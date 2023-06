On compare le Volvo EX30 à 10 concurrents : Tesla Model Y, Volvo XC40, MG4, Renault Mégane, Hyundai Kona, etc.

Dans le paysage grandissant des voitures électriques, chaque nouveau modèle fait l'objet d'une attention particulière. La Volvo EX30, dernier SUV compact du constructeur suédois, ne fait pas exception. Comment se compare-t-elle cependant aux autres véhicules électriques phares de son segment ? C'est ce que nous allons examiner en détail dans cet article, en comparant la Volvo EX30 à de nombreuses concurrentes, et notamment les Tesla Model Y, Volvo XC40, MG4, Renault Mégane, Hyundai Kona, et bien d'autres.

L’annonce du Volvo EX30 a récemment fait l’écho dans le monde de l’automobile. Déjà disponible à la commande pour une livraison début 2024, ce nouveau modèle de Volvo suscite d’ores et déjà beaucoup d’intérêt. Mais pour apprécier pleinement ce que le Volvo EX30 a à offrir, il est essentiel de le mettre en perspective avec ses concurrents. C’est pourquoi nous avons décidé de faire un comparatif détaillé entre ce nouveau venu et les modèles similaires d’autres marques.

À propos du Volvo EX30

Le Volvo EX30 est un SUV coupé 100 % électrique compact, mesurant seulement 4,20 mètres de long. Il est doté de nombreuses fonctions ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) pour assurer une conduite sûre et confortable. Le système d’infodivertissement est basé sur Google Android Automotive, ce qui garantit une expérience utilisateur intuitive et une connectivité sans faille.

Les prix varient de 32 500 euros (ou 37 500 euros sans le bonus écologique) en finition Start avec la motorisation Single Motor, à plus de 52 200 euros pour la finition Ultra en Twin Motor Performance.

La gamme Volvo EX30 propose trois modèles distincts qui, malgré leurs nombreuses similarités, se distinguent par plusieurs caractéristiques clés. Jetons un œil plus approfondi sur ces véhicules et décortiquons les spécificités techniques de chacun.

Volvo EX30 Single Motor Single Motor Extended Twin Motor Performance Motorisation Propulsion Propulsion 4x4 Puissance 200 kW (272 ch) 200 kW (272 ch) 315 kW (428 ch) Couple 343 Nm 343 Nm 543 Nm 0 à 100km/h 5,7 sec 5,3 sec 3,6 sec Vitesse max 180 km/h 180 km/h 180 km/h Capacité batterie utile 49 kWh 64 kWh 64 kWh Autonomie maximale WLTP 344 km 480 km 460 km Consommation WLTP 16,7 kWh / 100 km 15,6 kWh / 100 km 16,3 kWh / 100 km Matériaux de cathode LFP NMC NMC Puissance de charge en CA 11 kW 11 à 22 kW 11 à 22 kW Puissance de charge en CC 134 kW 153 kW 153 kW Charge de 10 à 80 % 26 min 26,5 min 26,5 min Poids à vide 1833 kg 1830 kg 1963 kg Clé numérique Oui en option Oui en option Oui Prix entrée de gamme 37 500 euros 41 700 euros 49 250 euros Bonus écologique Oui Oui Non

Les concurrents de l’EX30

Parmi les concurrents du Volvo EX30, on retrouve notamment la Smart #1, la Renault Mégane E-Tech, la nouvelle Hyundai Kona, le nouveau Peugeot e-2008, la BYD Atto 3, la Jeep Avenger, la nouvelle Volkswagen ID.3, la MG4, la Tesla Model 3 Propulsion et le Model Y Propulsion.

Pour un comparatif complet, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs, dont le prix, la performance, l’autonomie, les dimensions, les fonctionnalités, les options et la garantie. Sur le papier, le Volvo EX30 semble offrir un bon équilibre entre ces différents éléments. Cependant, chaque modèle a ses propres avantages.

Face à la Smart #1

Face à la Smart #1, le Volvo EX30 se distingue par un certain nombre de points. Pourtant, du fait de leur plateforme commune, la Geely SAE (Sustainable Experience Architecture, partagée à terme avec 7 marques du groupe Geely et 16 modèles !), ces deux véhicules partagent plusieurs caractéristiques, y compris des performances de puissance et d’autonomie similaires, ainsi que des dimensions comparables. Mais l’exploration de leurs caractéristiques et de leur positionnement tarifaire révèle des différences significatives qui pourraient influencer les choix des acheteurs potentiels.

