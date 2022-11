Audi Q8 e-tron : plus de puissance, beaucoup plus d’autonomie et trois moteurs électriques

Après quatre ans de carrière, l'Audi e-tron se met au niveau de ses nouveaux concurrents et devient l'Audi Q8 e-tron. Au programme : changement de patronyme, nouvelle batterie, mise à jour esthétique et plus de puissance.

Avec le Jaguar I-Pace, l’Audi e-tron est le plus « ancien » des SUV électriques premium. Après quatre ans de bons et loyaux services, l’e-tron change (pratiquement) de nom et devient « Q8 e-tron », histoire de redonner un peu de cohésion dans la gamme, même si le Q8 chez Audi est aussi un autre très gros SUV thermique ou hybride rechargeable.

Le Q8 e-tron s’offre donc une petite cure de jouvence bien méritée, de quoi le remettre au niveau des nouveaux SUV 100 % électriques premium qui sont arrivés ces dernières années, à commencer par les BMW iX et autres Mercedes EQS SUV.

Des évolutions esthétiques en douceur

Comme vous pouvez le constater sur les photos, les changements esthétiques sont assez minces. La face avant est quelque peu modifiée, tandis que les optiques sont désormais intégrées dans la continuité de la calandre. À l’arrière, les feux et la barre de LED ont été légèrement retouchés. Ces changements valent aussi bien pour la version coupé Q8 e-tron Sportback, mais aussi la version sportive désormais appelée SQ8 e-tron.

À l’intérieur, c’est comme à l’extérieur, les changements sont assez minimes. Audi a simplement modifié quelques matériaux de la planche de bord. Ceux-ci sont désormais fabriqués en matériaux recyclés. Trois écrans ornent l’habitacle : les compteurs numériques, l’écran tactile de 10,1 pouces pour l’infodivertissement et celui qui permet de régler les commandes de ventilation. Les rétroviseurs caméra sont toujours de la partie.

De gros gains d’autonomie

Pour voir de vrais changements, il faut regarder la fiche technique. Toutes les versions gagnent en autonomie. Le modèle de base baptisé 50 et qui offrait seulement 319 km d’autonomie, passe désormais à 491 km (505 km en version Sportback) grâce à la présence d’une grosse batterie lithium-ion NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 95 kWh (89 kWh utiles) désormais au lieu de celle de 71 kWh auparavant.

Ses deux moteurs (transmission intégrale) voient leur puissance cumulée passer de 313 ch à 339 ch et leur couple combiné de 540 Nm à 664 Nm.

La version du dessus baptisée Q8 e-tron 55 intègre une grosse batterie lithium-ion NCA (nickel-cobalt-aluminium) d’une capacité totale de 114 kWh pour 106 kWh utiles. La puissance ne bouge pas et est toujours annoncée à 408 ch et 664 Nm, mais son autonomie fait un sacrée bon en avant puisqu’elle passe de 410 à 582 km. Cette batterie profite d’une densité énergétique en hausse de 20 % grâce à de nouvelles cellules.

Enfin, la version la plus sportive dotée de trois moteurs électrique revendique 503 ch et 973 Nm de couple. Son autonomie est de 494 km sous le cycle WLTP contre 360 km auparavant. Grâce à son Cx inférieur, la version Sportback peut parcourir une vingtaine de kilomètres supplémentaires.

Les trois moteurs permettent de gérer indépependant le couple des deux roues arrière, ce qu’on appelle le couple vectoriel (vectoring torque). Pour améliorer la tenue de route en conduite sportive en modulant la puissance envoyée à chaque roue.

Plusieurs corrections à différents niveaux

Côté recharge, Audi promet une courbe plus constante permettant de conserver une haute vitesse de chargement, et ce quel que soit le niveau de charge. La puissance admise en courant continu est toujours de 170 kW. Audi précise qu’il faut environ 31 minutes pour passer de 10 à 80 % dans les meilleures conditions pour les deux batteries proposées. Bonne nouvelle, le Q8 e-tron est doté d’une pompe à chaleur de série.

Les ingénieurs ont aussi retravaillé sur certains éléments techniques. Ainsi, la suspension pneumatique de série, l’assistance de direction et le contrôle de stabilité ont été revus dans le but de rendre le SUV allemand plus dynamique.

Audi annonce un tarif à partir de 86 700 euros pour la version 50. Les prix grimpent rapidement pour les versions plus haut de gamme avec de plus grosses batteries. La commercialisation des Audi Q8 e-tron et Q8 e-tron Sportback est prévue pour mi-novembre. Les premiers modèles devraient sortir de l’usine belge de la marque en février 2023.

