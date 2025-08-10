Après presque trois ans avec une Apple Watch SE, j’ai décidé de la remplacer pour un modèle plus récent : l’Apple Watch Series 10. Un tel remplacement peut-il valoir le coup ? Voici mon retour d’expérience.

L’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch SE 2022 sur le ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Après plusieurs allers-retours entre les bracelets connectés de Fitbit (Alta HR et Charge 4) et Xiaomi (Band 3 et Band 7), je suis passé sur une montre connectée, l’Apple Watch SE de 2022, depuis presque trois ans maintenant. Cette dernière a fait son temps : entre le verre de son écran saturé de micro rayures, et sa batterie en fin de vie, j’ai décidé qu’il fallait lui trouver un remplaçant, plutôt qu’investir dans des réparations tout aussi coûteuses.

L’Apple Watch Series 10 à gauche, l’Apple Watch SE 2022 à droite // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Mon choix s’est donc porté sur la dernière montre en date d’Apple, l’Apple Watch Series 10. Avec cette base, je vais essayer de répondre à une question existentielle : est-ce que remplacer une montre vieillissante par un modèle plus récent offre une vraie différence ?

Design : deux montres à la fois semblables mais différentes

Si ces montres connectées sont toutes deux des Apple Watch avec format d’écran « carré », elles n’en sont pas moins différentes. L’Apple Watch SE récupère en effet le design de la Series 6 de 2020, avec des technologies de la Series 8 (avec qui elle partage sa génération et quelques éléments).

L’Apple Watch SE de 2022 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Elle offre par ailleurs les plus modestes finitions qu’on peut avoir sur une Apple Watch, sans être un défaut pour autant : le cadre est en aluminium, avec un dos en nylon composite, et un verre Ion-X qui recouvre l’écran (sensible aux rayures). Le tout est disponible en deux tailles de boitier (40 ou 44 mm), et trois coloris (Minuit, Lumière Stellaire, et Argent).

L’Apple Watch Series 10 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’Apple Watch Series 10 adopte un design complètement nouveau, plus dans l’air du temps, et ne se base sur aucune autre Apple Watch. Côté finitions, on retrouve un châssis monobloc en aluminium, accompagné d’un écran qui lui aussi est équipé d’un verre Ion-X. Il existe toutefois une version titane au catalogue, avec cette fois-ci un verre saphir pour son écran, plus résistant.

La finesse est un des arguments martelés par Apple pour sa Series 10, la plus fine de la gamme : 10,7 mm pour la SE, contre 9,7 mm pour la Series 10, soit un millimètre de moins.

La Series 10 est disponible avec sept coloris, dont trois pour la finition aluminum (Noir de Jais, Or Rose, et Argent), et quatre autres pour la finition titane (Ardoise, Or, Naturel et Argent dédié au modèle Hermès). Deux tailles sont proposées : 42 et 46 mm.

L’Apple Watch SE est plus épaisse que l’Apple Watch Series 10 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une large palette de bracelets est disponible pour les deux modèles. Attention toutefois, si les bracelets sont compatibles entre les différents modèles et tailles, ces derniers peuvent ne pas parfaitement s’accorder. Je ressens, par exemple, une gêne lorsque que je mets le bracelet 40 mm de mon ancienne SE sur ma nouvelle Series 10, et inversement. Notez par ailleurs que les capteurs et le système de recharge sont protégés par du verre saphir pour les deux modèles.

Il est important de mentionner que les montres que je possède pour cet article sont au format 40 mm pour l’Apple Watch SE (avec son coloris Minuit), et 42 mm pour l’Apple Watch Series 10 (châssis aluminium, avec son coloris Argent). Ces deux montres n’ont pas la fonction cellulaire.

Caractéristiques : le jour et la nuit

S’il y a un aspect sur lequel l’Apple Watch SE et l’Apple Watch Series 10 se démarquent le plus, c’est peut-être sur leurs caractéristiques. La SE était déjà un modèle globalement allégé vis-à-vis de la Series 8.

La Series 10 profite de presque toutes les dernières technologies de la pomme pour ses montres connectées, malgré quelques équipements qui sont bien entendu réservés à l’Apple Watch Ultra 2).

