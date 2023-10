25 ans de durée de vie : cette nouvelle batterie prouve que les voitures électriques sont supérieures aux thermiques

CALB, le géant chinois de la batterie pour voitures électriques vient de dévoiler un nouveau modèle. Baptisé 314Ah, cette nouvelle cellule promet une durée de vie d'au moins 25 ans, et aucune dégradation pendant les 1000 premiers cycles. De quoi augmenter encore plus l'excellente durée de vie des voitures électriques.

Les voitures électriques font l’objet de nombreuses désinformations. L’une qui revient souvent est sur la durée de vie de leur batterie, qui serait trop faible. Mais c’est bien entendu faux, puisque les voitures électriques ont justement des durées de vie supérieures aux voitures thermiques. Comme le prouvent de nombreux rapports (dont ceux de Tesla), mais aussi des exemples courants, comme ce taxi qui a parcouru plus de 500 000 km au volant de sa voiture électrique sans avoir à changer sa batterie.

La bonne nouvelle, c’est que le domaine de la voiture électrique est en changement permanent, avec des investissements massifs de la part de tous les acteurs. C’est notamment le cas des fabricants de cellules de batteries lithium, comme le numéro 1, CATL, ou son concurrent, CALB, le numéro 3, derrière BYD, second sur le podium. CALB vient de réaliser une annonce très intéressante à Las Vegas, à l’occasion du salon RE+ dédié à l’énergie renouvelable et relayée par Electrive.

Une batterie qui ne s’épuise jamais (ou presque)

La nouvelle cellule présentée par CALB se nomme 314Ah (en référence à sa capacité). Elle sera disponible en deux versions principales : refroidie par air ou refroidie par liquide. C’est cette dernière version qu’on pourrait retrouver sur les véhicules électriques, qu’il s’agisse de voitures, camions, ou même bateaux. CALB prévoit des usages industriels, comme des centrales électriques, avec une capacité maximale de 6,58 MWh. Des usages plus commerciaux sont également au programme, avec des capacités moindres, mais avec tout de même un maximum de 425 kWh d’énergie.

La durée de vie est tout simplement exceptionnelle, car l’entreprise chinoise promet 10 000 cycles de charge et décharge complets avant que la batterie ne perde trop de capacité pour être encore assez performante. CALB assure également que la batterie n’aura aucune dégradation (perte de capacité en énergie) pendant les 1 000 premiers cycles ! C’est énorme et assez révolutionnaire dans le secteur.

Une petite révolution face à l’existant

À titre de comparaison, avec les batteries actuelles, sur une Tesla, il faut s’attendre à une dégradation d’environ 12 % au bout de 320 000 km, soit environ 800 cycles. Mais CALB n’est pas le seul acteur sur le marché à concevoir des batteries aussi durables. Il faut bien évidemment citer CATL, le leader du marché, qui prévoit une batterie « garantie » 18 ans et 800 000 km ! La recette : une batterie sans lithium ni cobalt, à base de sodium.

Sur le plan des performances, CALB annonce pour sa batterie 314Ah une efficacité énergétique de 96 % et une hausse de la densité énergétique de 12 %, sans préciser davantage. Ce qui nous fait dire que cette batterie aura peut-être davantage sa place dans les centrales ou les bateaux (où l’espace n’est pas forcément trop un problème) que dans une voiture compacte.

La révolution de la voiture électrique ne fait que commencer, et comme on peut le voir, les entreprises redoublent d’investissements et d’ingéniosité pour faire tomber les barrières technologiques les unes après les autres. En 2024, on devrait voir les premières voitures électriques qui se rechargent en 10 minutes, avant de passer à 5 minutes dans les années à venir. Et l’autonomie ne fait qu’augmenter, puisque Toyota prévoit 1 200 km d’ici la fin de la décennie.