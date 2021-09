Introduction

Le casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 remplace le M50xBT et draine son lot de nouveautés très valables, comme l’intégration d’un nouveau DAC, le support du codec Bluetooth LDAC, de nouveaux microphones de conversation et une autonomie revue à la hausse, combinée à une charge rapide. Sa signature sonore est diablement entraînante et maîtrisée. Un coup de maître.

Audio-Technica, pour celles et ceux qui ne la connaîtrait pas, est une marque japonaise spécialisée depuis les années 1960 dans la conception de casques, microphones, cellules phono et platines vinyle. Des technologies en réalité très proches, qui confèrent à Audio-Technica un savoir-faire indéniable et lui permettent de proposer aujourd’hui d’excellentes cellules vinyles dès l’entrée de gamme, ainsi que des casques au rapport qualité/prix souvent séduisant. L’Audio-Technica ATH-M50xBT2 est de ceux-là, avec ses transducteurs de 45 mm — hérités du casque de monitoring professionnel ATHM50x qu’affectionne Lady Gaga — son ampli-DAC signé Asahi Kasei et un récepteur Bluetooth compatible avec les codecs SBC, AAC et LDAC.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2021 ?

Audio Technica M50xBT2 Fiche technique

Modèle Audio Technica M50xBT2 Format casque supra-auriculaire Batterie amovible Non Microphone Oui Compatibilité OS Android, iOS Autonomie annoncée 50 heures Type de connecteur USB Type-C Version du Bluetooth 5.0 Réponse en fréquence minimum 15 Hz Réponse en fréquence maximum 28000 Hz Impédance 38 ohms Longueur du câble 120 cm Poids 307 grammes Assistant Vocal Google Assistant, Amazon Alexa Prix 209 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec un casque prêté par Audio-Technica.

Audio Technica M50xBT2 Design

Le casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 est un modèle circum-aural fermé, au look complètement rétro. Il est directement dérivé du modèle de monitoring ATH-M50x et dispose donc d’oreillettes pivotant à l’horizontale et à la verticale sur 180°. Cette particularité permet d’écouter le casque avec une seule oreillette en le tenant d’une main contre la tête, voire de partager la seconde oreillette avec quelqu’un. Au-delà de cette fonction un peu old school, ce casque possède, grâce à ce mécanisme, une excellente capacité d’adaptation à la tête de l’auditeur.

L’ATH-M50xBT2 est réalisé principalement en PVC, avec toutefois des articulations et un support d’arceau en acier. Il semble particulièrement solide. L’arceau est évidemment ajustable, convient aux grandes têtes et est rembourré avec de la mousse tendre à mémoire de forme. Il exerce une pression très bien étudiée sur le crâne. Le casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 est très confortable à porter, malgré ses 300 grammes, même plusieurs heures de suite.

Il peut être écouté en se promenant, car son inertie est faible. Par ailleurs, il ne tient pas trop chaud et on le garde volontiers sur la tête, en cette fin d’été tropicale.

Boutons de contrôle et connectique

Le casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 dispose de deux boutons de contrôle du volume logés sur la coque gauche. Un appui prolongé passe à la piste suivante. Entre les deux se trouve le bouton de mise sous tension, qui met également en pause la lecture et permet de prendre les appels vocaux. Enfin, un quatrième bouton invoque l’assistant vocal du smartphone (Google Assistant, Siri) ou bien Alexa, si l’app a été installée.

Quant à la connectique, elle se résume à un port USB-C de recharge (câble fourni) et une entrée analogique au format mini-jack 3,5 mm (câble de 1,2 m fourni). L’ATH-M50xBT2 est par ailleurs livré avec une poche de transport en similicuir.

Audio Technica M50xBT2 Usage et application

Le casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 est compatible avec l’appairage Bluetooth Google FastPair. Dès sa mise sous tension, il se signale au smartphone Android le plus proche et, une fois appairé avec celui-ci, est automatiquement configuré sur tous les autres smartphones et tablettes Android connectés au même compte Google. Avec un iPhone ou un ordinateur, la procédure d’appairage est conventionnelle. L’ATH-M50xBT2 peut rester associé à deux sources Bluetooth simultanément. Sa capacité de réception est bonne et nous avons pu écouter nos musiques au travers d’un plancher en bois. Le casque délivre quelques messages vocaux à l’allumage, comme le niveau de charge de la batterie et l’éventuelle connexion à un périphérique Bluetooth (qui n’est toutefois pas identifié). Le seul reproche qu’on puisse faire à l’Audio-Technica ATH-M50xBT2, c’est l’absence d’un détecteur de port, qui mettrait en pause la lecture dès que le casque est ôté.

