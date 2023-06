Voici le Volvo EX30, un sérieux rival 100 % électrique pour Tesla, Peugeot, Volkswagen, BYD et Renault

Dans un marché automobile de plus en plus tourné vers l'électrique, la firme sino-suédoise Volvo a dévoilé sa nouvelle voiture électrique : le Volvo EX30. Ce SUV compact 100 % électrique promet un mélange équilibré de design, d'innovation et de performance, le tout sans compromettre la signature de Volvo : la sécurité. Allons voir ce que donne la voiture la plus « abordable » de Volvo.

C’est avec une ambition forte que Volvo se lance le défi de concevoir un SUV 100 % électrique de taille réduite, pour venir se placer sous le XC40. Ce dernier, déjà 100 % électrique, a récemment bénéficié d’une refonte avec une batterie de grande capacité, et propose un bon rapport autonomie-prix. Avec l’EX30, Volvo compte bien faire du volume de ventes en proposant un véhicule adapté à tous les besoins.

Un EX90 miniaturisé

Du côté du design, Volvo a créé un mini EX90. Le design scandinave est au rendez-vous avec les LED « signature Marteau de Thor », une calandre pleine, un toit noir contrasté et des feux arrières LED en deux parties. Celui-ci emprunte en effet des lignes très brutes qui lui confèrent une présence forte. C’est une caractéristique qui semble propre à la marque Volvo qui, au fil des modèles, a su construire une identité visuelle unique, aisément reconnaissable parmi le paysage automobile.

Si les lignes sont volontairement brutes, elles sont néanmoins légèrement arrondies pour favoriser l’aérodynamique. On retrouve ici l’équilibre que la marque a toujours su trouver entre fonctionnalité et esthétisme. Cette recherche d’efficacité énergétique est d’autant plus importante sur un véhicule électrique, où chaque détail compte pour optimiser l’autonomie.

Le style minimaliste est accentué par les jantes aérodynamiques, qui confirment l’orientation résolument moderne et dynamique de l’EX30.

L’EX30 présente un profil de SUV coupé. Cette caractéristique, très en vogue actuellement, lui donne un aspect sportif et dynamique. Elle se traduit par une ligne de toit qui descend rapidement à l’arrière, conférant au véhicule une silhouette élancée et élégante. Cependant, cette caractéristique stylistique a une contrepartie : elle réduit sensiblement la capacité du coffre (318 litres). C’est un compromis que la marque a choisi de faire, privilégiant le style à la fonctionnalité pure.

Enfin, impossible de ne pas remarquer les ressemblances avec le C40. Les deux modèles partagent en effet de nombreux points communs en termes de design. C’est une manière pour Volvo de créer une cohérence visuelle entre les différents modèles de sa gamme électrique.

Un intérieur dépouillé et technologique

À l’intérieur, le langage de forme est inspiré des appartements scandinaves, avec des lignes épurées et des proportions équilibrées. La plupart attribueront le minimalisme à Tesla, mais Volvo s’appuie sur ces conceptions depuis des années.

L’énorme écran central de 12,3 pouces, installé au format vertical, est intégré de manière flottante, mais fixe. Un bandeau contextuel en bas de l’écran facilite l’accès aux fonctions les plus utiles, qui varient en fonction du moment. Par exemple, la commande de la caméra de recul n’apparait qu’à basse vitesse et le bouton d’ouverture du hayon à l’arrêt.

Le seul écran à bord est celui du tableau de bord, à l’image de la Tesla Model 3 et du Model Y. Il tourne sous Android Automotive, offrant accès au Play Store, Google Maps, Waze et à une interface personnalisée. On ne trouve donc pas de combiné d’instrumentation derrière le volant.

Contrairement à l’EX90, dont le lancement s’est accompagné de partenariats avec Qualcomm pour son Snapdragon Cockpit et avec Nvidia, Volvo n’a pas mentionné de tels partenariats pour l’EX30. En outre, l’EX90 est le premier véhicule de Volvo à proposer des graphismes alimentés par l’Unreal Engine d’Epic Games.

