Pourquoi la Volvo EX30 se recharge plus rapidement en Europe que dans le reste du monde

Volvo a officialisé sa nouvelle voiture électrique, la Volvo EX30 il y a quelques semaines. Il s'agit de la voiture la moins chère de la marque sino-suédoise. Mais, la lecture de sa fiche technique laisse apparaître une curiosité : la voiture se recharge plus vite en Europe... qu'en Chine ou qu'aux États-Unis. On s'est renseignés, et on vous explique les raisons de cette situation.

La Volvo EX30 a beaucoup fait parler d’elle. Il faut dire qu’avec un prix de départ fixé à 37 500 euros et un équipement plutôt complet pour ce prix, la nouvelle voiture électrique de Volvo est très intéressante. Nous l’avons d’ailleurs comparé à de nombreuses concurrentes, et elle propose souvent un rapport qualité / prix plus intéressant. L’une de ses forces, c’est sa recharge rapide, un tout petit peu plus de 25 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie sur une borne rapide.

Pour être plus précis, la Volvo EX30 est disponible avec deux tailles de batteries différentes : 49 kWh (technologie LFP), avec une autonomie maximale de 344 km, et 64 kWh (technologie NCA), avec une autonomie maximale de 480 km. Tout cela, sur le cycle d’homologation mixte WLTP.

26 ou 28 minutes pour se recharger ?

La « petite » batterie se recharge en 26 minutes, selon les données annoncées par Volvo dans une fiche technique accessible sur Internet, à une puissance maximale de 134 kW. La « grande » batterie, quant à elle, se recharge en 26,5 minutes en Europe contre 28 minutes dans les reste du monde, et notamment en Chine et aux États-Unis. La différence ne s’explique pas par la puissance maximale, indiqué à 153 kW dans les deux cas.

Nous avons alors contacté Volvo pour en savoir plus. Le service presse français du constructeur suédois nous a fourni une réponse très détaillée, qui répond totalement à la question. Pour toutes les versions du Volvo EX30, les batteries sont produites par VREMT, une filiale du groupe chinois Geely qui détient la marque Volvo. Mais, les cellules qui composent ces batteries ne proviennent pas toutes du même fournisseur.

Dans le détail, la batterie de 49 kWh de la version Single Motor provient de chez Rept, basée en Chine. Les versions dotées de la batterie de 64 kWh (Single Motor Extended Range et Twin Motor Performance) utilisent, quant à elles, deux fournisseurs différents de cellules. Il s’agit de CALB (numéro 6 mondial) pour les versions européennes et Sunwoda (numéro 10 mondial) pour les versions hors Europe.

Puissance de recharge ? Non, courbe de recharge

Et c’est justement ce qui explique la différence de vitesse de recharge, qui passe de 26,5 minutes avec la CALB contre 28 minutes avec la Sunwoda. Volvo nous a confirmé que les cellules CALB fournissaient de meilleures performances sur l’exercice de la recharge rapide.

Nous n’avons pas les détails techniques, mais cela s’explique sûrement par la courbe de recharge, qui permet de bénéficier d’une puissance de recharge moyenne supérieure. La puissance maximale, quant à elle, restant similaire dans les deux cas.

Cela prouve, encore une fois, que la puissance maximale communiquée par les constructeurs n’est pas très pertinente. Le meilleur indicateur reste le temps requis pour passer de 10 à 80 %. Certains comparatifs vont encore plus loin, prenant en compte aussi bien la vitesse de recharge, que l’autonomie récupérée en un temps donné. C’est ce qui a permis de placer sur le podium, les Lucid Air, Tesla Model S et Mercedes EQS comme les voitures électriques les plus rapides sur longs trajets.

Mais comment expliquer la différence, techniquement parlant, entre ces deux batteries ? Difficile à dire, mais il y a fort à parier que la conception des cellules soit légèrement différente, limitant le taux de décharge moyen de la version non européenne. En d’autres termes, cette dernière pourrait avoir plus de mal à maintenir le plus longtemps possible une puissance de charge élevée, peut-être à cause d’un besoin en refroidissement plus élevé par exemple.

