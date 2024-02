Le plus grand concurrent de Tesla lance une nouvelle batterie pour voitures électriques

BYD, le plus grand concurrent de Tesla sur la voiture électrique, vient de dévoiler une nouvelle batterie. Elle annonce du lourd, avec 500 km d'autonomie récupérée en 10 minutes de recharge seulement. On pourrait potentiellement la retrouver sur des voitures Tesla dans les prochains mois. Voici tout ce qu'on sait à son sujet.

BYD est le groupe chinois le plus dangereux pour Tesla. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que le géant américain de la voiture électrique s’est fait dépasser, en termes de ventes, par ce plus grand concurrent au cours du quatrième trimestre 2023. De quoi reléguer Tesla à la seconde place du podium des constructeurs de voitures électriques.

Mais saviez-vous que les deux entreprises coopèrent également ? BYD fournit en effet des batteries très intéressantes à Tesla. On pense à celle qui permet à la Tesla Model Y de se recharger de 10 à 80 % en 20 minutes seulement. Le géant chinois souhaite aller plus loin, et vient de présenter, via sa filiale FinDreams, une nouvelle batterie, encore plus impressionnante.

Une recharge en 10 minutes seulement ?

À l’occasion de la cérémonie du lancement de la construction d’une nouvelle usine de batterie, BYD a profité pour dévoiler quelques informations sur cette nouvelle batterie via WeChat. La vitesse de recharge serait très élevée, puisqu’il est question de 10 minutes seulement pour récupérer 400 km d’autonomie. Attention toutefois, puisqu’il s’agit de l’autonomie sur le cycle d’homologation chinois CLTC. En Europe, il faudrait plutôt tabler sur environ 350 km.

À titre de comparaison, la Tesla Model Y équipée de la batterie BYD récupère environ 180 km d’autonomie en 10 minutes. La nouvelle batterie permettrait donc de quasiment diviser par deux le temps de recharge ! Le groupe chinois nous dit également que 20 minutes de recharge permettrait de rouler ensuite pendant 4h de route sans avoir besoin de charger à nouveau.

La vitesse moyenne sur les routes en Chine est plus faible qu’en Europe. Mais rouler 4h sans s’arrêter pour recharger est toutefois une très belle promesse, même si certaines voitures électriques dotées d’immenses batteries (on pense notamment aux Nio ET7 en 150 kWh ou Zeekr 001 en version 140 kWh) peuvent se targuer de réussir cet exercice avec brio.

Une durée de vie de plusieurs millions de km

Pour la durée de vie, BYD annonce plus de 15 000 cycles de décharge / recharge, sûrement avec la chimie LFP. De quoi dépasser largement le million de kilomètres parcourus sans avoir à changer l’accumulateur. En plein hiver, par -20 °C, la recharge rapide sera toujours de la partie, un tout petit plus lente, avec 30 minutes annoncées. De quoi tordre le cou aux idées reçues prétendant qu’il est impossible de recharger rapidement une voiture électrique l’hiver.

Nous n’avons pas encore toutes les informations sur cette nouvelle batterie, et notamment son arrivée dans des véhicules de série. Les premières rumeurs annoncent une intégration au sein de la BYD YangWang U7, la future berline haut de gamme de la marque. Elle serait équipée d’un accumulateur d’une capacité de 135,5 kWh. De quoi se battre avec la CATL Qilin CTP 3.0 qui se recharge, elle aussi, en un éclair. Notamment dans la Zeekr 001 FR, où elle peut passer de 10 à 80 % en 15 minutes seulement.

Est-ce qu’on la retrouvera également à terme dans les futures voitures électriques de Tesla ? C’est bien probable.