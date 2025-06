Apple Games : la firme de Cupertino se réveille enfin dans le gaming après des années de négligence

Avec Apple Games, Apple tente enfin de rattraper son retard dans le gaming après des années d’investissements timides. Cette nouvelle application arrive sur iOS, iPadOS et macOS pour unifier une expérience gaming longtemps délaissée par la firme de Cupertino.

Pendant la WWDC, Apple a annoncé Apple Games, une application dédiée qui arrive simultanément sur iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe 26.

Cette nouveauté n’est pas une surprise, puisque les rumeurs en parlait, mais c’est une surprise pour une entreprise qui a longtemps délaissé le secteur du jeu vidéo, malgré le potentiel énorme de ses appareils et l’existence d’Apple Arcade depuis 2019.

Pour aller plus loin

iOS 26, Liquid Glass, Apple Intelligence… Suivez la keynote WWDC 2025 en direct

Avec cette app centralisée, Apple semble prendre un peu plus au sérieux un marché qu’elle a laissé en friche pendant des années. La firme mise sur une approche unifiée qui rassemble tous les jeux de l’utilisateur, facilite la découverte de nouveaux titres et améliore l’expérience sociale autour du gaming.

Apple Games : enfin une vision gaming cohérente

Apple Games se positionne comme le hub central de votre expérience gaming sur les appareils Apple. L’application regroupe tous vos jeux installés, qu’ils proviennent de l’App Store classique ou d’Apple Arcade, avec un suivi des événements majeurs et des mises à jour pour ne rien manquer.

L’interface propose une découverte personnalisée basée sur vos goûts et habitudes de jeu. Apple promet des recommandations intelligentes pour dénicher votre prochain titre favori, avec une mise en avant particulière des exclusivités Apple Arcade et des nouveautés remarquables.

Un gros changement est Game Overlay, disponible sur toutes les plateformes. Cette fonctionnalité permet d’ajuster les paramètres système, chatter avec des amis ou les inviter à jouer sans quitter votre jeu en cours. Une approche qui rappelle les interfaces des consoles modernes.

Sur macOS, le Mode économie d’énergie spécialement pensé pour le gaming étend les sessions sur batterie. L’intégration avec Metal 4 sur Mac promet des améliorations graphiques avec MetalFX Frame Interpolation et MetalFX Denoising pour des visuels plus fluides.

Un retard considérable malgré un potentiel énorme

L’iPhone 16 est moins cher quand vous le louez Et si vous choisissiez la location pour votre futur iPhone 16 ? Chez mobile.club, il est accessible dès 36,90 euros par mois seulement, avec une garantie et une assurance incluse contre le vol et la casse !

Cette annonce arrive avec un retard considérable. Pendant que Sony, Microsoft, Valve et Nintendo structuraient leurs écosystèmes gaming, Apple s’est longtemps contentée de percevoir sa commission de 30 % sur l’App Store sans véritablement investir dans l’expérience utilisateur.

Le contraste est saisissant : Apple possède la plateforme mobile la plus lucrative au monde, des puces parmi les plus performantes du marché et un écosystème d’appareils interconnectés, mais n’a jamais su capitaliser sur ces atouts pour le gaming. Pendant des années, jouer sur Mac relevait du parcours du combattant, et l’iPhone se contentait de jeux freemium sans ambition.

Lancé en septembre 2019, Apple Arcade était censé marquer l’entrée sérieuse d’Apple dans le gaming. Pour 4,99 € par mois, ce service propose plus de 200 jeux sans publicité ni achat intégré, disponibles sur tous les appareils Apple.

Mais Apple Arcade a rapidement montré ses limites. Focalisé sur des jeux familiaux sans prise de risque, le service peine à séduire les gamers exigeants. Peu de titres marquants, pas de grandes exclusivités, une communication discrète : Apple Arcade ressemble plus à un produit de niche qu’à une véritable alternative aux plateformes gaming.

L’écosystème Apple enfin exploité ?

Les puces Apple Silicon (M1, M2, M3, M4) offrent des performances graphiques impressionnantes qui rivalisent avec certaines cartes graphiques dédiées.

Pourtant, rares sont les jeux qui exploitent vraiment cette puissance sur Mac. Apple Games pourrait enfin valoriser ces capacités techniques.

Voilà qu’Apple annonce des jeux comme Cyberpunk 2077, Crimson Desert ou HITMAN World of Assassination sur Mac montre qu’Apple commence à convaincre les développeurs. Ces jeux exploitent MetalFX Upscaling et le ray tracing des puces M.

L’iPhone reste la plateforme mobile la plus puissante, mais se limite largement aux jeux freemium. L’iPad, avec son grand écran et ses performances de niveau laptop, pourrait accueillir des jeux AAA dignes des consoles portables. Apple Games pourrait enfin débloquer ce potentiel.

La compatibilité des manettes externes (DualSense, Xbox Controller) existe depuis des années, mais peu de jeux en profitent vraiment. Une stratégie gaming cohérente pourrait transformer l’iPad en véritable alternative aux consoles portables.

Apple Intelligence dans le gaming

Apple Games intègre également Apple Intelligence pour personnaliser l’expérience. L’IA analyse vos habitudes de jeu, suggest des titres adaptés et peut même créer du contenu personnalisé avec Image Playground pour vos profils et avatars.

Cette approche intelligente pourrait différencier Apple de la concurrence, en proposant une curation ultra-personnalisée plutôt qu’un catalogue générique. L’intégration avec Shortcuts permettra d’automatiser certaines tâches gaming répétitives.

Un réveil tardif mais nécessaire

Apple Games arrive avec des années de retard, mais l’entreprise dispose encore d’atouts importants : un écosystème fermé cohérent, des performances hardware exceptionnelles et une base d’utilisateurs fidèles. La question est de savoir si cette approche suffira à rattraper des concurrents bien établis.

L’intégration cross-platform (iPhone, iPad, Mac, Apple TV) pourrait séduire les développeurs cherchant à toucher un large public avec un seul portage. La promesse d’une expérience gaming premium sur tous les appareils Apple a de quoi intéresser.

Le succès d’Apple Games dépendra de la capacité d’Apple à attirer les grands éditeurs et à proposer des exclusivités marquantes. L’entreprise doit aussi convaincre sa propre base d’utilisateurs que l’écosystème Apple peut devenir une destination gaming sérieuse.

Avec des revenus de plus de 400 milliards de dollars, Apple a largement les moyens de rattraper son retard. Reste à voir si la firme aura la volonté de vraiment investir dans un secteur qu’elle a trop longtemps négligé, ou si Apple Games restera un effort cosmétique sans ambition réelle.

Cette annonce marque peut-être enfin le réveil d’un géant qui pourrait transformer le gaming sur ses plateformes. Il était temps.