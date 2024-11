Mauvaise nouvelle pour l’achat d’une voiture électrique dès 2025 en France

Les aides pour remplacer son véhicule thermique par une voiture électrique s’amenuisent. Le bonus écologique pourrait être réduit en 2025, et la prime à la conversion va également disparaître. De quoi rendre l’achat d’une voiture électrique plus coûteux.

Acheter une voiture électrique devient de moins en moins avantageux sur le plan des aides à l’achat, que ce soit en France ou ailleurs. La dernière baisse du bonus écologique en France remonte à février 2024. Aux États-Unis, la nouvelle administration Trump prévoit également de supprimer l’aide de 7 500 dollars destinée à favoriser l’achat de véhicules électriques.

En France, une autre mauvaise nouvelle vient de tomber : la disparition de la prime à la conversion, également connue sous le nom de prime à la casse. On vous explique.

La prime à la conversion : qu’est-ce que c’est exactement ?

Si vous ne connaissez pas la prime à la conversion, c’est peut-être parce que vous la connaissez sous le terme de prime à la casse. Il s’agit d’une aide financière pour l’achat d’une voiture peu polluante, avec la contrepartie de céder sa voiture thermique, diesel ou essence, pour destruction à la casse.

Le concessionnaire doit reprendre votre ancienne voiture, barrer la carte grise et indiquer qu’elle est destinée à la destruction. La prime à la casse est attribuée aux propriétaires aux revenus modestes, possédant une voiture Crit’Air 3 ou plus. L’aide est de 5 000 euros pour l’achat d’une voiture électrique et de 3 000 euros pour une voiture thermique neuve. C’est une bonne opération si l’on souhaite remplacer une vieille voiture, peu cotée sur le marché de l’occasion.

Le gouvernement réduit les dépenses

Alors que le bonus écologique est menacé d’une réduction le portant à 3 000 euros dans le nouveau projet de loi de finances actuellement débattu au Sénat, la prime à la conversion prendra fin dès 2025.

L’information a été confirmée à BFM Business et au Figaro par le Ministère des Finances. Cette décision n’est guère surprenante, sachant que l’enveloppe budgétaire consacrée à l’achat de véhicules moins polluants et émettant moins de CO₂ va être réduite, passant de 1,5 milliard à 1 milliard d’euros dans le PLFSS 2025.

Pourtant, la prime à la conversion avait ses défenseurs. Elle encourageait le renouvellement du parc automobile en accélérant l’envoi à la casse des voitures polluantes et vieillissantes.

Cependant, il faut noter que certaines voitures encore en état de rouler, mais peu cotées, ont été cédées pour destruction par leurs propriétaires. Ces véhicules auraient pu rendre service à des personnes aux revenus modestes ou continuer de répondre aux besoins de leurs propriétaires. De plus, lancée en 2014, cette prime a pu conduire à la destruction de véhicules présentant un intérêt pour les collectionneurs.