L’entrée de gamme du Volvo EX30 se distingue par son tarif plus attractif, rendu possible par l’option d’une batterie de plus petite capacité. À 37 500 euros avant bonus écologique, le modèle de base de l’EX30 est plus abordable que l’entrée de gamme de la Smart #1, qui est proposée à 40 315 euros (soit 35 315 euros après déduction du bonus écologique).

Si l’on compare les designs des deux véhicules, la différence est flagrante, c’est avant tout une question de goût personnel. Cependant, la Smart #1 semble avoir un avantage en termes d’équipements. En effet, elle propose un toit panoramique dès l’entrée de gamme, ainsi qu’un écran d’instruments face au conducteur, en plus de l’écran central. L’EX30, quant à lui, ne dispose que d’un écran central.

En termes de système d’infodivertissement, l’EX30 est équipé de Google Android Automotive, qui offre une expérience utilisateur intuitive. De son côté, la Smart #1 utilise un système d’exploitation chinois qui, malgré sa richesse fonctionnelle, a été critiqué pour son manque d’ergonomie et l’absence de certaines fonctions clés dans plusieurs essais presse.

Le modèle haut de gamme de la Smart #1, la version Brabus, est proposé à 47 815 euros. Il offre un meilleur rapport équipements-prix que l’EX30 en version Performance. Il semble donc que la Smart #1 pourrait avoir l’avantage pour les acheteurs à la recherche d’une voiture plus haut de gamme avec un ensemble complet d’équipements.

Pour aller plus loin

Essai Smart #1 : une voiture électrique pour geek fortuné

Enfin, il est important de noter que l’EX30 et la Smart #1 partagent un défaut commun : un coffre limité. Cela pourrait être un facteur dissuasif pour ceux qui ont besoin d’un grand espace de chargement.

Face à la Renault Mégane E-Tech

La Renault Megane E-Tech représente une concurrence notable pour le Volvo EX30. Mais comment ces deux véhicules se comparent-ils en termes de performances, d’équipement et de prix ? Sur le plan des performances, le Volvo EX30 a une longueur d’avance.

La Megane E-Tech entrée de gamme propose une puissance de 96 kW (131 ch), bien en dessous des 200 kW (272 ch) de l’EX30. De plus, l’autonomie WLTP de la Mégane E-Tech, avec sa batterie de 40 kWh, est de 300 km, contre 344 km pour l’EX30 équipé de sa batterie de 49 kWh. La charge rapide en courant continu de la Mégane E-Tech est également limitée à 85 kW, contre 153 kW pour l’EX30.

Dans la pratique, la Volvo passe de 10 à 80 % en 26 minutes, contre 36 minutes pour la Mégane. En ce qui concerne la charge en courant alternatif, la Mégane E-Tech 40 kWh ne peut recevoir qu’une charge de 5 kW, bien loin des 11 kW de l’EX30.

En matière d’équipement de base, la Mégane E-Tech semble également en retrait. À un prix de base de 38 000 euros (33 000 euros avec le bonus écologique), l’équipement est relativement sommaire : pas de climatisation automatique, pas de pompe à chaleur, et pas de système Android Automotive de Google.

Pour obtenir des fonctionnalités plus avancées, comme l’écran de 12 pouces avec Android Automotive et une autonomie WLTP augmentée à 428 km, il faut opter pour la finition Techno, à partir de 44 500 euros. Malgré ces différences, la Mégane E-Tech et l’EX30 partagent des similitudes en termes de design et de dimensions. Les deux véhicules mesurent environ 4,20 mètres de longueur et affichent un design réussi.

Malgré certaines similarités, la comparaison entre la Megane E-Tech et l’EX30 penche en faveur de ce dernier, surtout en termes de performances et d’équipements de base. Toutefois, les préférences individuelles peuvent varier, et certains acheteurs pourraient être attirés par la Mégane E-Tech pour d’autres raisons, comme le design, la marque, ou le fait qu’elle soit fabriquée en France… contre la Chine pour la Volvo.

Cependant, en tenant compte des performances, des équipements et du prix, le Volvo EX30 semble offrir un meilleur rapport qualité-prix.

