Ces trois produits Audio-Technica qui vont changer votre manière d’écouter de la musique

Audio-Technica, ce n'est pas que des platines vinyle. Le fabricant japonais est reconnu pour ses excellents casques audio et ses écouteurs True Wireless, et ce, depuis de nombreuses années. Voici trois modèles phares à considérer pour cette fin d’année.

Le réveillon est le moment parfait pour s’offrir ou se faire offrir un produit d’exception. Et si cette année, vous chouchoutiez vos oreilles avec un casque ou des écouteurs Audio-Technica ? Reconnu pour sa signature sonore et la qualité de ses produits audio, nous vous avons sélectionné trois produits incontournables de la firme nippone qui donneront une toute nouvelle dimension à vos meilleures playlists.

Audio-Technica, une référence dans le monde de la musique

Créé dans les années 60, Audio-Technica est un nom de prestige dans le milieu des audiophiles. Il faut dire que l’entreprise japonaise spécialisée à l’origine dans les cellules pour platines a su s’adapter à un marché de l’audio riche et varié. Plus de soixante ans après sa création, le fabricant équipe aujourd’hui bon nombre de professionnels de la musique ou de l’audiovisuel via l’un de ses produits phares : les micros AT. Réputés pour leur qualité sonore irréprochable, les micros AT sont présents dans les plus grands studios musicaux, le live ou le broadcast.

Mais Audio-Technica ne s’adresse pas uniquement aux professionnels du son. Le fabricant propose de nombreux accessoires audio comme des casques circum auraux ou des écouteurs intra-auriculaires d’excellente qualité. Parmi eux, trois modèles sortent du lot : l’ATH-M50xSTS StreamSet pensé pour les créateurs de contenus, l’ATH-M50xBT2 conçu pour les audiophiles exigeants et les ATH-TWX9, une paire d’intra Bluetooth discrets, mais terriblement efficaces.

Une signature sonore unique au monde avec le casque ATH-M50xBT2

Modèle emblématique de la marque nippone, le casque ATH-M50xBT2 offre un équilibre sonore extrêmement bien travaillé. Avec une restitution fine des basses, des aigus et des voix, il propose à l’utilisateur un son clair et bien marqué.

Équipé du Bluetooth, le casque ATH-M50xBT2 a été pensé pour diffuser la musique sans fil, mais aussi sans perte de qualité. Compatible avec les codecs SBC, AAC et LDAC, le récepteur Bluetooth offre ainsi une qualité musicale exceptionnelle avec ou sans fil. Mieux, le casque est capable, en connexion sans fil, d’être appairé à deux appareils compatibles simultanément.

Côté matériel, la principale évolution par rapport au modèle précédent se trouve dans le Digital Audio Converter (DAC). Sous ce nom barbare se cache en réalité un élément indispensable à la qualité audio qui transcende l’expérience d’écoute. En convertissant les fichiers numériques en un format analogique, le DAC améliore la qualité sonore, offrant une expérience d’écoute plus riche et plus fidèle à l’enregistrement original.

On notera enfin que le casque ATH-M50xBT2 dispose d’une autonomie massive de 50 heures et d’un temps de recharge minime de trois heures. Et si vous êtes pressé, sachez que 10 minutes de charge vous assurent pas moins de 3h30 d’autonomie.

L’ATH-M50xBT2 est donc clairement conçu pour les audiophiles nomades qui ne veulent faire aucun compromis sur la qualité sonore. Salué par la presse, il a d’ailleurs reçu l’excellente note de 9/10 par la rédaction de Frandroid. L’ATH-M50xBT2 est disponible à partir de 199 euros et dans certains coloris en édition limitée que vous pourrez sélectionner sur le shop.

Streamer comme un pro avec le casque ATH-M50xSTS StreamSet

Nous l’avons dit, les micro AT sont l’un des produits les plus plébiscités par les professionnels du son chez Audio-Technica. C’est donc ce modèle miniaturisé que la firme japonaise a très logiquement choisi d’intégrer à son casque de streaming.