Pour l’EX30, le système d’infodivertissement semble être une version plus légère de celui de l’EX90. Est-ce une stratégie de la marque pour cibler une gamme de prix plus abordable, ou simplement un choix de conception ? Le mystère reste entier. Nous aurons certainement l’occasion de questionner Volvo sur ces choix technologiques dans un prochain entretien.

Un système audio de pointe

Pour les mélomanes, Volvo a mis l’accent sur le système audio. La barre de son emblématique regroupe 5 haut-parleurs et un subwoofer, complétée par 2 haut-parleurs dans les portes arrière et un subwoofer dans le coffre.

Le tout délivre un son 5.1, « riche et réaliste », de 1 040 watts de puissance totale.

Des espaces de rangement optimisés

Une des forces de Volvo réside dans son approche de l’organisation de l’espace intérieur. Les voitures de la marque suédoise sont reconnues pour leur ergonomie et leur praticité. L’EX30 ne fait pas exception à la règle. L’agencement de l’espace à bord est simple, pratique et astucieux, à l’image du savoir-faire de Volvo.

L’habitacle de l’EX30 regorge de rangements. Les contre-portes offrent un espace généreux, tout comme l’accoudoir central coulissant et la boîte à gants située sous l’écran central.

Cette organisation réfléchie de l’espace intérieur est un exemple parfait de la philosophie de design scandinave : créer des espaces fonctionnels et esthétiques, où chaque élément a sa place et son utilité.

Le point noir de l’EX30 : son coffre

Malgré toutes ses qualités, l’EX30 présente un inconvénient notable : la taille réduite de ses coffres. Avec 318 litres seulement à l’arrière, dont 61 litres de sous-coffre, il se place en dessous de la Mégane E-Tech (440 litres) ou du Peugeot e-2008 (405 litres). Le coffre avant, ou frunk, ne propose quant à lui que 7 litres de capacité. À titre de comparaison, la Tesla Model Y propose 117 litres à l’avant et… 854 litres à l’arrière.

C’est un point noir pour l’EX30, en particulier pour les familles qui pourraient être intéressées par ce SUV compact 100 % électrique. Cela limite indéniablement sa praticité et son attrait pour ceux qui ont besoin d’un volume de coffre plus important pour les vacances ou les longs trajets.

L’ADAS est son point fort

Là où l’EX30 brille particulièrement, c’est dans l’intégration de son système d’assistance à la conduite, aussi appelé ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Ce système vise à améliorer la sécurité et le confort de conduite en anticipant et en évitant les situations à risque.

Même dans la finition Start, l’entrée de gamme, Volvo a intégré un pack ADAS de série. Cela comprend :

Un système d’anticipation de collision intelligent

Une assistance à l’anticipation et à l’atténuation des collisions avec action sur le freinage et la direction

Des fonctions d’intervention sur la direction

Un régulateur adaptatif de vitesse et de distance

Un système d’aide à la vigilance incluant l’anti-angle mort, le changement de fil, l’alerte de sortie sécurisée à l’ouverture d’une portière, l’alerte de trafic en marche arrière

La caméra de recul et les radars de stationnement arrière

L’alerte de vigilance conducteur

L’alerte de franchissement de ligne active

La reconnaissance des panneaux de signalisation

L’EX30 offre donc un système de conduite semi-autonome de niveau 2 de série, aussi complet, voire plus, que celui de Tesla. Il s’agit d’un atout considérable pour le SUV compact électrique de Volvo, qui confirme une fois de plus l’engagement de la marque suédoise en faveur de la sécurité et du confort de conduite.

Malgré l’absence du LiDAR que l’on retrouve sur son grand frère l’EX90, le Volvo EX30 ne fait aucun compromis sur les systèmes d’assistance à la conduite. Bien que les équipements soient plus basiques, ils sont tout aussi complets et pensés pour apporter un maximum de confort et de sécurité à la conduite.

