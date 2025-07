La nouvelle MG4 sera la première voiture électrique au monde, produite en série, à se doter d’une batterie semi-solide. Pourra-t-on l’acheter en France ? C’est une autre question.

MG4 chinoise

Ce n’est pas tous les jours qu’un constructeur généraliste ose bousculer la hiérarchie technologique en attaquant le cœur du marché. Et pourtant, c’est exactement ce que tente MG avec la nouvelle version de sa compacte électrique MG4, dont le lancement officiel est prévu le 5 août en Chine.

L’information clé ? Elle sera équipée d’une batterie semi-solide, une première mondiale à ce niveau de gamme, selon la marque comme le relaye un post Weibo repéré par Car News China.

Une batterie semi-solide de 70 kWh

Lors d’un événement presse tenu le 17 juillet, Chen Cui, directeur général de la division MG chez SAIC, a confirmé que cette nouvelle MG4 utiliserait un pack de 70 kWh fourni par QingTao Energy, intégrant seulement 5 % d’électrolyte liquide. C’est très peu, suffisamment pour parler d’une architecture « semi-solide », une technologie souvent présentée comme le chaînon manquant entre les batteries lithium-ion actuelles et le futur rêvé des batteries 100 % solides.

Un prototype de cellule semi-solide Welion pour vélos électriques. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les premiers chiffres sont officiels : 537 km d’autonomie sur le cycle CLTC, une densité énergétique de 180 Wh/kg, et surtout, une meilleure tenue en conditions hivernales avec 13,8 % de rétention d’autonomie supplémentaire à –7°C par rapport à une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) classique. Sur le papier, ça coche beaucoup de cases.

Une première mondiale ? Par vraiment

Mais il faut tout de même relativiser l’aspect “première mondiale”. Certes, MG peut revendiquer être le premier à intégrer une batterie semi-solide dans une voiture électrique à vocation grand public, produite en série. Mais Nio, de son côté, a déjà commercialisé (certes en très petites quantités et à prix premium) une batterie semi-solide de 150 kWh développée avec WeLion. De quoi promettre plus de 1 000 km d’autonomie CLTC.

Mais là où MG se distingue, c’est en visant des volumes significatifs et un tarif particulièrement agressif.

Une offensive directe contre la BYD Dolphin

Car oui, MG assume viser le best-seller BYD Dolphin. Avec un prix d’attaque attendu entre 80 000 et 120 000 yuans (soit entre 11 000 et 16 400 dollars), cette nouvelle MG4 entend clairement prendre la tête du segment des compactes électriques accessibles en Chine.

MG mise aussi sur le style, avec une silhouette inspirée de son roadster Cyberster : calandre sculptée, optiques effilées séparées et logo avant rétroéclairé. Deux nouvelles teintes font leur apparition, dont un surprenant “Qingbo Green” à « pigments européens », qui tente de flatter un peu plus le regard des jeunes urbains.

Crédit : MG

Côté habitacle, MG inaugure une collaboration avec Oppo via le système MG×Oppo : une interface pensée pour la synchronisation fluide entre smartphone et voiture, intégrant commandes vocales, navigation gestuelle et contrôle d’applications. À défaut d’être révolutionnaire, l’expérience promet d’être plus intuitive et moderne que ce que proposent nombre de rivaux chinois dans cette gamme de prix.

Et pour l’Europe ?

La grande question, c’est de savoir si on aura le droit à cette version en Europe. Pour le moment, l’actuelle MG4 vendu sur le Vieux-Continent reste au catalogue. Un restylage est bel et bien prévu. Mais cette nouvelle version ne semble pas encore au programme chez nous. Dommage.