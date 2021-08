Audio-Technica lance une version sans fil de son casque monitoring de référence

Le constructeur japonais Audio-Technica, bien connu pour ses casques de studio, a annoncé une nouvelle déclinaison Bluetooth multipoint de son modèle de référence, l'Audio-Technica ATH-M50xBT2.

Si Audio-Technica n’est pas nécessairement la marque audio la plus reconnue auprès du grand public, le constructeur japonais a su se tailler une excellente réputation auprès des ingénieurs du son, des producteurs ou des DJ. Il faut dire que la firme propose un son particulièrement détaillé et équilibré. L’Audio-Technica ATH-M50x, salué par la critique depuis sa sortie en 2014 a finalement droit à une nouvelle version.

Comme le rapporte le site Engadget, Audio-Technica a annoncé ce mercredi une nouvelle version de son casque circum-auriculaire — avec des coussinets faisant le tour de l’oreille — l’Audio-Technica ATH-M50xBT2.

Comme son nom le suggère, le M50xBT2 propose, en plus de la connexion filaire, une connectivité Bluetooth. Celle-ci s’appuie sur la version 5.0 de la norme sans fil avec une compatibilité avec les codecs AAC, SBC et LDAC. Surtout, il s’agit d’un casque Bluetooth multipoint, ce qui va permettre de le connecter simultanément à deux sources audio Bluetooth en même temps. De quoi écouter de la musique sur son ordinateur et répondre à un appel sur son smartphone à la volée, sans se déconnecter de son PC.

Une autonomie annoncée de 50 heures

Du côté de l’autonomie, Audio-Technica annonce autour de 50 heures d’écoute en continu, tandis que la recharge complète prendra 3,5 heures environ. Pour la recharge justement, le casque est doté d’une prise USB-C. Par ailleurs, 10 minutes de charge devraient permettre de récupérer environ trois heures d’utilisation. Pour la gestion sonore, Audio-Technica a intégré des transducteurs de 45 mm ainsi qu’un ampli dédié. De quoi permettre à l’ATH-M50xBT2 de produire une réponse en fréquence de 15 à 28 000 Hz.

Enfin, concernant les contrôles, ils s’effectuent à l’aide de bouton physique permettant de mettre la musique en pause, de lancer un assistant vocal, de répondre à des appels ou de régler le volume sonore. Audio-Technica possède également sa propre application compagnon sur smartphone, baptisée A-T Connect. Celle-ci propose un égaliseur, l’activation d’un mode latence faible, le réglage de l’équilibre entre l’écouteur gauche et le droit ou le changement de codec audio Bluetooth.

Le casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 a pour l’heure été lancé aux États-Unis au prix de 199 dollars. Le constructeur nous a indiqué que le casque sortira bien en France, mais sans toutefois préciser de prix ou de date de disponibilité. Notons néanmoins que le site français de la firme le référence au tarif de 199 euros.