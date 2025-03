Sony dévoile les WF-C710N : ses écouteurs TWS les moins chers avec une ANC améliorée

Sony annonce le lancement des écouteurs sans fil à réduction de bruit WF-C710N. Avec un développement axé sur l’amélioration de la qualité audio et le confort d’utilisation, ces écouteurs sont destinés à ceux qui recherchent une expérience d’écoute immersive à un prix attractif.

Les écouteurs Sony WF-C710N // Source : Sony

Les écouteurs WF-C700N de Sony ont acquis une solide réputation pour leur performance audio et leur excellent rapport qualité-prix. Avec une excellente réduction de bruit et une autonomie satisfaisante, ces modèles, qui finissent leur carrière au prix abordable de 80 euros, demeurent une option attrayante pour les utilisateurs intéressés par la qualité sonore à un tarif accessible. Ils sont désormais remplacés par les WF-C710N, qui promettent d’améliorer l’expérience d’écoute, les performances en matière de réduction de bruit active et d’autonomie.

Modèle Sony WF-C710N Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 30 heures Type de connecteur USB Type-C Fiche produit Voir le test

Une meilleure réduction de bruit active

Les WF-C710N intègrent une technologie de réduction de bruit à double micro, pour filtrer efficacement les sons ambiants indésirables, et donner aux utilisateurs la possibilité de profiter pleinement de leur musique ou de leurs podcasts. En outre, ils proposent un mode Ambient Sound qui aide à rester alertes face à l’environnement tout en écoutant de la musique.

Les quatre coloris proposés // Source : Sony

Les WF-C710N fonctionnent avec l’application mobile Sony Sound Connect, qui offre un large éventail de personnalisation sonore, notamment l’Adaptive Sound Control pour adapter automatiquement le fonctionnement des écouteurs en fonction des activités de l’utilisateur.

Autonomie et clarté des appels

Concernant l’autonomie, Sony annonce jusqu’à 8h30 d’autonomie ANC active et 30 heures d’écoute au total, en incluant les recharges de l’étui de rangement. Une recharge rapide de seulement 5 minutes peut fournir environ 60 minutes supplémentaires de lecture.

De plus, la technologie Precise Voice Pickup garantit une clarté optimale lors des appels. En utilisant plusieurs micros, elle isole la voix de l’utilisateur tout en minimisant les bruits ambiants, avec à la clé des conversations nettes, même dans des environnements bruyants.

Un design moderne et attractif

Sur le plan esthétique, les WF-C710N présentent un design moderne et élégant. Le coloris Glass Blue translucide s’ajoute à une palette de couleurs qui inclut également le blanc, le noir et le rose.

Ce choix vise à satisfaire différents styles personnels, permettant aux utilisateurs de sélectionner des écouteurs qui correspondent à leur goût. Enfin, les WF-C710N sont certifiés IPX4 et résistent donc aux projections d’eau.

Élargissement de la gamme avec de nouveaux coloris

En parallèle de cette annonce, Sony dévoile également de nouvelles couleurs pour ses casques sans fil WH-CH720N et WH-CH520. Le WH-CH720N, proposé à 150 euros, et le WH-CH520, à 70 euros, se déclinent désormais dans des teintes pastel.

Ces nouveaux coloris incluent un rose doux pour les deux modèles et un jaune tendre spécifiquement pour le WH-CH520.