes les commandes de contrôle de la musique ou pour lancer certaines fonctionnalités s’effectuent de manière tactile. Enfin, notez que les écouteurs sont équipés d’une fonction de localisation, pratique si on les a égarés.

Les CMF Buds 2, le juste équilibre

Les Buds 2 se veulent des compagnons pour le quotidien offrant un équilibre entre son, confort et fonctionnalités intelligentes. Ils sont dotés d’un système de réduction de bruit (jusqu’à 48 dB, selon la marque) avec fonction transparence pour rester alerte, le cas échéant.

CMF Buds 2 // Source : CMF

Ils sont équipés d’un transducteur de 11 mm de diamètre. On peut compter sur une compatibilité avec les codecs SBC et AAC. Le son est optimisé via la technologie Dirac Opteo.

CMF Buds 2 caractéristiques // Source : CMF

En outre, ils proposent l’effet Spatial Audio avec suivi de la tête. Comme évoqué un peu plus haut, un égaliseur est disponible au sein de l’application compagnon pour adapter le son en fonction des préférences de chacun. Un mode Ultra Bass permet de renforcer les sonorités graves. Notez également la possibilité d’activer le mode faible latence pour une réponse des plus rapides et éviter les décalages entre la source et la diffusion du son. Les écouteurs sont certifiés IP55 donc peuvent résister à des éclaboussures ou à la sueur. CMF indique aussi qu’ils capables de recevoir des projections d’eau pendant 3 minutes sans subir de dommage.

CMF Buds 2 // Source : CMF

Les Buds 2 offrent, selon CMF une autonomie de 13 heures et demie et jusqu’à 55 heures avec le boîtier, sans la fonction ANC activée. Avec, CMF communique sur une autonomie de 8 heures et demie et jusqu’à 35 heures. Toujours d’après la marque, 10 minutes de charge permettent d’en profiter pendant 4 heures, sans la fonction ANC désactivée et jusqu’à 2,4 heures lorsque cette fonction est activée.

Ce modèle est certifié IP55.

CMF Buds 2 // Source : CMF

Les Buds 2 de CMF sont disponibles en précommande dès aujourd’hui pour un prix de seulement 49,95 euros. Ils seront proposés en vente effective à partir du 6 mai 2025. Ils sont déclinés en gris foncé, vert clair ou orange.

CMF Buds 2 Plus, pour aller plus loin tout en restant abordables

Les Buds 2 Plus, de leur côté, sont les modèles les plus aboutis de cette série. Selon la marque, ils proposent une expérience audio supérieure (comprenez aux Buds 2). En effet, leurs transducteurs fait 12 mm de diamètre.

CMF Buds 2 Plus // Source : CMF

En outre, ils intègrent un système compatible avec le format LDAC haute résolution, en plus des codecs AAC et SBC. On peut également compter sur une fonction de compensation auditive et une personnalisation complète via égaliseur pour trouver la sonorité que l’on préfère.

N’oublions pas la fonction de réduction de bruit (jusqu’à 50 dB, selon la marque), toujours avec un mode transparence.

CMF Buds 2 Plus caractéristiques // Source : CMF

Pour ce qui est de l’autonomie, CMF communique sur une durée d’écoute maximale de 14 heures pour les écouteurs seuls (AAC) sans la fonction de réduction de bruit et jusqu’à 7 heures et demie avec celle-ci. En mode audio haute résolution (LDAC), la marque indique qu’ils peuvent avoir une autonomie de 8 heures avec les écouteurs seuls, sans ANC et jusqu’à 5 heures et demie avec. Toujours d’après CMF, 10 minutes de charge permettent d’obtenir 4 heures et demie d’autonomie pour les écouteurs seuls, sans la fonction de réduction de bruit.

Les nouveaux écouteurs CMF Buds 2 Plus sont aussi proposés en précommande à partir de 59,95 euros pour une réelle disponibilité dès le 6 mai. Ils sont déclinés en blanc ou bleu.

Les Buds 2a, pour les petits budgets, mais qui n’oublient pas les fonctions essentielles

Enfin, les écouteurs Buds 2a représentent l’entrée de gamme voulant offrir un son clair, selon la marque. Ils bénéficient d’une fonction de réduction de bruits environnants, jusqu’à 42 dB, d’après CMF et intègre un transducteur en bio-fibre de 12,4 mm.

CMF Buds 2a // Source : CMF

CMF indique qu’ils sont capables d’offrir des basses profondes et que, grâce à leur design abouti et surtout à leur légèreté, on peut les porter toute la journée, sans éprouver de gêne. Ils sont compatibles SBC et AAC avec optimisation via la technologie Dirac.

CMF Buds 2a caractéristiques // Source : CMF

Côté autonomie, CMF indique une durée d’écoute maximale de 8 heures sans ANC et jusqu’à 35 heures et demie avec le boîtier. Avec la fonction de réduction de bruit activée, les écouteurs proposent une autonomie de 5 heures et jusqu’à 23 heures avec le boîtier. Toujours d’après la marque, il est possible de les charger seulement 10 minutes pour obtenir deux heures d’écoute, sans ANC.

Ils sont certifiés IP54 pouvant résister à des éclaboussures ainsi qu’à des projections d’eau.

Les nouveaux écouteurs Buds 2a seront disponibles pour un prix de 39,95 euros à partir du 6 mai après une période de précommande. Ils sont déclinés en orange, gris clair ou gris foncé.