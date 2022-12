Voiture électrique : Audi prend une décision radicale qui ne plaira pas aux fans de thermiques

Dans un communiqué, Audi annonce qu'elle ne lancera plus que des nouveaux modèles électriques à partir de 2026. La firme ne produira alors plus aucune voiture thermique dès 2033 et prépare d'ores et déjà toutes ses usines à ce virage.

Ce n’est pas une surprise, toutes les voitures neuves vendues en Europe seront bientôt 100 % électriques. C’est en tout cas ce que souhaite l’Union européenne, qui a voté en faveur de l’interdiction de la vente de véhicules thermiques sur le Vieux Continent dès 2035. Cela laisse donc encore quelques années aux constructeurs pour s’adapter, même si la plupart avaient déjà commencé à travailler sur leur électrification depuis plus longtemps. C’est notamment le cas de Volvo ou encore de Ford, entre autres. Mais de plus en plus de marques leur ont depuis emboîté le pas.

Un virage dès 2026

C’est notamment le cas d’Audi, qui prévoit d’électrifier massivement sa gamme au cours des prochaines années. En effet, et comme elle l’annonce dans un communiqué, la firme aux anneaux abandonnera progressivement la production de ses modèles à combustion interne d’ici à 2033. Mais la transition se fera plus tôt, puisque dès 2026, le constructeur ne commercialisera plus que des voitures entièrement électriques.

Parmi elles, la prochaine génération de l’Audi A3, qui devrait voir le jour en 2027. Les versions sportives S3 et RS 3 seront également concernées. Mais d’autres modèles sont également en préparation, dont une super-sportive qui devrait remplacer l’actuelle R8 en fin de carrière. Des voitures inspirées des concepts grandpshere, skypshere et urbansphere pourraient également être lancées plus tard.

Bien sûr, il faudra des sites de production performants et à jour pour produire toutes ces nouvelles autos, qui nécessitent des méthodes de fabrications différentes des modèles thermiques. Mais contrairement à certains constructeurs, Audi ne souhaite pas construire de nouvelles usines. La marque d’Ingolstadt préfère en effet faire évoluer celles qui existent déjà, comme l’explique Gerd Walker, membre du conseil d’administration.

« Nous préférons investir dans nos usines existantes pour qu’elles finissent par être tout aussi efficaces et flexibles que les sites de production nouvellement construits ou les usines de dernières générations« . Si certaines marques dédient un seul site à l’assemblage de leurs voitures électriques, Audi souhaite de son côté que toutes ses usines puissent remplir ce rôle. Tous les employés seront alors formés d’ici à 2025 pour s’adapter à ces nouvelles méthodes de fabrication.

Une nouvelle usine en prévision

Aujourd’hui, deux usines produisent déjà des voitures électriques, à savoir celles de Böllinger Höfe, en Allemagne, et celle de Bruxelles, où sont produites les e-tron GT et autres e-tron, désormais baptisé Q8 e-tron. Dès l’année prochaine, le site historique d’Inglostadt verra sortir son premier modèle 100 % électrique, le Q6 e-tron, tandis que les chaînes d’assemblages de Neckarsulm (Allemagne), San José Chiapa (États-Unis) et Győr (Hongrie) lui emboîteront aussi le pas.

Comme l’annonce la marque, l’intégralité de ses usines dans le monde fabriqueront alors au moins un modèle électrique à partir de 2029. Mais si celle-ci veut privilégier l’usage de ses sites actuels, de nouveaux seront tout de même construits, notamment en Chine. Audi et son partenaire FAW sont en effet actuellement en train de terminer une usine à Changchun. Celle-ci sera terminée en 2024 et accueillera les voitures reposant sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric).

Celle-ci équipe notamment le concept Audi Urbansphere et sera utilisée pour les grands modèles de la marque ainsi que ceux de Porsche dans le futur. Ce sera notamment le cas de la future Audi A6 Avant e-tron, annoncée par un concept éponyme dévoilé en début d’année. Il faudra toutefois patienter avant d’en savoir plus sur les prochains modèles qui reposeront sur cette base technique, qui n’est pas utilisée par les e-tron GT et autres Taycan pour l’instant.

Outre la production de voitures électriques, la marque aux anneaux souhaite également réduire l’impact de ses usines sur l’environnement. Pour cela, elle a créé en 2019 le programme Mission:Zero, visant à rendre tous ses sites d’assemblage neutres en carbone d’ici à 2025. Une ambition partagée avec d’autres constructeurs et notamment Ford, qui souhaite atteindre cet objectif d’ici à 2035. Pour cela, la firme à l’ovale bleu met à jour ses usines, et notamment celle de Cologne, qui accueillera la production de son futur SUV électrique conçu en partenariat avec Volkswagen.

