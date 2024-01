Cette nouvelle Audi Q8 e-tron électrique est taillée pour l’aventure, mais avec un point négatif

En marge du Rallye Dakar qui débutera d'ici quelques jours, Audi vient de présenter une édition spéciale loin d'être inintéressante de sa voiture électrique, le SUV haut de gamme Q8 e-tron. Malheuruesement, son autonomie en prend un coup.

Pour partir à l’aventure en voiture électrique, disons qu’il n’existe pas grand-chose en dehors de quelques pick-ups américains comme le Tesla Cybertruck ou encore le Ford F-150 Lightning.

Il y a donc un créneau à prendre, et en marge du Rallye Dakar, Audi, qui participe à l’épreuve, présente un modèle spécifique dérivé du Q8 e-tron 55 quattro que nous connaissons déjà bien chez Survoltés.

Une autonomie qui fond comme neige à Dakar

Commençons par ce qui se cache sous cette robuste carrosserie. Sans surprise, nous retrouvons les attributs du Q8 e-tron, avec une batterie d’une capacité de 106 kWh (114 kWh en brut) et la transmission quattro, avec ses deux moteurs, délivre 300 kW (408 ch) en mode boost avec un couple de 664 Nm.

Le véhicule accélère de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes avec les pneus standard. Avec les pneus tout-terrain General Grabber AT3, la voiture réclame un petit dixième supplémentaire.

L’autonomie sous le cycle WLTP est annoncée à 487 kilomètres, tandis que la vitesse de pointe est limitée à 200 km/h. Avec tous ces nouveaux attributs listés plus bas, cette version Dakar perd 95 km d’autonomie par rapport à un Q8 e-tron 55 classique.

Un SUV paré pour toutes les situations

Mais ce n’est pas ce qu’il y a de plus intéressant sur cette édition spéciale. Par rapport au modèle de base, l’édition Dakar peut être équipé de pneus tout-terrain General Grabber AT3. La garde au sol est 31 millimètres plus élevée qu’un Q8 e-tron normal.

Dans sa configuration de base, le véhicule a une garde au sol de 206 millimètres. À des vitesses plus élevées, le véhicule s’abaisse progressivement : de 15 millimètres à 85 km/h, de 17 millimètres à 100 km/h et de 13 millimètres à 120 km/h. Cela permet d’optimiser la stabilité à haute vitesse pour améliorer l’aérodynamisme et l’autonomie.

Le Q8 e-tron édition Dakar est disponible sous trois teintes différentes : Siam Beige métallisé, Mythos Black métallisé et Magnetic Grey. La voiture peut être équipée d’un ensemble de décalcomanies inspirées du RS Q e-tron qui court au Rallye Dakar.

Audi a également ajouté un pack rangement, un coffre à bagages et une galerie de toit de série. Avec sa capacité d’emport de 40 kg, la galerie de toit peut être utilisée pour ranger une variété d’articles. Un sac pour la galerie de toit et des sangles pour fixer les accessoires sont inclus.

Le Q8 e-tron édition Dakar pourra être commandé dans le courant du premier trimestre 2024. En Allemagne, les prix commencent à environ 120 000 euros. Une édition limitée à 99 exemplaires sera aussi de la partie avec quelques équipements supplémentaires et réclamera quant à elle 130 000 euros.