Modèle Apple Watch SE (2022) Apple Watch Series 10 Dimensions 40 mm x 34 mm x 10,7 mm 42 mm x 36 mm x 9,7 mm Technologie Li-Ion N/C Norme wifi Wi-Fi 4 (n) Wi-Fi 4 (n) Définition de l’écran 448 x 368 pixels 374 x 446 pixels Dalle OLED OLED Mémoire interne 32 Go 64 Go Poids 26,4 g 30 g Capteur de rythme cardiaque Oui Oui Analyse du sommeil Oui Oui Accéléromètre Oui Oui Capteur de lumière ambiante Oui Oui Indice de protection IP68 IP6X, ISO 22810:2010 Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux écrans radicalement différents

Une différence significative distingue visuellement ces deux Apple Watch sur le plan des caractéristiques : l’écran. Deux tailles sont disponibles par modèle :

Apple Watch SE 2022 : 40 et 44 mm, soit 1,57 et 1,78 pouce ;

Apple Watch Series 10 : 42 et 46 mm, soit 1,69 et 1,9 pouce.

L’écran de la Series 10 est donc plus grand que celui de la SE, tout en profitant de bords plus fins. La différence de taille entre les deux modèles reste donc très minime, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont des petits poignets comme moi (dans le cas des petits modèles).

Sur les bordures d’écran, la différence est frappante // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les deux modèles ont un écran OLED avec la technologie LTPO. L’écran de la SE atteint un pic de 1000 nits de luminosité (avec une définition de 324 x 394 pixels), contre 2000 nits pour la Series 10 (avec une définition de 374 x 446 pixels), capable lui de descendre jusqu’à 1 nit.

L’Apple Watch Series 10 se distingue donc avec deux particularités : un écran « grand angle » (qui offre une meilleure lisibilité sur les angles de l’écran, d’où son nom), et l’Always On Display. Je dois reconnaître que ce dernier m’a particulièrement impressionné, moi qui pensais à un simple gadget, je ne peux plus m’en passer. Il est cependant dommage qu’il est impossible d’enlever l’arrière-plan du cadran, comme pour les iPhone.

Équipement et fonctionnalités

Je vais me répéter ici, mais l’Apple Watch SE est une Apple Watch Series 8 allégée en fonctionnalités, avec de nombreuses fonctions manquantes. On y retrouve quand même le processeur S8, accompagné de 32 Go de stockage. L’Apple Watch Series 10 se démarque avec une puce S10 plus récente (qui intègre un Neural Engine et une puce Ultra Wideband 2), et le double de stockage, soit 64 Go.

De nouveaux capteurs sont arrivés entre les deux modèles, avec l’arrivée sur la Series 10 d’un capteur de température, d’un capteur d’oxygénation du sang (SpO2), de nouveaux capteurs optiques pour l’analyse de la fréquence cardiaque, et d’un capteur ECG. Je détaillerai les usages de ces capteurs un peu plus tard.

Il s’agit en soit des mêmes capteurs présents sur les Series 8 et Series 9, mais c’est toujours un plus par rapport à la SE.

Parmi les caractéristiques que partagent les deux montres, on peut noter la détection des chutes et accidents avec appel d’urgence, le GPS (avec boussole, gyroscope et altimètre), les services Apple (Apple Wallet, Siri…), etc. Une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres est présente sur les deux appareils (avec une résistance à la poussière IP6X pour la Series 10).

Pour résumer, l’Apple Watch Series 10 fait mieux que l’Apple Watch SE sur tout les points, grâce à des fonctionnalités supplémentaires. Mais attention, ces fonctionnalités sont déjà présentes sur trois générations d’Apple Watch Series, en comptant celle-ci.

Santé : D’avantage de données et de possibilités

Je ne vais pas vous parler de sport dans cet article, ceux qui me connaissent savent que ce serait un culot inouï de ma part. Mais pour plus de détails, vous avez les fantastiques et extraordinaires tests complets des montres par Frandroid :

Comme je l’ai indiqué un peu plus haut, l’Apple Watch Series 10 intègre de nouveaux capteurs, notamment pour l’aspect santé, qui évolue beaucoup entre les deux modèles, et combine toutes les innovations santé qu’on peut retrouver sur une montre connectée dédiée au grand public.

L’Apple Watch Series 10 a plus de capteurs // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Parmi les nouveautés qui sont aux abonnés absents sur l’Apple Watch SE, on note l’arrivée des capteurs de température, d’ECG, et du SpO2. Avec ces nouveaux capteurs arrivent de nouvelles fonctionnalités, comme la détection de l’apnée du sommeil, l’identification d’une potentielle fibrillation auriculaire, la captation de la température du poignet lors de la nuit ou de l’eau lors de la nage, etc.

Mais là où ces nouveautés ont vraiment marqué mon quotidien, c’est avec l’utilisation de l’application Vitals sur l’Apple Watch.

