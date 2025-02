BYD annonce enfin une date pour l’arrivée de sa première voiture électrique dotée d’une batterie solide révolutionnaire

Annoncée depuis début 2024, l’arrivée de la première batterie solide dans les voitures électriques de BYD est prévue pour 2027. Une ligne de production pilote est d’ailleurs déjà en train d’être testée en Chine.

Crédit : BYD

Les constructeurs automobiles ne cessent de se battre dans de nombreux domaines afin d’espérer grappiller des parts de marché. On pense bien sûr au prix, mais aussi à des technologies comme la conduite autonome. Sans parler des batteries, alors que l’autonomie reste encore un sujet de crainte pour les automobilistes, qui ont peur de tomber en panne.

Une nouvelle batterie solide

C’est donc pour cela que les constructeurs ainsi que les équipementiers font tout leur possible pour proposer des accumulateurs permettent de rouler le plus loin possible sans avoir à se recharger. On pense notamment à CATL, qui est actuellement le leader mondial dans le domaine des batteries. Mais également à BYD, l’actuel numéro 2 de la voiture électrique, en passe de devenir le 1er sous peu. Et bien voilà que les deux marques se sont associées afin de créer la co-entreprise CASIP.

Cette dernière, dont le nom signifie China All-Solid-State Battery Industry-University-Research Collaborative Innovation Platform a pour but de concevoir la batterie solide de demain. Cette technologie intéresse en effet de plus en plus les constructeurs, car elle présente de nombreux avantages. Parmi eux, une plus grande densité énergétique, ce qui permet de stocker plus d’électricité dans un espace plus réduit. Un atout qui permet donc de réduire le poids et d’augmenter l’autonomie.

De plus, cette alternative aux batteries LFP (lithium – fer – phosphate) et NMC (nickel – manganèse – cobalt) est également moins coûteuse à produire. Ce qui aura un impact sur le prix des voitures électriques qui en seront équipées. Et justement, cela ne devrait plus trop tarder à arriver. BYD avait annoncé en début d’année 2024 s’être associé à CATL afin de concevoir une batterie solide le plus rapidement possible. Et voilà que la production en grande série est désormais très proche.

Le constructeur, qui veut aussi mettre l’accent sur la conduite autonome a donné des nouvelles de sa technologie lors du China All-Solid-State Battery Innovation and Development Summit Forum. Relayé par le site Car News China, ce dernier a finalement annoncé qu’il démarrera la production de masse de sa nouvelle batterie solide à partir de 2027. Puis, une installation dans les voitures de grande série est prévue un peu après 2030 selon Sun Huajun, directeur technique de la division batteries de BYD.

Une première ligne pilote

Une échéance assez cohérence avec les estimations du constructeur basé à Shenzhen, qui annonçait pour mémoire que cette technologie se démocratiserait dans les cinq prochaines années. La firme expliquait que cette dernière serait d’abord proposée sur des voitures électriques haut de gamme, mais pour le moment, elle n’a pas donné de détails sur les modèles qui en seraient équipés. Mais quoi qu’il en soit, il ne faudra pas s’attendre à voir des batteries solides partout tout de suite.

Selon Sun Huajun, ce n’est qu’entre 2030 et 2032 que les batteries solides au sulfure seront réellement proposées dans des voitures électriques grand public. Ce qui rejoint les estimations d’autres spécialistes du secteur, qui tablent aussi sur une démocratisation dans la prochaine décennie. En attendant, BYD a mis au point une première ligne pilote au sein de son usine en 2024, qui a permis de produire des accumulateurs de 60 Ah. Mais selon la marque, les batteries au lithium classique ne disparaîtront pas.

BYD Atto 3 (2025) // Source : BYD

Et cela en raison des coûts, car au début, les batteries solides resteront plus chères que les cellules LFP ou NMC. Ainsi, selon le porte-parole de BYD « les batteries à semi-conducteurs seront principalement utilisées dans les modèles haut de gamme, se renforçant mutuellement avec les batteries au lithium fer phosphate, et utilisées dans des véhicules de différents niveaux ». Reste désormais à savoir quels modèles seront les premiers à avoir le droit à cette nouvelle technologie au cours des prochaines années.