Face à la Jeep Avenger

En tant que première voiture électrique du constructeur américain, la Jeep Avenger se positionne comme une rivale potentielle pour le Volvo EX30. Sur le plan des performances, l’EX30 semble avoir l’avantage. Avec une puissance de 115 kW (156 ch), la Jeep Avenger se situe en deçà des 200 kW (272 ch) de l’EX30.

Cependant, avec une batterie NMC d’une capacité utile de 50,8 kWh, l’autonomie WLTP de l’Avenger est de 404 km, ce qui est compétitif par rapport aux 344 km de l’EX30 avec sa batterie de 49 kWh. Encore faut-il ajouter le prix à la balance : le tarif de la Jeep Avenger débute à 39 000 euros (donc 34 000 euros avec bonus déduit, en finition Avenger). Rappelez-vous le prix de l’entrée de gamme de l’EX30 : 32 500 euros (bonus déduit).

Là où l’Avenger pourrait séduire, c’est grâce à son gabarit compact de 4,08 m de longueur, contre 4,20 m pour l’EX30. Sa taille réduite pourrait être un atout pour ceux qui recherchent une voiture facile à manœuvrer en ville. Quant au design, la Jeep Avenger, avec son allure de baroudeur, pourrait séduire ceux qui recherchent un look plus robuste et aventureux.

Là où l’EX30 surclasse clairement l’Avenger, c’est en termes de technologie embarquée. Le système d’exploitation Android Automotive de Google, qui équipe l’EX30, offre une expérience utilisateur plus avancée et intuitive que la technologie embarquée dans l’Avenger. De plus, l’EX30 dispose d’aides à la conduite plus sophistiquées, offrant un niveau de sécurité et de confort de conduite supérieur.

Avec un prix de départ de 39 000 euros (34 000 euros avec le bonus écologique) pour l’Avenger, contre 37 500 euros pour l’EX30, ce dernier offre un meilleur rapport qualité-prix compte tenu de ses performances supérieures et de sa technologie embarquée plus avancée.

Bien que la Jeep Avenger ait des atouts, notamment son gabarit compact et son allure de baroudeur, elle semble avoir du mal à rivaliser avec l’EX30 en termes de performances et d’équipement. Le capital sympathie de la marque et son image d’aventurier pourraient toutefois jouer en sa faveur auprès d’une certaine clientèle.

Face à la MG4

Dans le paysage électrique actuel, l’émergence de véhicules chinois innovants est un phénomène indéniable. La MG4 du groupe SAIC, tout comme la Volvo EX30 du groupe Geely, en sont des exemples marquants. Bien que ces deux véhicules partagent un certain nombre de caractéristiques, il existe des différences clés.

Il est important de noter que la MG4 et l’EX30 sont des véhicules de formats différents : une berline contre un SUV. Si leur longueur est comparable, la MG4 offre un coffre légèrement plus grand de 363 litres, contre 318 litres pour l’EX30 (400 litres au maximum en montant le chargement jusqu’au plafond).

En ce qui concerne l’autonomie, la MG4 a une avance notable dans la version Comfort avec 450 km. Sa version d’entrée de gamme offre une autonomie WLTP de 350 km avec une batterie LFP de 50,8 kWh, comparativement à l’EX30 qui propose une autonomie de 344 km avec une batterie de 49 kWh. En outre, la MG4 offre la charge rapide à 117 kW en courant continu, contre 153 kW pour l’EX30.

Mais dans la pratique, il faut compter 26 minutes pour recharger la Volvo de 10 à 80 %, contre 26 ou 37 minutes selon la version de la MG4. Mais attention, c’est uniquement vrai avec les nouvelles MG4 de 2023 (à partir de juillet). Les anciennes réclamaient respectivement 35 et 40 minutes sur le même exercice.

La MG4 est remarquable pour son excellent rapport performances / prix. Avec un tarif de départ de 29 990 euros (24 990 euros avec le bonus écologique), elle offre des performances et des fonctionnalités impressionnantes pour un véhicule 100 % électrique dans cette gamme de prix.

Sa version haut de gamme, la finition Luxury, offre une autonomie de 435 km et une foule d’options, notamment des caméras à 360 degrés, des aides à la conduite, une pompe à chaleur, etc. pour 35 990 euros (30 990 euros avec le bonus).

