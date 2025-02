Mercedes fait marche arrière sur la voiture électrique : la preuve avec ces trois indices

Après Ford, Porsche ou encore Volvo, c’est au tour de Mercedes de faire machine arrière sur la voiture électrique. Si le constructeur allemand n’a rien confirmé officiellement, trois indices majeurs nous le prouvent.



Si les ventes de voitures électriques ont globalement augmenté à l’échelle mondiale, la situation est plus nuancée en Europe. Le Vieux Continent a en effet enregistré une baisse de 5,9 % en 2024, tandis que la France a également connu une petite chute. Plus globalement, le marché des véhicules neufs est en retrait, et pas seulement à cause de cette motorisation.

Un changement de stratégie pour Mercedes

Résultat, les constructeurs ne sont pas à la fête, et certains rencontrent même de grosses difficultés, liées entre autres au désamour des automobilistes pour l’électrique. A tel point que certains ont pris la décision de renoncer à leur objectif de supprimer les modèles thermiques dans leur gamme. Et ce alors que la vente de ces derniers sera de toutes façons interdite en Europe à partir de 2035. Parmi eux, citons notamment Ford, Volvo ou encore Smart et Porsche. Mais une autre marque devrait les rejoindre.

Il s’agit de Mercedes. Si la firme allemande n’a pas communiqué de manière officielle sur cette nouvelle stratégie, plusieurs indices semblent le confirmer. Et ce alors qu’elle affiche des résultats plutôt décevants, comme le confirme l’agence de presse britannique Reuters. Ses bénéfices ont chuté de 30 % en 2024, atteignant même les 40 % pour sa divison automobile. Et cette année risque d’être également compliquée, puisque le constructeur s’attend à une marge maximale de 8 % en 2025. C’est donc pour cela qu’il ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Crédit : Mercedes

Si pas moins de 17 voitures électriques seront commercialisées d’ici à 2027, Mercedes prévoit aussi de lancer 19 véhicules thermiques sur la même période. Ainsi, l’entreprise veut à nouveau miser sur l’essence, le diesel et l’hybride, plus que sur les modèles zéro-émission (à l’échappement) afin de maximiser les profits. Et pour cause, les voitures à combustion se vendent mieux que les électriques, comme le rappelle le directeur financier de la marque à l’étoile, Harald Wilhelm. De plus, la marge est aussi plus importante.

Et ce n’est pas le seul indice qui nous prouve que l’entreprise veut moins miser sur les modèles électriques pour le moment. Dans un communiqué récemment publié, Mercedes évoque le lancement du « nouveau GLC électrique » mais également d’une nouvelle Classe E électrique. Le nom de la gamme EQ n’est aucunement mentionné, ce qui semble confirmer l’abandon de cette nomenclature. Une idée qui avait déjà été évoquée en 2023, et qui semble s’être concrétisée en ce début d’année 2025.

Un revirement de situation

Certes, le fait que le nom d’EQ n’ait pas été écrit dans le communiqué ne veut pas dire que Mercedes va arrêter les voitures électriques. Mais cela confirme toutefois que la firme s’en détourne un peu, et qu’elle ne prévoit pas de développer massivement sa gamme tout de suite. D’ailleurs, elle souligne que la prochaine CLA, prochainement dévoilée, sera aussi proposée avec un quatre cylindres micro-hybride, en plus de la version électrique. Un V8 électrifié est également dans les cartons, selon le constructeur.

Si ce dernier prévoyait de vendre 50 % de voitures électrifiées en 2025, ce chiffre est finalement descendu à seulement 30 % d’ici 2027. Une nouvelle preuve que l’entreprise fait machine arrière sur le 100 % électrique. Enfin, un autre élément nous confirme que Mercedes ne veut plus miser uniquement sur l’électrique. Celui-ci concerne les utilitaires, et tout particulièrement la nouvelle plateforme VAN.EA développée spécifiquement pour les vans électriques. Celle-ci arrivera en 2026 avec des technologies assez novatrices, comme une architecture 800 volts pour des recharges rapides.

Les essais du prototype du SUV 100 % électrique de Mercedes-AMG sont en cours.

Une plateforme manifestement étudiée pour être 100 % électrique, mais Mercedes-Benz a confirmé dans un autre communiqué le développement en parallèle de vans dotés de moteurs thermiques, en aménageant la plateforme VAN.EA pour créer la VAN.CA (pour Combustion Architecture). Une preuve indéniable de la volonté de cette dernière de ne pas dire adieu à cette motorisation, et de ne surtout pas devenir 100 % électrique pour le moment.