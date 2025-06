Audi fait marche arrière sur la voiture électrique avec cette décision radicale

Alors que les ventes de voitures électriques sont en-dessous des attentes, Audi prend une décision de taille. La marque allemande a choisi de ne pas arrêter totalement les autos thermiques, contrairement à ce qui était prévu.

A partir de 2035, l’intégralité des voitures neuves qui seront vendues en Europe devront être 100 % électriques. Cette mesure a été prise par l’Union européenne, qui veut faire drastiquement chuter les émissions de CO2 issues de l’industrie automobile. Et tous les constructeurs seront concernés, sans aucune exception, ou presque. Mais ce sera quoi qu’il en soit le cas pour toutes les marques grand public

Un retour en arrière chez Audi

Et bien évidemment, l’intégralité des marques du groupe Volkswagen va aussi devoir respecter cette décision, malgré quelques protestations. Ce sera notamment le cas d’Audi, qui possède heureusement déjà une gamme de voitures électriques bien remplie. On pense aux e-tron GT, Q4 e-tron et autre A6 e-tron pour ne citer qu’elles. C’est ainsi que la firme aux anneaux avait annoncé quelques années plus tôt qu’elle arrêterait de vendre des modèles thermiques à partir de 2033. Elle avait promis de ne plus lancer de nouvelle auto à essence dès 2026.

Mais voilà que le constructeur a finalement décidé de faire marche arrière sur sa décision. C’est ce que confirme son PDG Gernot Döllner au site britannique Autocar. Et a vrai dire, ce n’est pas réellement une surprise. Car on se souvient qu’au mois de mars 2025 déjà, la marque laissait entendre qu’elle pourrait continuer à produire des modèles thermiques. D’ailleurs, elle avait évoqué l’idée de lancer de nouveaux moteurs essence jusqu’en 2030. Ce sera bel et bien le cas, et Audi ne va pas y aller de main morte.

Audi A6 Avant e-tron // Source : Tibo pour Audi France

Le patron de la marque allemande explique qu’entre 2024 et 2026, Audi va lancer « une gamme entièrement nouvelle de véhicules à moteur à combustion interne et de véhicules hybrides rechargeables ». L’objectif est très clair : offrir une flexibilité totale à la firme, « pour au moins sept, huit, peut-être dix ans supplémentaires ». Cela va permettre à Audi de voir un peu comment les marchés évoluent, et ainsi de pouvoir adapter son offre. Car le but reste avant tout de répondre à la demande des clients.

Or, ces derniers semblent encore bouder la voiture électrique pour le moment. C’est ce que prouvent les derniers chiffres de ventes, qui ont été en forte baisse en France au mois de mai. Ces dernières ont chuté de 19 %, pour atteindre une part de marché de seulement 16 %. A l’échelle européenne, elle n’est que de 15,3 %. Cependant, les immatriculations ont fortement augmenté par rapport à l’année 2024, de l’ordre de 26,4 % en un an. Des résultats en demi-teinte, qui ne rassurent évidemment pas les constructeurs.

Une gamme qui se développe

Surtout que Audi n’a même pas figuré dans le top 10 des ventes de voitures électriques en France depuis le début de l’année. Ce dernier est majoritairement occupé par des constructeurs tricolores, même si Tesla et Volkswagen font une petite percée. C’est donc en partie pour cette raison que le patron d’Audi confirme que « nous avons déjà décidé de prolonger la production au-delà des dates de fin communiquées par le passé ». La marque suit certains de ses rivaux, dont Ford, Volvo ou encore le groupe Stellantis.

Néanmoins, il ne compte évidemment pas tout arrêter et mettre de côté l’électrique, bien au contraire. Car la firme d’Ingolstadt est chargée de diriger le développement toutes les architectures du groupe Volkswagen. Dont la nouvelle SSP, dont l’arrivée de se fait attendre. Ce projet implique pour mémoire le constructeur américain Rivian, dans lequel le groupe allemand a grandement investi. Les premières Audi électriques reposant sur la nouvelle base SSP vont arriver d’ici à 2027 ou 2028. Et de nombreux modèles sont prévus pour les prochaines années.

Audi A6 Avant e-tron // Source : Tibo pour Audi France

C’est notamment le cas d’une compacte électrique, de la taille d’une Audi A3. Cette dernière devrait voir le jour dans le courant de l’année 2026. Elle jouera le rôle d’entrée de gamme, puisque le constructeur ne veut pas de citadine plus abordable. Il laisse cela à Volkswagen, avec son ID.2, qui aura un équivalent chez Skoda avec son Epiq et chez Cupra avec la Raval. A noter que la firme aux anneaux envisage aussi de faire renaître certaines de ses sportives mythiques, mais on ne sait pas encore sous quelle forme.