Une app Audio-Technica Connect bien ficelée

L’Audio-Technica ATH-M50xBT2 dispose de son application mobile pour Android ou iOS. Baptisée Audio-Technica Connect, elle permet de gérer les paramètres du casque : codec Bluetooth employé (SBC, AAC ou LDAC), latence Bluetooth (mode jeu), incréments des touches de volume, messages vocaux ou bips, choix de l’assistant vocal, retour du microphone pendant les appels vocaux, et, enfin, accès aux égaliseurs intégrés.

Il n’est toutefois pas possible de modifier les fonctions des boutons du casque.

Une égalisation tonale surprenante

Deux égaliseurs sont proposés au choix de l’utilisateur, l’un à bandes et l’autre paramétrique. Le premier offre des réglages basiques, avec seulement 5 bandes ajustables. Le second est bien plus sophistiqué, avec 5 clés positionnables librement sur le spectre audio. La largeur des lots de fréquences ajustée est totalement réglable, au cinquième de décibel près ! Mieux, la plage de fréquences impactée par un point de contrôle peut être rétrécie ou élargie manuellement. On parvient ainsi à des réglages fins, vraiment satisfaisants pour qui souhaite modéliser la courbe de l’Audio-Technica ATH-M50xBT2. D’ailleurs, c’est le DAC Asahi Kasei du casque qui applique directement les corrections, ce qui est un gage de qualité supplémentaire. De plus, les réglages appliqués sont sauvegardés dans le casque, ce qui permet de retrouver la même balance tonale quelle que soit la source Bluetooth. Notez toutefois que l’égalisation ne fonctionne que sur les flux audio 16 bits, et qu’elle est évidemment désactivée lorsque le casque est écouté via son entrée analogique.

Audio Technica M50xBT2 Audio

Le casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 embarque deux transducteurs dynamiques de 45 mm de diamètre, capables de reproduire les fréquences de 15 Hz à 28 kHz. Si vous envisagez d’alimenter ce casque avec la sortie analogique d’un smartphone ou d’un baladeur, sachez que l’ATH-M50xBT2 est facile à alimenter, avec sa sensibilité élevée de 99 dB /mW et son impédance nominale de 38 Ohms. Autrement dit, vous obtiendrez à coup sûr un fort volume et une restitution équilibrée, si vous décidez d’utiliser un câble.

Un DAC Asahi Kasei au coeur de l’ATH-M50xBT2

Si les transducteurs ne changent pas entre l’Audio-Technica ATH-M50xBT et ce nouveau ATH-M50xBT2, le DAC embarqué est inédit. Le précédent chipset combinait contrôleur Bluetooth, DAC et ampli casque, tandis que l’ATH-M50xBT2 sépare Bluetooth et section audio, en embarquant un DAC Asahi Kasei AK4331 dédié uniquement à l’audio. Asahi Kasei est un acteur incontournable en hi-fi et en home cinéma, où ses DAC audiophiles, avec technologie Velvet Sound, équipent les meilleurs baladeurs et amplis home cinéma haut de gamme. Derrière Velvet Sound se cache bel et bien un son de velours, obtenu en préservant le bon cadencement des paquets de données audio numériques issues du récepteur Bluetooth, tout au long des différents traitements numériques du DAC (égalisation, suréchantillonnage, filtrage, etc.).

Pour autant, il ne suffit pas d’embarquer un très bon ampli-DAC pour faire un bon casque, il faut surtout de bons transducteurs. Et Audio-Technica y est bien parvenu.

Configuration de test de l’Audio-Technica ATH-M50xBT2

J’ai écouté l’Audio-Technica ATH-M50xBT2 avec plusieurs sources : iPhone 12 (Bluetooth AAC), Huawei Mate 20x (Bluetooth LDAC et analogique), Xiaomi Mi 11 Lite 5G (Bluetooth LDAC) et MacBook Air M1 (Bluetooth AAC, analogique, DAC USB Audioquest Dragonfly jusqu’à 24 bits / 96 kHz), à partir d’Apple Music (lossless). Ces sessions ont été complétées par le visionnage de quelques extraits de films et séries.