Des données supplémentaires pour Vitals

C’est tout simplement mon application favorite sur l’Apple Watch (après la télécommande pour Spotify, et Apple Wallet). À partir de données santé captées par la montre, Vitals (ou Signaux Vitaux) va traiter ces données pour permettre de mieux comprendre son état de santé.

Après chaque nuit, l’application génère un compte rendu avec un graphique, pour identifier de potentielles anomalies, qui seront représentées par des points roses. C’est un vrai assistant santé qui ne remplace pas pour autant un vrai suivi médical.

Vitals sur watchOS 11 // Source : Frandroid Vitals sur watchOS 11 // Source : Frandroid Vitals sur watchOS 11 // Source : Frandroid Vitals sur watchOS 11 // Source : Frandroid Vitals sur watchOS 11 // Source : Frandroid Vitals sur watchOS 11 // Source : Frandroid

L’Apple Watch SE ne pourra traiter que les données qu’elle peut analyser, c’est-à-dire la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et le temps de sommeil.

L’Apple Watch Series 10 offrira donc un suivi plus complet, avec l’analyse de la température au poignet et l’oxygène sanguin en plus, pour un total de 5 captations différentes. Notez que ces deux données supplémentaires nécessitent 5 jours de sommeil après avoir configuré la montre, pour pouvoir se calibrer.

Exemple d’anomalies détectés par l’application Vitals (avec l’Apple Watch SE) // Source : Frandroid

Pour donner un exemple concret, il est déjà arrivé que Vitals détecte des anomalies, avant même l’apparition des premiers symptômes, lorsque j’étais malade. Dans le cas d’une grippe, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, alors trop élevés, se sont manifestés par des points roses.

Utilisation au quotidien : pas de révolution

Ne vous attendez pas une expérience utilisateur complètement différente entre ces deux modèles, vous risquez d’être amplement déçus. L’Apple Watch SE et l’Apple Watch Series 10 tournent toutes les deux sous watchOS 11, et seront compatibles iOS 26 (avec le fameux Liquid Glass d’Apple) prochainement. Si vous ne pouvez pas attendre l’arrivée de watchOS 26, sachez que la bêta publique est d’ores et déjà disponible.

Vous aurez donc une Apple Watch qui agira comme une extension de votre iPhone, avec la connectivité qui va avec. Vous pourrez entre autres passer des appels, passer des messages, suivre un itinéraire, utiliser votre montre comme télécommande pour Apple TV, contrôler la musique de votre iPhone depuis votre poignet, et même écouter votre musique depuis votre montre avec des écouteurs ou un casque sans fil (vous pouvez passer par les haut-parleurs de la montre avec la Series 10, mais l’expérience s’avère assez médiocre).

Cadran de l’Apple Watch Series 10 sous watchOS 11 // Source : Frandroid Widgets sur l’Apple Watch Series 10 sous watchOS 11 // Source : Frandroid Centre de contrôle sur l’Apple Watch Series 10 sous watchOS 11 // Source : Frandroid Apple d’urgence sur l’Apple Watch Series 10 sous watchOS 11 // Source : Frandroid Tiroir d’applications de l’Apple Watch Series 10 sous watchOS 11 // Source : Frandroid

J’aimerais également parler d’Apple Wallet, qui transforme votre montre en portefeuille directement à votre poignet. En plus des classiques cartes de crédit et cartes de fidélités, j’ai été agréablement surpris de voir qu’il est possible d’intégrer une carte Navigo sur l’Apple Watch (même si la manipulation n’est pas très simple), de quoi valider le portique de métro et constater que la ligne 8 connait ENCORE des perturbations. Le fonctionnement est assez proche de ce que le Japon peut proposer avec la Suica. Il est même possible d’avoir ses billets d’avion ou de train depuis la montre, mais je vous souhaite bonne chance pour faire passer le QR code sur le scanner du portique.

Apple Pay sur l’Apple Watch Series 10 sous watchOS 11 // Source : Frandroid Le pass Navigo sur l’Apple Watch Series 10 sous watchOS 11 // Source : Frandroid

Vous l’aurez compris, si ces deux Apple Watch offre une experience utilisateur complète, elles sont presques identiques sur ce point, mis à part quelques différences anecdotiques.

Autonomie et recharge : contexte difficile

Comparer l’autonomie d’une montre connectée flambant neuve avec une montre vieille de plus de trois ans peut paraitre ridicule, toutes marques confondues. Par ailleurs, Apple annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie moyenne pour les deux modèles, la même autonomie donc, qui est assez légère (comparé à des montres plus spécialisées, voire des bracelets connectés).