À l’arrière du véhicule, on retrouve deux radars d’angle, une caméra grand angle et quatre radars à ultrasons (en finitions Plus et Ultra) dédiés au stationnement — clin d’œil à Tesla.

Sur les côtés, le SUV compact de Volvo est équipé d’une caméra de courte portée et de deux radars à ultrasons, présents de chaque côté, mais uniquement pour la finition Ultra.

À l’avant du véhicule, l’assistance est tout aussi complète avec un radar frontal de longue portée, une caméra frontale de longue portée, une caméra frontale grand angle pour la finition Ultra, deux radars d’angle, ainsi que quatre radars de stationnement à ultrasons, disponibles pour les finitions Plus et Ultra.

Performances et autonomie du Volvo EX30

Si vous êtes toujours avec nous, nous allons maintenant parler de performances et d’autonomie.

Pour rappel, le Volvo EX30 repose sur la plateforme SEA, également utilisée par le Smart #1, issu de la collaboration entre Mercedes-Benz et Geely ainsi que la Zeekr X qui arrive bientôt en Europe. Les performances des trois véhicules sont donc très comparables. Le Volvo EX30 sera proposé en trois configurations de motorisation et trois niveaux de finition, ce qui offre au total neuf configurations possibles.

Single

Le niveau d’entrée, nommé « Single », offre un unique moteur électrique situé sur l’essieu arrière, avec une puissance de 200 kW / 272 ch et un couple maximal de 343 Nm. Il s’agit d’un véhicule à propulsion équipé d’une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) d’une capacité nominale de 51 kWh, pour un poids de 1 841 kg.

Accélération de 0 à 100 km/h : 5,7 secondes

Vitesse de charge en courant continu : 135 kW

Autonomie WLTP : jusqu’à 344 km (voir notre dossier du Paris – Marseille avec une autonomie de 400 km pour se donner une idée)

Consommation d’énergie : 16,7 kWh / 100 km, contre 15,7 pour la version Extended Range

Single Extended Range

La version « Single Extended Range» utilise également un seul moteur, le même que le niveau « Single », mais est équipée d’une batterie plus classique (NCA ou NMC) de 69 kWh, pour un poids de 1860 kg. Plus efficace, elle offre une autonomie plus confortable. Cette version dispose également d’un chargeur en courant alternatif de 22 kW, contre 11 kW pour la motorisation « Single ».

Accélération de 0 à 100 km/h : 5,3 secondes

Vitesse de charge en courant continu : 155 kW

Autonomie WLTP : jusqu’à 480 km

Twin Performance

Enfin, le niveau Twin Performance dispose de deux moteurs, un à l’avant et un à l’arrière, offrant une puissance combinée de 315 kW (200 + 115) / 428 ch. Cette version très puissante développe un couple maximal de 543 Nm et utilise la même grosse batterie de 69 kWh. C’est une motorisation intégrale semi-permanente : propulsion par défaut, mais avec une transmission intégrale lorsque cela s’avère nécessaire (automatiquement).

Accélération de 0 à 100 km/h : 3,6 secondes, une performance impressionnante pour un SUV à ce prix

Vitesse de charge en courant continu : 155 kW

Autonomie WLTP : jusqu’à 460 km

Les performances et l’autonomie du Volvo EX30 sont honnêtes, en particulier lorsqu’elles sont comparées à d’autres véhicules électriques concurrents dans la même gamme.

Prenons par exemple la Renault Mégane E-tech, la nouvelle Peugeot e-2008, la nouvelle Hyundai Kona ou encore la nouvelle Volkswagen ID.3. Ces quatre véhicules sont très populaires sur le marché des véhicules électriques compacts, mais le Volvo EX30 semble offrir une combinaison équilibrée de performances, d’autonomie et de fonctionnalités de sécurité.

