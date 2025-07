MG dévoile enfin l’intérieur de sa nouvelle MG4 électrique abordable en Chine. Et celui-ci n’a plus rien à voir avec l’actuelle MG4 vendue en France.

Habitacle de la MG4 électrique chinoise

Après les rumeurs, les photos volées et les esquisses semi-officielles, MG lève enfin le voile sur l’intérieur de la prochaine MG4 électrique destinée au marché chinois sur Weibo.

Et comme souvent avec les constructeurs du pays, la promesse va bien au-delà d’un simple restylage ou d’un rafraîchissement cosmétique. C’est une véritable montée en gamme intérieure, dans une berline compacte toujours censée rester abordable.

MG4 chinoise

On avait déjà évoqué cette future MG4 nouvelle génération dans un précédent article, notamment à travers une innovation majeure : l’arrivée d’une batterie semi-solide qui ferait d’elle la première voiture électrique de masse à en être équipée.

Aujourd’hui, on découvre son habitacle complet, nettement plus soigné, plus confortable, et surtout beaucoup plus technologique qu’auparavant.

Une planche de bord épurée, inspirée, presque premium

La première chose qui saute aux yeux, c’est ce nouvel agencement très horizontal, allégé, avec un écran central de 15,6 pouces monté en position flottante. Exit les gros blocs plastiques de l’ancienne MG4 : ici, la planche de bord joue la carte de la légèreté visuelle et de l’intégration fluide.

MG parle d’un design « Swan Wing » (littéralement « aile de cygne »), qui joue sur les tons pastels et les volumes doux, presque feutrés. Deux ambiances sont proposées, dans des coloris Rose pourpre ou Bleu montagne, avec des matériaux qui font qualitatif, du moins visuellement.

Les boutons physiques ont été réduits au strict minimum : cinq touches pour les fonctions essentielles. Même les aérateurs semblent disparaître dans le décor, tant leur intégration est discrète.

Oppo à la rescousse pour le cockpit intelligent

Mais le vrai changement, c’est à l’intérieur du système que ça se passe. MG a fait appel à Oppo pour intégrer son « MG x Oppo Smart Cockpit », propulsé par une puce Snapdragon 8155.

Comprenez par là une interface fluide, animée, avec reconnaissance vocale avancée, connectivité multiplateforme, projection smartphone, navigation gestuelle, intelligence artificielle embarquée… le tout avec une volonté d’unifier l’écosystème numérique de la voiture et du smartphone. Une logique qui rappelle fortement ce que Xiaomi, Huawei ou Nio proposent déjà dans leurs modèles maison.

Côté équipement, on retrouve aussi un chargeur à induction ventilé de 50 watts, un nouveau volant à méplat avec commandes tactiles, et un sélecteur de vitesse désormais placé sur la colonne de direction. Résultat : la console centrale est libérée, l’habitacle paraît plus vaste.

Un vrai bond en confort

Les sièges avant sont ventilés, chauffants et réglables électriquement. À l’arrière, la banquette a été retravaillée avec une assise allongée (522 mm) et un dossier inclinable (27°), pour offrir un confort accru même au passager central.

Le plancher est totalement plat, les aérateurs et prises USB-C sont présents à l’arrière, et un grand toit panoramique avec rideau occultant électrique parachève l’ensemble.

Bref, cette MG4 revoit sa copie sur quasiment tous les points qui faisaient jusqu’ici un peu « entrée de gamme ».

Oui, mais pour la Chine (au moins pour l’instant)

Avant de vous emballer, un détail important s’impose. Cette version à l’intérieur redessiné est spécifiquement destinée au marché chinois.

En Europe, MG devrait dans un premier temps se contenter de lancer une version restylée de l’actuelle MG4, probablement moins remaniée, et sans l’habitacle futuriste dévoilé ici. L’habitacle de la nouvelle MG4 destinée à l’Europe devrait être repris de la nouvelle MG S5 électrique.

Le calendrier de commercialisation à l’international reste flou, mais il ne faut pas s’attendre à voir cette version débarquer chez nous avant plusieurs mois, si tant est qu’elle arrive un jour en l’état.