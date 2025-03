La moins chère des voitures électriques d’Audi arrivera plus tôt que prévu avec une bonne nouvelle pour son prix

Attendue pour 2027, la future Audi A3 e-tron fera finalement son arrivée dans le catalogue un an plus tôt. La nouvelle voiture électrique jouera le rôle d’entrée de gamme chez Audi et sera produite en Allemagne, de quoi lui octroyer techniquement le droit au bonus écologique.

Audi A3 Sportback (pour illustration) // Crédit : Audi

Alors que l’échéance de 2035 arrive à grands pas, où les constructeurs automobiles n’auront plus le droit de vendre des voitures thermiques, certains veulent prendre de l’avance. C’est notamment le cas d’Audi, qui avait annoncé en 2022 l’arrêt des lancements de nouveaux modèles thermiques à partir de 2026. La firme avait prévu de stopper totalement la vente de ces autos dès 2033.

Une nouvelle Audi A3 électrique

Cependant, la firme d’Ingolstadt a finalement décidé de revoir légèrement ses plans. Il y a quelques jours, cette dernière avait finalement annoncé qu’elle continuerait de lancer de nouvelles autos essence jusqu’en 2030. Et ce alors qu’elle traverse une période de turbulences, et qu’elle doit envisager de nombreuses suppressions d’emplois. Néanmoins, cela ne signifie en aucun cas que le développement de futurs modèles électriques est en pause, bien au contraire. D’ailleurs, le catalogue est déjà bien rempli, avec notamment les A6 e-tron, Q4 e-tron et autres e-tron GT.

Ce n’est pas encore terminé, car Audi prépare un autre modèle, qui jouera cette fois-ci le rôle d’entrée de gamme. Et voilà que l’on commence déjà à savoir quelques petites choses à son sujet, par l’intermédiaire du site allemand Süddeutsche Zeitung. Ce dernier relaie les propos du PDG de la marque, Gernot Döllner. Il annonce que « ce sera un véhicule électrique de la même catégorie que l’A3 ». On ne sait en revanche pas encore s’il reprendra ce nom ou s’il en adoptera un autre.

Ce lancement marque un véritable tournant pour le constructeur aux anneaux. En effet, celui-ci a jusqu’à présent concentré ses efforts sur l’électrification sur ses modèles haut de gamme. Mais alors que les marques lancent massivement des modèles plus abordables, Audi n’a pas tardé à réagir. Car la concurrence risque de devenir de plus en plus forte au fil des années, et la marque ne doit pas rater le coche. Est-ce pour cela qu’il a décidé de revoir la date de lancement de cette future Audi A3 électrique ?

Il faut savoir qu’elle devait initialement voir le jour dans le courant de l’année 2027. Sans doute pour patienter jusqu’à l’arrivée de la plateforme SSP, qui commencera à équiper les voitures du groupe Volkswagen en 2028. Mais finalement, le lancement de la nouvelle compacte électrique a été avancé. Il est donc désormais prévu pour 2026. Ce qui laisse penser qu’elle reposera sur la base technique MEB déjà en service. Celle-ci équipe notamment les Volkswagen ID.3 et ID.4 ainsi que l’Audi Q4 e-tron.

À quoi s’attendre ?

Pour le moment, les informations au sujet de cette future Audi A3 électrique sont encore rares. Le PDG de la marque n’a pas été très bavard, et il faudra encore patienter quelques mois avant d’en savoir réellement plus. Quoi qu’il en soit, ce dernier a qualifié cette future auto de « magnifique ». Pour mémoire, la compacte que l’on connaît déjà bien est sur le marché depuis 2020 dans son actuelle génération.

Le style de la future version électrique devrait se moderniser, et surtout évoluer afin d’optimiser le Cx (coefficient de traînée). Il devrait également reprendre des éléments des derniers modèles électriques de la firme aux anneaux. Sous son capot, nous pourrions retrouver des moteurs empruntés à l’ID.3, qui affiche pour mémoire une puissance allant jusqu’à 286 chevaux dans sa version GTX. Elle a le droit à des batteries allant de 52 à 79 kWh, qui lui offrent une autonomie maximale de 602 kilomètres selon le cycle WLTP.

Reste à savoir si la future compacte électrique d’Audi reprendra ces caractéristiques ou non. Elle devrait en tous les cas afficher un prix plus élevé que l’ID.3, du fait de son positionnement plus premium. De ce fait, elle pourrait devenir une rivale de luxe des Renault Mégane E-Tech ou Tesla Model 3, qui débutent autour des 40 000 euros. Quoi qu’il en soit, le lancement de cette Audi A3 électrique est très important pour la marque. Elle pourrait ainsi l’aider à sortir la tête de l’eau et repartir sur de bons rails.