Pour aller plus loin

Essai de la MG4 : la voiture électrique au meilleur rapport qualité / prix

Cependant, en termes de finitions et de qualités des matériaux, la MG4 ne peut pas rivaliser avec l’EX30. En effet, la Volvo EX30 se distingue par son haut niveau de finition et de confort. De plus, le système d’infodivertissement de l’EX30, basé sur Android Automotive OS, est nettement supérieur à l’OS maison de la MG4.

Face à la BYD Atto 3

Encore une nouvelle offre en provenance de Chine. Le nouveau Volvo EX30 et le BYD Atto 3 sont deux exemples parfaits de ce mouvement. Alors que l’EX30 est un petit SUV électrique aux caractéristiques techniques solides, le BYD Atto 3 offre un espace plus grand et une finition impressionnante. Voyons comment ces deux véhicules se comparent.

L’Atto 3 est plus grand que l’EX30, mesurant 4,45 mètres de long contre 4,23 mètres pour l’EX30. Cette taille supplémentaire se traduit par un volume de coffre plus important, avec 440 litres pour l’Atto 3 contre 318 litres pour l’EX30.

En termes de performances, les deux véhicules sont assez comparables. L’Atto 3 offre une puissance de 150 kW (204 ch) et une autonomie de 420 km avec une batterie de 60,5 kWh. De son côté, l’EX30 en version Single Motor Extended offre une puissance de 200 kW (272 cv) et une autonomie de 480 km avec une batterie de 64 kWh.

En matière d’infodivertissement, l’EX30 a l’avantage avec son système basé sur Android Automotive. L’Atto 3, quant à lui, offre un système d’infodivertissement impressionnant sur le papier, sous Android classique, mais qui a reçu des critiques pour sa facilité d’utilisation.

En termes de coût, l’Atto 3 démarre à 43 690 euros en France (fintion Active, avant déduction du bonus écologique de 5 000 euros), ce qui est comparable au prix de départ de l’EX30. Cependant, l’Atto 3 se démarque par son équipement de base très complet, incluant le toit ouvrant panoramique, les sièges avant électriques et chauffants, le chargeur sans fil, un écran tactile pivotant de 12,8 pouces, et plus encore.

Pour aller plus loin

Essai BYD Atto 3 : la concurrente chinoise de la Tesla Model Y arrive enfin en France

En somme, l’EX30 et l’Atto 3 sont deux concurrents solides, mais qui évoluent dans des catégories différentes. L’EX30 brille par ses performances et son système d’infodivertissement, tandis que l’Atto 3 mise sur l’espace et une finition complète. Le choix entre ces deux véhicules dépendra finalement des préférences individuelles de chaque acheteur, et il convient de noter que l’Atto 3 pourrait être mieux comparé à un SUV plus grand comme le Volvo XC40.

Face au Volvo XC40

Le Volvo XC40 est un SUV compact plus grand, offrant plus d’espace à l’intérieur. Si vous avez besoin d’un espace supplémentaire pour votre famille ou vos bagages, le XC40 pourrait être un meilleur choix. Cependant, cette taille supplémentaire a un coût, car le XC40 est beaucoup plus cher que l’EX30.

Le XC40 a récemment bénéficié d’une mise à jour de sa batterie, ce qui lui permet d’atteindre une autonomie impressionnante de 573 km en finition Start. C’est nettement plus que l’autonomie maximale de l’EX30, qui est de 480 km pour la version Single Motor Extended. Cependant, cette autonomie supplémentaire a un coût, puisque le XC40 en finition Start coûte 51 410 euros, sans éligibilité au bonus écologique.

Les deux véhicules sont équipés du système d’infodivertissement Android Automotive OS. Cependant, l’EX30 a un avantage car son système est plus récent et offre une meilleure ergonomie et certainement de meilleures performances. Le XC40, malgré son prix plus élevé, dispose d’une version plus ancienne de ce système, qui peut sembler un peu datée en comparaison.

Pour aller plus loin

Essai nouvelle Volvo XC40 Recharge : la Tesla Model Y a enfin une concurrente de taille

Face à la Hyundai Kona (2023)

La Kona de Hyundai, grâce à sa nouvelle batterie de 65,4 kWh, promet une autonomie impressionnante de jusqu’à 490 kilomètres selon le cycle WLTP. C’est comparable à l’autonomie maximale de l’EX30, qui est de 480 km pour la version Single Motor Extended.

