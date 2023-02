Noté 9/10, le casque sans fil référence d’Audio-Technica profite de 30 % de réduction

Le fabricant japonais Audio-Technica est spécialisé dans les équipements audio, allant des casques audio aux platines vinyles en passant par les microphones, et nous propose un savoir-faire élevé au rang d'art depuis plus de soixante ans. Son casque ATH-M50xBT2, qui a reçu l'excellente note de 9/10 par notre rédaction, voit son prix passer de 199 euros à 144 euros sur Amazon.

Le casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 est une version évoluée de l’ATH-M50xBT avec quelques nouveautés et toujours la qualité professionnelle emblématique du constructeur japonais. En plus d’être confortable et doté d’une grande autonomie, ce casque audio est un véritable plaisir à écouter, du miel pour nos oreilles. Vous verrez que notre test ne lui a quasiment trouvé aucun défaut. En ce moment, le casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 nous fait encore plus envie avec cette réduction de plus de 50 euros.

L’Audio-Technica ATH-M50xBT2 en quelques points :

Une restitution sonore claire, puissante et dynamique

Une autonomie de 50 heures

Un accès aux égaliseurs sur l’application d’Audio-Technica

Au lieu de 199 euros habituellement, l’Audio-Technica ATH-M50xBT2 est maintenant disponible en promotion à 144 euros chez Amazon.

Un casque rétro doté de technologies modernes

Disons-le d’office, les produits d’Audio-Technica n’ont jamais particulièrement brillé au niveau du design, préférant une apparence sobre. Avec ses oreillettes en PVC et similicuir et son arceau en acier rembourré avec de la mousse à mémoire de forme, l’ATH-M50xBT2 ne fait pas exception à la règle. Il adopte même un look rétro avec ses oreillettes pivotables à 180°, ce qui est plutôt pratique pour pouvoir écouter un son avec seulement une oreillette, sans avoir à poser le casque sur la tête. Reste que ce casque est confortable à porter, même sur les longues durées.

L’ATH-M50xBT2 embarque deux transducteurs dynamiques de 45 mm reproduisant des fréquences de 15 Hz à 28 kHz. Quand bien même ce casque est sans fil, il est capable de performances sonores quasiment irréprochables. Ceci est notamment dû au DAC, le convertisseur qui effectue la transition entre la source en numérique et la sortie en analogique. Celui de l’ATH-M50xBT2 est un Asahi Kasei AK4331 se reposant sur la technologie Velvet Sound qu’on retrouve en général dans les équipements haut de gamme. Vous pouvez profiter de cette merveille un long moment avant de recharger le casque grâce à son autonomie de 50 heures.

Des performances audio de haute qualité

Grâce à son DAC, à ses transducteurs et au savoir-faire d’Audio-Technica, l’ATH-M50xBT2 nous offre une restitution claire, puissante, dynamique et équilibrée. Celle-ci fut même qualifiée « d’enjouée » dans notre test. Peu importe le type de musique que vous écouterez avec, ce casque fera le boulot, et même du bon boulot. S’il devait vous arriver de chipoter sur les aigus ou les graves, vous avez accès à deux égaliseurs sur l’application d’Audio-Technica, l’un graphique et l’autre paramétrique.

Du côté du Bluetooth, le récepteur est compatible aux codecs SBC, AAC et LDAC. Enfin, on retrouve une paire de micros à réduction de bruit pour pouvoir passer ses appels partout. L’application permet même d’avoir un retour des micros pour pouvoir entendre sa propre voix. Pour écouter de la musique, regarder un film ou une session de gaming, vous l’aurez compris, cette référence est quasi-parfaite.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le casque sans fil Audio-Technica ATH-M50xBT2.

À la recherche d’un bon casque Bluetooth ?

Afin de comparer l’Audio-Technica ATH-M50xBT2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques audio Bluetooth sans fil de 2023.