Signature sonore

Le casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 offre une restitution claire, puissante et dynamique, mais ne manque pas de nuances. L’équilibre tonal est très physiologique, avec un registre grave ample — qui ne se désunit pas à fort volume — prolongé par un médium précis et en léger retrait des plus hautes fréquences, distribuées celles-ci avec un fort surcroît de présence. Cette balance tonale est très flatteuse pour l’oreille et rend le casque facile à écouter, que la source soit Bluetooth ou filaire. L’Audio-Technica ATH-M50xBT2 n’est donc pas neutre dans sa restitution, mais il est néanmoins très cohérent. S’il faut résumer d’un mot cette signature, on peut dire qu’elle est enjouée.

Comportement dynamique

Les transducteurs de l’ATH-M50xBT2 ont une capacité dynamique redoutable et les écarts de niveaux sont bien marqués, même à fort volume où le message ne se tasse pas, ni ne s’acidifie d’ailleurs. C’est tout l’intérêt d’utiliser de grands transducteurs (45 mm). Les variations plus subtiles — qui font tout le sel de la musique — sont convenablement reproduites, grâce à un excellent régime transitoire (capacité de passer rapidement d’un son à un autre). Les plus fins détails ne sont jamais éludés. Ce bon comportement dynamique de l’ATH-M50xBT2 permet aux voix et aux instruments de se détacher nettement. Ainsi, ce casque s’écoute au murmure comme à très fort volume avec un réel plaisir.

Scène sonore

Je l’ai trouvée d’une largeur et d’une profondeur convenables, ce qui n’était pas forcément assuré en raison du caractère expressif du casque dans le haut du spectre.

L’abondance de hautes fréquences entraîne bien souvent un tassement des plans sonores, ce qui n’est cependant pas le cas ici. Cependant, la spatialisation relève davantage du bain que du peuplement studieux de la scène sonore. Mais c’est, semble-t-il, la philosophie de l’Audio-Technica ATM50xBT2 et c’est plutôt agréable.

Quelques morceaux écoutés

Le casque Audio-Technica ATM50xBT2 fait preuve de beaucoup de décontraction dans sa restitution, les mixages les plus riches et compressés sont joués avec décontraction. C’est souvent surprenant. Rebel Yell de Billy Idol captive tout au long de son écoute : ça passe de gauche à droite, du calme à la tempête, tout en restant intelligible. On l’a rarement écouté dans de si bonnes conditions.

The Chain de Fleetwood Mac, est un morceau piégeux à plus d’un titre. Dès l’intro, les voix féminine et masculine, puissantes, sont mixées en retrait et quasiment en mono, donc enchevêtrées au centre de la scène. De fait, il faut un casque avec une forte capacité d’extraction des micro-détails pour séparer convenablement les deux artistes. L’Audio-Technica ATH-M50xBT2 y parvient sans mal. Autre écueil, restituer pendant l’intro la guitare acoustique sans excès de brillance, au même niveau que l’électrique, mais bien en deçà du pied de batterie qui doit imposer son intensité. Mission accomplie là aussi.

Avec Bad Guy de Billie Eilish, l’ATH-M50xBT2 dévoile une belle palette de sons graves : le synthé-basse qui ouvre le titre dévoile des variations auxquelles on ne s’attend pas. On en suit le jeu sans aucun mal, à la fois pendant l’intro, puis tout au long du morceau. Vraiment bien. Même constat à l’écoute de plusieurs titres de Massive Attack, notamment Angel et Unfinished Sympathy. Du bon boulot.

Audio Technica M50xBT2 Micro

L’Audio-Technica ATH-M50xBT2 dispose d’une paire de microphones pour la captation des voix. Les bruits environnants sont partiellement réduits, suffisamment pour être bien entendu de son interlocuteur. L’app de contrôle du casque permet d’activer le retour audio du microphone, pour qui préfère entendre le son de sa voix pendant les appels.

Audio Technica M50xBT2 Autonomie

Le casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 est annoncé avec une autonomie de 50 heures au maximum. Pendant ce test, le casque a tenu 53 heures à 50 % du volume. Il a fallu un peu plus de 3 heures pour recharger totalement la batterie. Enfin, Audio-Technica indique, ce que nous n’avons pas mesuré, que cette charge est progressive : rapide au début pour offrir 3h30 d’autonomie après seulement 10 minutes de charge, puis lente par la suite pour préserver la durée de vie de la batterie.

Audio Technica M50xBT2 Prix et date de sortie

Le casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 est disponible au prix de 199 €.