Avec un micro cardioïde captant le son provenant uniquement de l’avant, l’ATH-M50xSTS StreamSet est donc particulièrement adapté pour capter la voix d’un utilisateur immobile face caméra… comme dans un setup de stream. Le bras est par ailleurs articulé pour se positionner de manière optimale près de la bouche du speaker et capter au mieux la voix. Mieux, si vous avez besoin de couper le micro pour une quelconque raison, il suffit de lever le bras du micro pour passer automatiquement en mode « mute ».

Du côté de la restitution sonore, l’ATH-M50xSTS StreamSet profite de la même qualité que son cousin l’ATH-M50xBT2. Même microphones, même DAC, et finalement même qualité sonore que celle tant appréciée par les propriétaires des casques M50.

L’ATH-M50xSTS StreamSet est disponible en deux versions : STS et STS-USB. Le premier est équipé d’un câble inamovible de 2 m avec prise Jack 3,5 mm et une sortie microphone XLR lui permettant de se connecter à une interface audio (carte-son) ou une console. La version STS-USB est quant à elle équipée du même câble inamovible de 2 m, mais avec une connexion USB-A destinée au plug-and-play PC et Mac.

L’ATH-M50xSTS StreamSet est finalement un peu le meilleur des deux mondes avec la qualité exceptionnelle de son micro et sa signature sonore reconnaissable entre toutes. Si vous avez un amateur de stream dans votre famille, vous avez là le cadeau parfait à déposer sous le sapin pour un prix raisonnable à partir de 199 euros au vu de la qualité du produit.

Redécouvrez le True wireless avec les écouteurs ATH-TWX9

Avec son modèle True wireless ATH-TWX9, Audio-Technica offre une option à considérer pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas porter de casque, mais qui ne veulent faire aucun compromis sur la qualité sonore. Leur compacité les rend d’abord extrêmement commodes à emporter n’importe où sans encombrement.

La réduction de bruit active (ANC) est par ailleurs très bien maîtrisée et propose cinq options de pré-réglages pour assurer une isolation adaptée aux besoins de chacun.

Grâce au Bluetooth 5.2, les écouteurs ATH-TWX9 profitent d’une connexion solide avec tous vos appareils. Ils tirent d’ailleurs parti de la connexion multipoint et peuvent se connecter en simultanée à deux sources sonores comme le casque ATH-M50xBT2.

Côté qualité audio, le constructeur nippon a là encore mis le meilleur de ses technologies au service de ses produits. L’introduction de transducteurs dynamiques de 5,8 mm permet d’élargir sensiblement la gamme des hautes fréquences tout en fournissant un son d’une clarté remarquable. Les écouteurs sont également compatibles avec la technologie Qualcomm Snapdragon Sound, Qualcomm aptX Adaptive, et la technologie 360 Reality Audio de Sony, promettant ainsi une expérience auditive très immersive.

L’autonomie est également excellente pour ces petits écouteurs sans fil puisqu’ils disposent de six heures d’autonomie batterie et 12h30 supplémentaires via l’étui de recharge, soit jusqu’à 18h30 d’utilisation.

Via l’application Audio-Technica CONNECT, les commandes des écouteurs ATH-TWX9 peuvent par ailleurs être personnalisés. Choix du nombre de pressions sur chaque écouteur et commande à effectuer (volume, prise d’appel, assistant vocal…) permettent ainsi à chaque utilisateur d’adapter le fonctionnement de ses écouteurs True Wireless à leurs besoins.

Petit bonus non négligeable enfin, Audio-Technica a non seulement soigné ses écouteurs, mais aussi le boitier qui les accueille en proposant un système de stérilisation par UV pour assurer à son porteur des écouteurs propres à chaque utilisation. Un ajout subtil qui saura faire son petit effet sur vos conduits auditifs.

Les écouteurs true wireless ATH-TWX9 sont disponibles chez Audio-Technica au prix de 319 euros.