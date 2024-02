Voici pourquoi Mercedes continuera finalement de produire des voitures thermiques plus longtemps que prévu

Si Mercedes prévoyait de ne vendre que des voitures électriques dans sa gamme à partir de 2030, la firme allemande a décidé de changer ses plans. Elle continuera en effet à produire également des modèles thermiques et hybrides, alors que ses résultats sont en forte baisse.

Depuis plusieurs années déjà, l’Union européenne a à cœur de verdir le parc automobile, et a pour cela pris une décision radicale. Ainsi, à partir de 2035, la vente de voitures thermiques neuves sera strictement interdite sur tout le Vieux continent, hormis certaines rares exceptions pour les constructeurs qui vendent moins de 1 000 véhicules par an.

Un revirement de situation

Or, vous vous en doutez, ils ne sont pas nombreux, et cela ne devrait pas changer grand-chose. Mercedes par exemple fera partie des nombreuses marques à devoir se plier aux règles de Bruxelles, même si l’Allemagne avait voté contre cette mesure. Mais le pays n’aura pas le choix, et ses constructeurs non plus. C’est dans ce contexte que la firme à l’étoile annonçait en 2021 qu’elle deviendrait 100 % électrique.

Cette transition sera faite à la fin de la décennie, « là où les conditions du marché le permettront ». Une annonce finalement assez vague à première vue. Le constructeur expliquait également que tous ses nouveaux modèles lancés à partir de 2025 seraient uniquement vendus avec des motorisations électriques. Mais la marque allemande ne semble finalement plus être très sûre d’elle en ce qui concerne son électrification.

C’est ce qu’explique l’agence de presse britannique Reuters, qui relaie les propos du PDG de la marque, Ola Källenius. Et ce dernier ne semble plus vraiment croire au tout électrique, puisque les chiffres de ventes pour cette motorisation sont très décevants. Et pour cause, les voitures zéro-émission (à l’échappement) ne représentent actuellement que 11 % des ventes de Mercedes. Un chiffre qui passe à 19 % lorsque l’on prend également en compte les hybrides.

La demande est donc encore trop faible pour Mercedes, même si la marque allemande possède pourtant une gamme bien remplie, qui va de l’EQA à l’EQS, en passant par les EQB et EQE. L’an dernier déjà, la firme avait décidé de mettre fin à la commercialisation de son premier modèle, l’EQC, en raison de ventes trop faibles et d’une concurrence trop grande, face notamment à la Tesla Model Y et aux marques chinoises.

Encore des voitures thermiques

Le site américain Electrek relaie d’autres chiffres du constructeur, qui montrent que les clients ne sont pas encore réellement prêts à passer à l’électrique, ou tout du moins pas chez Mercedes. En effet, les bénéfices de la marque ont chuté de 21 % au cours du 4e trimestre 2023, tandis qu’ils ont globalement baissé de 4 % sur l’ensemble de l’année dernière.

Cependant, les ventes de modèles 100 % électriques ont augmenté de 61,3 %, avec 240 668 immatriculations. Une belle augmentation, mais avec des chiffres bien inférieurs aux leaders du marché et notamment de Tesla, qui a vendu 1 808 581 voitures électriques l’an dernier. De son côté, le nouveau numéro 1 mondial, BYD, a dépassé les 1,5 million de ventes. Autant dire que Mercedes est encore fortement à la traîne, ce qui explique sa baisse d’enthousiasme quant à cette motorisation.

C’est dans ce contexte que la marque a donc annoncé vouloir continuer à produire de nouvelles voitures thermiques après 2030, et à mettre à jour ses technologies actuelles. Le groupe revoit même ses ambitions à la baisse.

Désormais, elle prévoit que ses véhicules électrifiés (hybrides inclus) représentent 50 % de ses ventes à partir de 2030, et non plus 2025. Mais si Mercedes change de stratégie, c’est également en raison des coûts élevés liés au développement et à la production des voitures électriques, alors que ses bénéfices sont déjà en baisse.

Néanmoins, Mercedes prévoit de réduire de 30 % les coûts au cours des prochaines années, tout en proposant des modèles plus en accord avec les attentes des clients. Ce sera notamment le cas de la future CLA, qui devrait afficher une autonomie dépassant les 750 kilomètres WLTP et qui pourra se recharger en seulement une quinzaine de minutes. La berline électrique sera aussi dotée de la charge bidirectionnelle, entre autres, et elle rivalisera avec la Tesla Model 3.