Cette voiture a surtout bénéficié d’une refonte cette année, la Kona a gagné en longueur lors de sa refonte, atteignant désormais 4,36 mètres, soit légèrement plus que l’EX30 (4,25 mètres). Elle offre aussi un grand volume de coffre de 466 litres, plus spacieux que le coffre de l’EX30, qui offre un volume de 318 litres (ou 400 en le remplissant totalement, au-dessus de la tablette).

La Kona est équipée de deux écrans de 12,3 pouces, un pour l’info-divertissement et un pour l’instrumentation, ainsi qu’un affichage tête-haute. Cependant, l’EX30 a un avantage avec son système d’infodivertissement Android Automotive OS, qui offre une meilleure ergonomie et est considéré comme plus moderne.

Le prix de la Kona (34 000 euros bonus non déduit) est inférieur à celui de l’EX30, qui commence à 40 315 euros (35 315 euros avec le bonus écologique). Cela fait de la Kona une option plus abordable, bien que l’équipement de base de la Kona puisse être moins complet que celui de l’EX30. Surtout, il est difficile de comparer le niveau de finition et d’équipements sur les versions de base, Volvo ne s’adressant par forcément à la même clientèle.

Pour aller plus loin

Hyundai Kona : on est montés à bord du nouveau SUV électrique, rival des Renault Mégane et Peugeot e-2008

Face à la Peugeot e-2008 (2023)

Le Volvo EX30 et la Peugeot e-2008 (2023) incarnent deux visions différentes du SUV électrique compact. Le SUV suédois, bénéficiant d’une meilleure autonomie grâce à sa batterie de 69 kWh, se démarque par ses performances et son système infodivertissement de dernière génération Android Automotive OS. De son côté, la Peugeot e-2008, avec ses dimensions légèrement supérieures et son coffre de 434 litres, offre un espace de vie plus généreux.

Côté performances, l’EX30 prend l’avantage avec une puissance maximale plus élevée. De plus, il bénéficie d’une technologie de recharge plus rapide, ce qui peut faire la différence pour ceux qui parcourent de longues distances régulièrement.

En matière de design et de finitions, l’EX30 semble offrir un niveau de qualité supérieur. Cependant, la e-2008 n’est pas en reste avec son look distinctif et son i-Cockpit qui séduit toujours. Toutefois, son système d’infodivertissement est moins performant et pratique que celui de l’EX30.

Enfin, question tarif, la Peugeot e-2008 est plus accessible que le EX30. Cependant, ce dernier, en offrant une dotation technologique plus riche, semble justifier son positionnement tarifaire plus élevé. Un choix à faire en fonction de ses priorités : espace et autonomie avec la e-2008, ou technologie et performances avec l’EX30.

Face à la nouvelle Volkswagen ID.3

La Volkswagen ID.3, dans sa nouvelle mouture, se positionne comme une alternative intéressante au Volvo EX30. Avec son prix d’entrée à 42 990 euros pour la finition Performance et une autonomie WLTP de 427 km grâce à une batterie de 58 kWh, elle offre un compromis séduisant entre prix et performances. Sa puissance de 204 chevaux la rend aussi très compétitive face au SUV suédois.

Les équipements de série de l’ID.3 sont généreux, même en entrée de gamme, avec notamment un écran central de 12 pouces et l’intégration d’Apple CarPlay et Android Auto. Cependant, elle ne bénéficie pas du système Android Automotive OS qui fait la force de l’EX30.

Pour ceux désireux de performances supérieures, la version ID.3 Pro S propose une batterie de 77 kWh pour une autonomie de 545 kilomètres WLTP et une recharge à 170 kW, tout en conservant la même puissance de 204 chevaux… mais avec seulement 4 places.

Cependant, son tarif de 47 595 euros la prive du bonus écologique, un point à prendre en compte lors de la comparaison avec le Volvo EX30. Mais on imagine qu’il doit être assez simple de négocier avec le concessionnaire une petite ristourne pour faire passer la voiture électriques allemande sous les 47 000 euros.

En somme, la Volkswagen ID.3, grâce à ses performances, ses équipements et son autonomie, se positionne comme une rivale sérieuse au Volvo EX30, tout en offrant une approche légèrement différente, notamment en termes d’infodivertissement.

