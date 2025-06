watchOS 26 annoncé : Apple intègre enfin l’IA dans le sport sur Apple Watch

Avec watchOS 26, Apple transforme l’Apple Watch en véritable coach sportif grâce à Workout Buddy et Apple Intelligence. Cette mise à jour apporte également des améliorations d’usage et le design Liquid Glass sur la montre.

Durant la WWDC 2025, Apple a dévoilé watchOS 26, une mise à jour dédiée à l’Apple Watch avec de nouvelles fonctionnalités centrées sur le fitness intelligent et l’usage quotidien.

La principale nouveauté est Workout Buddy, un coach sportif alimenté par Apple Intelligence qui personnalise la motivation pendant l’entraînement.

Cette version adopte également le nouveau design Liquid Glass introduit sur les autres plateformes Apple, tout en apportant des améliorations pratiques comme un nouveau geste de poignet et des fonctions de traduction intégrées.

Workout Buddy : un coach IA dans votre montre

Workout Buddy est la nouveauté importante de watchOS 26. Cette fonction utilise Apple Intelligence pour analyser les données d’entraînement de l’utilisateur et générer des encouragements vocaux personnalisés pendant l’effort.

Le système puise dans l’historique fitness, la fréquence cardiaque, l’allure, la distance parcourue et les objectifs d’activité pour créer des messages adaptés au moment et au contexte. Par exemple : « C’est votre quatrième kilomètre, vous avez accéléré le rythme avec un temps de 8 minutes 28 secondes » ou « Félicitations, vous venez de dépasser les 200 kilomètres de course pour l’année. »

Apple a développé un nouveau modèle text-to-speech qui utilise les données vocales des entraîneurs Fitness+ pour créer une voix dynamique adaptée au sport. L’objectif est de reproduire l’énergie et le ton appropriés pour maintenir la motivation pendant l’effort.

Workout Buddy sera disponible en anglais au lancement sur les entraînements les plus populaires : course extérieure et intérieure, marche, vélo extérieur, HIIT et musculation. La fonction nécessite des écouteurs Bluetooth et un iPhone compatible Apple Intelligence à proximité. En français, il va donc falloir attendre.

Interface d’entraînement repensée

L’application Workout bénéficie de sa plus importante mise à jour depuis son lancement. Quatre nouveaux boutons dans les coins facilitent l’accès aux fonctions de personnalisation comme les vues d’entraînement, les séances personnalisées ou le mode pace.

La musique s’intègre directement dans l’app avec une configuration automatique au démarrage de l’entraînement. Apple Music peut sélectionner automatiquement la playlist optimale selon le type d’activité et les goûts musicaux de l’utilisateur. Le système propose aussi des suggestions basées sur l’historique d’écoute pendant ce type d’entraînement spécifique.

Smart Stack plus proactive

La Smart Stack améliore ses algorithmes de prédiction en intégrant davantage de données contextuelles, de capteurs et d’habitudes utilisateur. Elle propose désormais des « Smart Stack hints », des suggestions proactives sous forme de prompts visuels subtils.

Ces indices apparaissent de manière contextuelle : suggestion de Backtrack dans une zone isolée sans connectivité, proposition d’entraînement Pilates à l’arrivée habituelle au studio de sport. Ces suggestions utilisent le design Liquid Glass pour s’afficher discrètement sur l’écran.

Messages et notifications améliorés

Apple Watch supporte désormais Live Translation dans Messages via Apple Intelligence. Les textes entrants se traduisent automatiquement dans la langue préférée de l’utilisateur, directement au poignet. Les réponses peuvent également être traduites instantanément pour l’interlocuteur.

Cette fonction sera disponible sur Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2, avec un iPhone compatible Apple Intelligence. L’Apple Watch peut aussi suggérer intelligemment des actions contextuelles comme démarrer un Check In ou utiliser Apple Cash selon la conversation.

watchOS 26 introduit un geste de « wrist flick » sur les modèles récents (Series 9, Series 10, Ultra 2). Un mouvement rapide du poignet vers l’avant puis l’arrière permet de rejeter une notification, raccrocher un appel ou revenir au cadran principal.

Ce geste utilise l’accéléromètre, le gyroscope et un modèle d’apprentissage automatique pour analyser le mouvement. Il complète le double tap existant pour offrir plus d’interactions à une main.

Ajustement automatique du volume

L’Apple Watch peut maintenant adapter automatiquement le volume du haut-parleur selon le bruit ambiant. Cette fonction s’applique aux notifications, minuteurs, alarmes, appels entrants et Siri, permettant de rester audible sans déranger l’entourage.

Autres nouveautés

L’app Notes fait ses débuts sur la montre, permettant d’accéder aux notes directement au poignet. Les utilisateurs peuvent épingler et déverrouiller des notes, cocher des éléments de liste et créer de nouvelles notes via Siri, dictée ou clavier.

Hold Assist et Call Screening arrivent dans l’app Téléphone quand un iPhone est à proximité. Hold Assist reconnaît quand un agent humain prend la ligne et notifie l’utilisateur de reprendre l’appel. Call Screening collecte des informations sur les appelants inconnus avant de faire sonner le téléphone.

Pour les utilisateurs sourds ou malentendants, Live Listen s’enrichit de contrôles dédiés sur Apple Watch, incluant des sous-titres en temps réel de ce que l’iPhone entend sur la montre appairée. L’Apple Watch peut servir de télécommande pour démarrer ou arrêter les sessions Live Listen.

La galerie de cadrans se restructure avec des collections organisées pour faciliter la découverte. Le cadran Photos peut maintenant mélanger automatiquement les images selon le contenu mis en avant par l’app Photos.

Disponibilité

watchOS 26 sera disponible cet automne en mise à jour gratuite pour Apple Watch Series 6 et ultérieures, Apple Watch SE (2e génération) et tous les modèles Ultra, associées à un iPhone 11 ou plus récent sous iOS 26.

Les fonctionnalités Apple Intelligence nécessitent des appareils compatibles : iPhone 16 toutes versions, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max avec Apple Intelligence activé et Siri configuré dans une langue prise en charge.