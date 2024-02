Le plus grand concurrent de Tesla prépare une batterie révolutionnaire pour voitures électriques avec l’aide du gouvernement

BYD, le plus grand concurrent de Tesla, vient de nouer un partenariat avec les plus grands fabricants de batteries au monde, dont CATL. Un projet soutenu par le gouvernement chinois. L'objectif : produire le plus rapidement possible une batterie solide, afin de révolutionner l'autonomie et la recharge rapide des voitures électriques.

Actuellement, l’immense majorité des batteries pour voitures électriques sont produites par des entreprises chinoises. Le top 3 est composé des deux entreprises chinoises CATL et BYD (qui produit aussi des voitures électriques) ainsi que du coréen LG. CATL a récolté en 2023 environ 37 % des parts de marché, contre 16 % pour BYD et 14 % pour LG. Des chiffres qui permettent de se rendre compte de la domination chinoise dans le domaine.

Et cela n’est pas près de s’arrêter. Alors que la révolution de la batterie solide permettait d’avoir un peu d’espoir avec des entreprises japonaises (on pense notamment à Toyota) américaine (QuantumScape) ou encore européenne (NorthVolt), il faudra finalement composer avec une force de frappe chinoise. Le média local Nikkei Asia nous apprend en effet que la Chine vient tout juste de former une alliance autour de la batterie solide.

La Chine frappe fort sur la batterie solide

Le consortium créé par le gouvernement chinois prend le nom de CASIP (China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform) et inclut aussi bien des constructeurs automobiles (BYD ou Nio) que les grands noms du domaine de la batterie (CATL, FinDreams, CALB, EVE Energy ou encore Gotion). Des noms dont on parle souvent sur Survoltés, puisqu’ils travaillent tous sur des batteries à grande autonomie et recharge ultra-rapide.

Mais l’objet de ce consortium va encore plus loin, puisque six des 10 plus grands fabricants de batteries au monde ont désormais pour objectif commun de créer une batterie révolutionnaire. La fameuse batterie solide dont on parle depuis de nombreuses années. L’idée : doubler l’autonomie des voitures électriques et permettre une recharge ultra-rapide, plus rapide que les 10 minutes réclamés par la meilleure batterie actuellement commercialisée, la Li Auto Mega.

La Chine veut inonder le monde d’ici 2030

L’objectif de la Chine n’est pas de se garder l’exclusivité de ces batteries solides pour les voitures électriques locales. Non, non, la Chine veut inonder le marché mondial avec ses futures batteries révolutionnaires. Comme elle le fait actuellement avec les batteries lithium-ion et leurs différentes chimies.

Une date a déjà été annoncée : 2030. Ouyang Minggao, un universitaire chinois en charge du projet, précise que « vers 2030, on aura une plus grande chance d’accomplir la révolution nécessaire pour industrialiser les batteries solides« . Pour une fois, les chinois ne sont pas forcément en avance, puisque les autres acteurs de la batterie solide prévoient, eux aussi, une date de production de masse autour de 2030, comme chez BMW par exemple.

Des premières unités avant 2030

On devrait toutefois voir apparaître les premières batteries solides dans les voitures électriques avant 2030. Mais il s’agira sûrement de voitures haut de gamme, hors de prix, produites dans de faibles quantités. Un peu à l’image de la Zeekr 001 avec sa batterie de 140 kWh lui permettant de parcourir plus de 1000 km d’une traite. Mais uniquement disponible en édition limitée avec cette batterie.

Certains experts pensent de leur côté de la batterie solide arrivera trop tard, et que la batterie lithium-ion réussira, avec les différentes améliorations à venir, à faire mieux que son homologue solide. Il faut dire qu’on parle déjà de recharge en 5 minutes avec des batteries lithium-ion, et les voitures électriques dotées d’autonomie dépassant les 1 000 km sont déjà vendues en Chine.

Quoi qu’il en soit, en 2030, les voitures électriques n’auront plus rien du tout à envier aux voitures thermiques sur les plans de l’autonomie et du temps nécessaire pour faire le plein. Que ce soit avec des batteries solides ou des batteries lithium-ion. En attendant, les batteries semi-solide (comme celle que l’on trouve dans les voitures électriques Nio) ont déjà pris le relai.