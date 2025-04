Bonne nouvelle pour le prix de la voiture électrique la moins chère de Volvo

C’est officiel, Volvo démarre la production de son petit EX30 en Europe. La voiture électrique ne sera plus soumise aux droits de douane, ce qui pourrait avoir un impact sur son prix. Mais en ce qui concerne le bonus écologique, c’est un peu plus compliqué…

Volvo EX30 // Source : Volvo

Après une année 2024 très compliquée, les ventes de voitures électriques repartent enfin à la hausse en 2025. Une bonne nouvelle, qui confirme les prédictions de certains experts. Cependant, tout n’est pas rose non plus, et certains éléments dissuadent encore les automobilistes. L’un des principaux reste le prix, même si ce dernier a tendance à chuter au fil des années.

Une production européenne

Pour de nombreux conducteurs, la voiture électrique reste encore trop chère. Et malheureusement, les pouvoirs publics ne font pas grand-chose pour changer les choses, puisque le bonus écologique a été raboté. La prime à la conversion a également été tout simplement supprimée en début d’année 2025. Sans parler de la mise en place de droits de douane particulièrement élevés par l’Union européenne sur les autos produites en Chine. Ce qui ne pénalise pas seulement les marques chinoises, mais toutes celles qui fabriquent leurs véhicules là-bas.

C’est par exemple le cas de Volvo, qui appartient au groupe Geely. Ce dernier assemble notamment son petit EX30 dans l’Empire du Milieu, où les coûts de production sont réduits. Problème, le SUV électrique est donc soumis à des taxes d’importation très hautes, et il est également privé de bonus écologique en France. Pour pallier ce problème, la firme suédoise avait annoncé en 2023 sa décision de produire sa voiture en Europe. Et plus précisément au sein de son usine de Gand, en Belgique.

Volvo EX30 // Source : Volvo

Celle-ci accueille déjà la fabrication de l’EX40 et de l’EC40 depuis de nombreuses années. Moins de deux ans après cette annonce, les choses se sont concrétisées, comme le confirme le constructeur dans un communiqué. Ce dernier nous informe avoir débuté la production de son petit SUV électrique dans son usine belge. Une nouvelle étape très importante, qui pourrait avoir un réel impact son prix. L’EX30 ne sera plus pénalisé par les droits de douane, qui étaient pour mémoire de 30,8 % pour la marque suédoise.

Cela ne n’était cependant pas réellement répercuté sur les tarifs proposés aux clients, puisque Volvo avait même proposé une belle remise de 4 000 euros au mois de février. Néanmoins, il est probable que la marque baisse de manière plus durable le prix de son rival de la Peugeot e-2008. Toutefois, une question est encore sur toutes les lèvres : l’EX30 aura-t-il désormais le droit au bonus écologique ?

Encore des incertitudes

Pour le moment, le concurrent scandinave de la nouvelle Renault 4 E-Tech n’est pas encore éligible à l’aide du gouvernement, dont le montant oscille entre 2 000 et 4 000 euros.

Contacté par nos soins, le constructeur basé à Göteborg nous indique que le dossier est encore en cours d’instruction auprès de l’ADEME. Il s’agit de l’organisme chargé de décider de l’attribution du bonus écologique, en se basant sur l’éco-score. Ce dernier varie selon plusieurs critères, dont le pays de production de la batterie et des cellules.

Et ce n’est pas tout, car une foule de paramètres entrent en ligne de compte. Mais pour faire simple, si le score est trop élevé, alors le bonus est tout simplement refusé. Or, le calcul ne se fait pas en un jour, et Volvo indique qu’il devrait obtenir la réponse d’ici un mois. En attendant, les potentiels clients restent dans l’incertitude, ce qui devrait impacter les ventes du SUV électrique. Pour mémoire, celui-ci est actuellement affiché à partir de 30 100 euros.

Quoi qu’il en soit, la relocalisation de sa production en Europe est aussi une bonne chose pour l’emploi local. Le constructeur indique en effet que l’ajout de ce modèle dans l’usine de Gand entraînera la création d’environ 350 postes. Ce qui portera le total à près de 6 600 employés au sein de ce site d’assemblage. La version Cross Country récemment dévoilée sera aussi produite en Europe un peu plus tard dans l’année. Un changement qui a nécessité un investissement de 200 millions d’euros pour la firme.