Il est vrai que la comparaison avec la MG4 présente un défi différent. La MG4, malgré son prix plus abordable, a surpris de nombreux observateurs par ses performances. Cependant, on pourrait argumenter que le Volvo EX30 et la MG4 ne jouent pas tout à fait dans la même cour.

Volvo est un constructeur réputé pour sa qualité de construction, son design soigné et son engagement en faveur de la sécurité, tandis que MG, malgré ses progrès remarquables, est encore en train de solidifier sa position sur le marché. Le niveau de finitions, le confort à bord et la qualité perçue sont loin d’être comparables.

Toutefois, une comparaison directe peut être utile pour mettre en perspective le rapport qualité-prix des deux véhicules. Certains acheteurs potentiels pourraient être prêts à accepter une finition inférieure ou un ensemble de fonctionnalités plus limité en échange d’un prix plus abordable. D’autres peuvent préférer payer davantage pour la tranquillité d’esprit offerte par la réputation de Volvo en matière de qualité et de sécurité.

Et les fonctionnalités ?

Pour ceux d’entre vous qui sont encore curieux de ce nouveau Volvo EX30, il y a bien sûr beaucoup plus à dire.

Mode One Pedal : Oui, comme sur les Tesla, ce mode vous permet de conduire essentiellement avec une seule pédale, l’accélérateur, qui contrôle à la fois l’accélération et le freinage régénératif.

Mises à jour à distance (OTA) : Oui, le Volvo EX30 supporte bien les mises à jour OTA, permettant d’améliorer et de mettre à jour le logiciel du véhicule sans avoir à se rendre chez un concessionnaire.

Application mobile : Oui, vous pouvez contrôler de nombreuses fonctions depuis votre téléphone, comme la climatisation, le verrouillage et le déverrouillage, la programmation de la charge, la localisation du véhicule, le déclenchement du klaxon ou des phares, etc.

CarPlay : Oui, CarPlay est intégré nativement, ce qui signifie que vous pouvez connecter votre iPhone à l’écran du véhicule pour accéder à des applications, des cartes, des messages et de la musique.

Connectivité : Il dispose de deux ports USB-C avec 100 Watts de puissance totale.

Hayon électrique : Disponible dès la finition Plus, pour plus de commodités.

Pilot Assist : Aussi inclus dès la finition Plus, comme mentionné plus tôt.

Keyless Entry : Oui, vous pouvez ouvrir les portes sans clé.

Radars de stationnement : À l’avant, disponible sur la finition Plus.

Chargeur par induction : Disponible dès la finition Plus, pour charger sans fil vos appareils compatibles.

Pompe à chaleur : Non disponible en finition Start, mais de série en finition Plus afin de ne pas trop réduire l’autonomie en hiver.

Pour ceux qui recherchent un équipement encore plus haut de gamme, la finition Ultra propose le grand toit panoramique vitré, les caméras surround view (à 360 degrés), le stationnement automatique, et le chargeur embarqué de 22 kW de série.

Malgré une liste impressionnante de caractéristiques de série, la Volvo EX30 propose un certain nombre d’options payantes pour personnaliser et améliorer votre expérience de conduite. Cela peut sembler surprenant pour ceux qui attendaient une pompe à chaleur de série ou un autopilot complet dès la version de base.

En effet, pour bénéficier de l’autopilot complet, avec lecture des marques au sol, observation des autres véhicules et des piétons, le maintien de la voie pour le niveau 2, ou encore les radars de stationnement avant, il faudra opter pour la finition Plus. De même, la climatisation bi-zone est réservée à la version Plus.

C’est une pratique courante chez Volvo, et d’ailleurs chez la plupart des constructeurs automobiles, de proposer des options payantes pour des équipements spécifiques. Cela permet de personnaliser le véhicule en fonction des préférences individuelles et du budget de chacun.

Cependant, on aurait aimé une approche plus simple, à l’image de Tesla où la majorité des options sont de série. La proposition de valeur de Volvo est différente, axée sur une personnalisation plus grande et une gamme d’options.