Face à la Tesla Model 3

La Tesla Model 3, une des références incontestées dans le segment des voitures électriques, constitue une rivale redoutable pour le Volvo EX30. De par sa taille plus conséquente (4,70 mètres), la Model 3 offre un espace de rangement supérieur avec un coffre de 561 litres et 88 litres supplémentaires à l’avant. C’est un point à prendre en considération pour ceux qui ont besoin d’un espace de rangement plus important. Si vous avez la place pour la garer et que vous n’avez pas peur de la manœuvrer en ville…

Côté performances, la Model 3 n’a rien à envier à l’EX30. Proposée à un prix compétitif de 41 990 euros (36 990 euros avec le bonus), la version Propulsion offre une autonomie impressionnante de 510 km, une accélération de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes et une charge rapide jusqu’à 170 kW (10 à 80 % en 25 minutes). De plus, son système d’infodivertissement maison et son pack d’assistance à la conduite (Autopilot) quasi complet sont une force.

En outre, Volvo a suivi une approche similaire à celle de Tesla en dotant l’EX30 d’un écran central unique. Ce choix de design minimaliste met en valeur la technologie embarquée et offre une expérience utilisateur épurée et intuitive.

Cependant, le choix entre ces deux modèles dépendra fortement de vos besoins spécifiques. Si vous recherchez un SUV compact, l’EX30 pourrait vous convenir davantage. En revanche, si vous avez la place pour une berline plus grande, la Tesla Model 3 reste une référence sur le marché. Son excellent rapport qualité-prix et sa position de leader sur le marché des voitures électriques en font un choix de premier ordre.

Face au Tesla Model Y

Lorsqu’on compare la Volvo EX30 à la Tesla Model Y, il est important de noter que ces deux véhicules ciblent des segments de marché légèrement différents. Cela dit, il y a des similitudes clés qui rendent la comparaison pertinente. Le Model Y partage de nombreuses caractéristiques avec le Model 3, mais il offre plus d’espace de coffre (854 litres et 117 litres à l’avant) et une plus grande flexibilité grâce à son hayon.

Sa motorisation Propulsion offre également une excellente performance avec un 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et une autonomie WLTP de 455 km.

Côté tarif, le Model Y Propulsion est proposé à 45 990 euros, soit 40 990 euros avec le bonus. Cela le place en concurrence directe avec la version grande autonomie de l’EX30. Cependant, il convient de noter que malgré leurs similitudes de performances et d’autonomie, ces deux véhicules ont des approches différentes en matière de design et de dimensions.

L’EX30, par exemple, peut être préféré pour son design compact distinctif et son niveau de finitions, tandis que le Model Y peut attirer ceux qui apprécient le style et la technologie de Tesla.

Comme ce comparatif le démontre, Tesla représente l’un des plus sérieux concurrents pour Volvo dans le secteur des véhicules électriques. Avec leur performance solide, bonne autonomie et suite technologique innovante, les voitures Tesla comme la Model 3 et le Model Y offrent une véritable concurrence pour la Volvo EX30.

Tesla a en outre l’avantage d’une réputation bien établie sur le marché des véhicules électriques, ce qui renforce son positionnement concurrentiel. Enfin, regardez également de près la garantie : elle est de 4 ans chez Tesla, contre 3 ans chez Volvo. Sauf pour la batterie qui a 8 ans de garantie chez tous les constructeurs.

Cependant, il convient de noter que la Volvo EX30, avec son design distinctif et son attention portée aux détails, offre également des caractéristiques attrayantes qui peuvent séduire une base de clients à la recherche d’un véhicule compact.

Pour aller plus loin

Essai Tesla Model Y Propulsion : un excellent rapport qualité / prix

Face à la Tesla Model 2

L’annonce de la Tesla Model 2 (ou quelle que soit la désignation finalement adoptée par Tesla pour sa voiture électrique d’entrée de gamme) pourrait bien changer la dynamique sur le marché des voitures électriques.

Elon Musk a déjà évoqué la possibilité d’une voiture plus abordable, qui serait commercialisée autour de 25 000 dollars. Si Tesla parvient à proposer un véhicule à ce prix avec les caractéristiques de performance et de technologie pour lesquelles la marque est connue, cela pourrait effectivement offrir une concurrence sérieuse pour la Volvo EX30 et d’autres véhicules électriques sur le marché.

Cependant, jusqu’à ce que cela se produise, nous ne pouvons que spéculer sur l’impact potentiel de la Model 2.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !