C’est officiel : MG prépare une voiture électrique concurrente des Renault Scénic et Volkswagen ID.4

Le constructeur chinois MG est actuellement en train de travailler sur une toute nouvelle voiture électrique. Cette dernière sera baptisée MGS6 et elle prendra la forme d’un SUV afin de chasser sur les terres de la Volkswagen ID.4 et du Renault Scénic E-Tech.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Si BYD reste le numéro 1 mondial de la voiture électrique, ses rivaux ne baissent pas les bras pour autant. De nombreux autres constructeurs chinois veulent aussi avoir le droit à leur part du gâteau. C’est notamment le cas de MG, qui était l’un des premiers à faire son arrivée en Europe et qui rencontre un franc succès après sa MG4.

Un nouveau SUV électrique au programme

La firme anciennement anglaise et devenue chinoise est revenue dans le courant de l’année 2022 en France. Et elle possède aujourd’hui une gamme très complète, notamment en ce qui concerne les voitures électriques. Outre la compacte, on peut aussi citer le break MG5 ainsi que le cabriolet Cyberster que nous avons pu essayer.

Mais le constructeur ne veut pas s’arrêter là, et voilà qu’il prépare l’arrivée d’une nouvelle auto au sein de son catalogue. C’est en effet ce qu’a confirmé David Allison, responsable des produits et de la planification de MG UK.

Ce dernier s’est exprimé dans les colonnes du média britannique AutoExpress, et nous donne quelques informations sur cette nouvelle voiture. Sans grande surprise, elle prendra la forme d’un SUV électrique de segment C. Et on connaît déjà son nom, puisque ce modèle s’appellera MGS6.

Cependant, il faudra faire preuve d’encore un peu de patience avant de le voir arriver sur nos routes. Car selon le porte-parole du constructeur, cette nouvelle auto devrait arriver dans les prochaines années. Sans plus d’informations pour le moment.

Une chose est sûre, cette voiture ne sera pas là pour faire de la figuration. Elle arrivera en effet sur un segment très concurrentiel, et chassera notamment sur les terres des Volkswagen ID.4, Renault Scénic E-Tech et Nissan Ariya. Le SUV électrique devrait ainsi être un peu plus grand que la MGS5 mais serait situé sous la nouvelle IM6. Cette dernière est commercialisée par la marque IM Motors, qui appartient également au groupe SAIC comme MG. Elle n’est pas encore présente en Europe pour le moment.

On ne connaît pas encore les dimensions de cette nouvelle MGS6, mais tout porte à croire qu’elle reposera sur la plateforme MSP de la marque. Or, cette dernière est compatible avec des voitures affichant un empattement allant jusqu’à 3,10 mètres. Pour mémoire, la MGS5 mesure 4,48 mètres de long, ce qui nous donne déjà un ordre d’idée pour la taille du futur SUV. Quand au style, David Allison indique que ce dernier sera « aligné sur celui de la MG S5 EV ».

Près de 500 kilomètres d’autonomie ?

Sous son capot, la MGS6 devrait logiquement hériter de certains éléments repris du SUV compact, mais elle pourrait avoir le droit à une nouvelle batterie. Celle de la MGS5 affiche une capacité de 64 kWh, mais les premières informations tablent plutôt sur le fait que la voiture reprendra le pack de la MG4 Autonomie Etendue. Ce dernier atteint les 77 kWh, et devrait offrir une autonomie plutôt conséquente. Pour mémoire, celle de la MGS5 est annoncée à 480 kilomètres selon le cycle WLTP. Mais selon AutoExpress, le nouveau SUV pourrait aller encore plus loin.

En ce qui concerne la recharge, il faudra s’attendre à une puissance autour des 140 kW, mais cela reste encore à confirmer. Il sera donc sans doute possible de passer de 10 à 80 % en moins de 30 minutes. En revanche, la voiture pourrait faire l’impasse sur l’architecture 800 volts que l’on retrouve sur les IM5 et IM6. Pas un mot sur les performances et la puissance de cette nouvelle arrivante dans le catalogue. Mais il faut garder en tête que la MGS5 réalise le 0 à 100 km/h en 6,3 secondes et revendique jusqu’à 231 chevaux.

Pour le moment, rien n’a encore été dit au sujet du prix de cette nouvelle voiture, mais nul doute qu’il devrait tourner autour des 30 000 euros. Elle devrait être soumise aux droits de douane et sera donc exclue du bonus écologique. Concernant sa date d’arrivée, le porte-parole du constructeur explique qu’il ne faut pas « s’attendre à ce que l’alternative de MG à l’ID.4 arrive ici avant au moins deux ans ».