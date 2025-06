Ce VTT électrique de chez Decathlon, parfait pour partir en balade hors bitume, coûte 500 € de moins

Le Rockrider E-EXPL 520 est un VTT Ă assistance Ă©lectrique efficace et fiable pour pratiquer la randonnĂ©e sur terrains vallonnĂ©s. Ce modèle s’affiche Ă un prix plus attractif aujourd’hui : il tombe Ă 1 499 euros contre 1 999 euros de base.

Decathlon Rockrider E-EXPL 520 // Source : site officiel

Si vous êtes amateurs de grandes balades en plein air, des randonnées en forêt ou des trails dans les montagnes, ce vélo tout-terrain électrique est idéal pour les personnes souhaitant s’initier au VTT. Le Rockrider E-EXPL 520 est un bon compagnon pour partir en vadrouille hors des sentiers battus, surtout maintenant qu’il perd 500 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir du Rockrider E-EXPL 520

Un VTT semi-rigide confortable

Un couple de 50 Nm efficace pour les dénivelés modérés

Une autonomie jusqu’Ă 80 km

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 1 999,99 euros, le vĂ©lo Ă©lectrique Rockrider E-EXPL 520 est en ce moment remisĂ© Ă 1 499,99 euros sur le site Decathlon.

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Decathlon Rockrider E-EXPL 520. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un joli modèle tout-terrain pour les amateurs de rando

Le Decathlon Rockrider E-EXPL 520 est un VTT taillé pour circuler sur des parcours vallonnés et en moyenne montagne. Et si généralement le design est un peu délaissé sur ce type de modèle, ici la firme française a fait du beau travail. On a là un beau vélo au coloris  jaune “mangue” qui fait son effet.

Son cadre semi-rigide procure une bonne stabilité, mais le confort est aussi rendez-vous grâce à sa suspension avant, ici une SR Suntour XCM à 130 mm de débattement. Elle permet d’absorber efficacement les chocs sur les sentiers et terrains vallonnés, et de rendre la conduite plus agréable et sécurisée, même sur des surfaces accidentées. Ses roues épaisses de 29 pouces aident aussi à gommer les imperfections du sol. Selon la taille choisie, le vélo pèse entre 23 et 24 kg.

Convaincant sur les sentiers

Pour son E-EXPL 520, Decathlon choisit un moteur central, le Yamaha PW-CE de 50 Nm, d’une puissance maximale de 400 W. Un capteur de couple suffisant et qui est parfait pour les dĂ©butants niveau puissance. Si les routes de randonnĂ©es que vous empruntez ne sont pas trop irrĂ©gulières, cela devrait faire l’affaire. Attention tout de mĂŞme aux pentes, qui pourraient ĂŞtre difficiles Ă gravir.

Tout ceci est mis aussi en avant par le dérailleur de 12 vitesses. Pour ce qui est du freinage, le 520 est doté de freins à disque hydrauliques, bien confortables et plus sécurisants que des freins mécaniques. Pour finir sur l’autonomie de ce VTT Decathlon, sa batterie de 500 Wh lui permet de tenir jusqu’à 80 km en faible dénivelé. Bien sûr, cela varie en fonction de la surface de la route et son dénivelé, des conditions météo ou encore du poids de l’utilisateur. Dans tous les cas, cela reste un rayon d’action très correct.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.