De plus, l’Apple Watch SE a une batterie relativement abîmée suite à ces 3 ans d’utilisation. La capacité de la batterie est descendue à 78 % (de quoi générer un burn out à tous les amoureux des 100 % de capacité de batterie).

Les câbles de recharge des deux Apple Watch // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans le cadre de cette réflexion de remplacement, l’Apple Watch SE me dure donc la journée, dans les conditions les plus favorables possibles. Après trois semaines d’utilisation, l’Apple Watch Series 10 peut me tenir plus d’une journée et demie d’utilisation (recharge le soir vers 18 heures, a pu tenir jusqu’au lendemain 22 heures) avant de réclamer son câble de recharge.

En parlant du câble de recharge, c’est peut-être ici que la Series 10 gagnera le point. Au-delà de meilleures finitions (aluminium et câble tressé pour la Series 10, contre plastique et câble conventionnel pour la SE), la Series 10 peut supporter de la charge rapide avec son câble dédié, contre de la charge lente pour la SE.

Si les autonomies ne sont donc pas transcendantes, La Series 10 offre donc une valeur ajoutée à son expérience de recharge, qui nécessitera des temps bien plus courts, lorsqu’elle sera reliée au réseau.

Le prix : un facteur déterminant

Ces deux montres sont encore en vente sur le catalogue officiel d’Apple. 200 euros séparent ces deux modèles (sans l’option cellulaire), en faveur de l’Apple Watch SE :

Apple Watch SE 2022 Wi-Fi + GPS : 249 euros

Apple Watch SE 2022 Cellulaire : 299 euros

Apple Watch Series 10 Wi-Fi + GPS : 449 euros

Apple Watch Series 10 Cellulaire : 569 euros

L’Apple Watch SE est donc largement moins cher que l’Apple Watch Series 10, particulièrement en version cellulaire. Notez par ailleurs que la Series 10 est en fin de vie commerciale, et sera prochainement remplacée par une future Apple Watch Series 11. Une nouvelle version de l’Apple Watch SE pour 2025 serait également prévue. Ces deux modèles devraient donc être remplacées prochainement.

Le bilan : attention à la surconsommation !

Y a-t-il de vraies différences entre l’Apple Watch SE et l’Apple Watch Series 10 ? Sans aucun doute. Est-ce suffisant pour justifier une telle transition ? Voilà une question un peu plus complexe.

Pour commencer, il est important de rappeler que ces deux modèles n’appartiennent pas à la même gamme (l’un est inférieur à l’autre, et vice versa). Dans mon cas où je venais d’une SE, la décision n’a pas été très difficile à prendre. Mais, pour quelqu’un qui viendrait d’une Apple Watch Series, plus particulièrement la Series 8 ou la Series 9, le choix sera moins facile.

Si on doit comparer l’Apple Series 10 à une Apple Series 9 voire une Series 8 (qui est de la même génération que l’Apple Watch SE de 2022), on se rend rapidement compte que les différences seront largement moins importantes.

Mis à part cela, que dire de plus que la Series 10 est, sans trop de surprises, supérieure à la SE sur tous les points, que ce soit pour son design, ses équipements, etc. Pour autant, il n’y a pas de révolution à l’usage au quotidien, sauf si vous êtes sportif ou soucieux de votre santé. Pour le reste, on parle donc d’une évolution, pas d’une révolution.

L’Apple Watch Series 10 à gauche, l’Apple Watch SE 2022 à droite // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Est-ce que passer d’une Apple Watch SE de 2022 à une Apple Watch Series 10 peut valoir le coup ? Selon moi, la réponse est oui, on passe à une gamme supérieure, avec un modèle à l’air du temps. Venir d’une Series 8 ou 9 ? Vous l’aurez compris, ce serait bien moins évident, tant ces trois générations sont similaires sauf sur le design et quelques différences minimes.

Mais attention toutefois, la SE comme le Series 10 pourraient très prochainement être remplacées, bien qu’elles soient toutes les deux encore disponibles sur le catalogue officiel d’Apple.

Pour résumer, tout dépendra donc de votre profil, de l’état et du modèle d’Apple Watch que vous possédez. Surveiller le calendrier de sortie de la firme de Cupertino peut aussi être un facteur important, si vous souhaitez le modèle le plus récent possible. Mais plus que jamais, remplacer un produit fréquemment relève plus que jamais d’un non-sens.

