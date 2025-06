L’arrivée de la carte grise sur smartphone, des milliers de Tesla bloquées en France et les causes du black-out électrique en Espagne – Récap’ Survoltés

La semaine du 16 juin 2025 a été dense dans l’actualité de la mobilité électrique. La carte grise arrive sur l’application France Identité, des milliers de Tesla Model Y ont été bloqués en France et le gouvernement espagnol a présenté les raisons de l’immense panne électrique. C’est l’heure du récap’ Survoltés.

Après la carte d’identité et le permis de conduire, l’application France Identité accueille la carte grise de votre voiture. Encore à l’étape de bêta, on vous montre comment activer cette solution bien pratique.

Étrange situation : l’absence d’éligibilité au bonus écologique a conduit Tesla à bloquer les livraisons de milliers de Tesla Model Y en France. Heureusement, la situation vient de se débloquer, et un raz de marée est à prévoir dans les prochaines semaines.

Après des mois d’enquête, le gouvernement espagnol a présenté les conclusions de son enquête suite au black-out total du 28 avril. Les responsables ? Un phénomène de surtension qui aurait provoqué une réaction en chaîne incontrôlable. Une situation qui aurait pu être évitée.