Et les prix alors ?

La Volvo EX30 a été présentée comme le modèle le plus abordable de la gamme Volvo. Il faut tout de même préciser que l’on parle d’une voiture 100 % électrique, riche en équipements et conçue par Volvo. Le constructeur suédois doit également composer avec la présence de Tesla sur le marché, malgré une proposition très différente avec son EX30.

Alors, comment se positionnent les tarifs de ce nouveau SUV compact ? Si la Volvo XC40 est proposée à partir de 47 000 euros, offrant une importante autonomie dès l’entrée de gamme, l‘EX30 affiche un prix de départ de 37 500 euros, hors bonus écologique. Ainsi, selon les revenus, le véhicule pourrait revenir à 32 500 ou 30 500 euros avec le bonus écologique. Il s’agit d’un tarif compétitif compte tenu du niveau de finition. À ce prix, vous disposez de la version Single, offrant 344 km d’autonomie et moins d’options de série.

Pour la finition Plus, le tarif grimpe à 40 450 euros (35 450 euros avec le bonus écologique). Cependant, cette finition n’est pas disponible pour la version Ultra, qui n’est proposée qu’avec le Single Extended Range : 41 700 euros pour la finition Start, 45 000 euros pour la finition Plus et 47 950 euros pour la finition Ultra.

Le Volvo EX30 Single Extended Range, avec ses 480 km d’autonomie, est donc bien positionné pour rivaliser avec la Tesla Model Y Propulsion. Mais il y a un bémol : l’espace de stockage dans le coffre n’est clairement pas le même.

Quant à la version Twin Performance, qui bénéficie de deux moteurs et affiche des performances impressionnantes, son prix est de 49 250 euros en finition Plus et grimpe à 52 200 euros pour la version Ultra. À ce niveau de tarif, il n’y a plus de bonus écologique. Et avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,6 secondes, on n’est plus vraiment dans l’esprit d’une voiture écologique.

Le Volvo EX30 tient ses promesses sur le papier

Le Volvo EX30 semble tenir toutes ses promesses. Il offre un haut niveau d’équipement, un niveau de finition élevé et des performances de pointe. Cependant, avant même de prendre le volant et de découvrir le véhicule en vrai, plusieurs points semblent à pointer du doigt.

Tout d’abord, l’autonomie de la version à motorisation Single pourrait sembler un peu juste. Non pas que cela ne soit insuffisant pour la majorité des utilisateurs, mais en comparaison de ce que propose la concurrence et au regard du niveau de finition du véhicule et de son prix, on pourrait espérer mieux.

Le point le plus critique concerne certainement l’espace de stockage. Même si l’on est sur un véhicule compact, la capacité du coffre, que ce soit à l’avant ou à l’arrière, est vraiment trop limitée. C’est d’autant plus regrettable que le véhicule offre par ailleurs des prestations haut de gamme.

Par ailleurs, les différents niveaux de finitions impliquent des compromis qui peuvent décevoir. Par exemple, l’absence de pompe à chaleur sur la version de base est regrettable. Si cette fonction n’est pas obligatoire, elle est fortement recommandée sur une voiture électrique pour optimiser l’autonomie en hiver.

Enfin, la version Twin Performance, avec ses performances impressionnantes, pourrait sembler démesurée pour un véhicule de ce gabarit et de ce positionnement. Volvo, connu pour mettre la sécurité avant tout, n’avait peut-être pas besoin d’offrir de telles performances d’accélération sur un véhicule de ce type. Certes, c’est un avis personnel, mais il y a matière à débat.

Malgré ces quelques réserves, il faut bien avouer que le Volvo EX30 est un véhicule très prometteur. Ses points forts, comme le niveau d’équipement, la finition et les performances, en font un concurrent sérieux sur le segment des SUV compacts électriques. Il nous tarde maintenant de le tester en conditions réelles pour confirmer ces premières impressions.

