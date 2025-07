Ce que Philips nous réserve avec ses mini vidéoprojecteurs à l’IFA 2025

À l’occasion de l’IFA 2025, le groupe Philips, en collaboration avec Screeneo Innovation SA, va annoncer l’arrivée de trois nouveaux modèles dans sa série NeoPix. Il s’agit des NeoPix 950 Smart, NeoPix 450 Smart et NeoPix 250 Smart voulant couvrir des usages du home cinéma à la diffusion nomade sous Google TV.

Le marché des vidéoprojecteurs est en pleine expansion et plusieurs marques proposent désormais des modèles compacts faciles à vivre embarquant des technologies intéressantes pour un maximum de divertissement avec un minimum de contraintes. C’est le créneau de Screeneo qui, sous la marque Philips, va profiter du salon IFA 2025 se déroulant début septembre prochain pour présenter trois nouveaux vidéoprojecteurs sous Google TV. Supportant la diffusion des contenus des plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ mais aussi bien d’autres, ils veulent répondre à un public désireux de profiter des médias avec simplicité même si ces modèles font quelques compromis sur la qualité.

Le premier d’entre eux est la définition ici, limitée à du Full HD mais c’est aussi le cas de la très grande majorité des appareils de ce gabarit, à l’exception peut-être du LG CineBeam Q, un modèle compact, ultra design qui est capable de simuler une définition Ultra HD. Autre point commun au trio, la technologie d’affichage qui s’appuie sur le LCD offrant ainsi une image totalement exempte d’effet d’arc-en-ciel que l’on peut observer sur les modèles embarquant la technologie concurrente, le DLP.

Notez également l’utilisation d’une LED comme source de lumière permettant une durée d’utilisation jusqu’à 30 000 heures, selon la marque, ce qui permet de garantir une certaine longévité.

Le NeoPix 950 Smart, un modèle plutôt lumineux

Le NeoPix 950 Smart introduit une technologie 2LCD inédite dans sa catégorie. L’idée est de superposer deux panneaux LCD afin d’optimiser la luminosité ainsi que la restitution des couleurs. Selon Philips, cette approche permet au 950 Smart d’atteindre une luminosité de 1400 ANSI lumens pour une résolution Full HD 1080p et un contraste de 1100:1.

L’appareil projette une image jusqu’à 150 pouces de diagonale, avec une focale automatique, des corrections de trapèze numériques — dont la gestion des quatre angles — et un zoom digital.

Côté connectivité, on peut compter sur la présence de deux ports HDMI, deux USB-A, une sortie audio mini-jack 3,5 mm, le Wi-Fi double bande et Bluetooth 5.2. Il y a deux haut-parleurs stéréo de 2 x 12 W. Ses dimensions de 181 x 280 x 263 mm pour 4,3 kg montrant bien que l’appareil est destiné à un usage fixe ou semi-nomade.

NeoPix 450 Smart avec son pied extensible

Le NeoPix 450 Smart se veut un modèle compact et polyvalent. Doté lui aussi d’une résolution Full HD 1080p, ce projecteur offre une luminosité de 500 ANSI lumens, avec un contraste de 1000:1, selon la marque. L’appareil utilise une matrice LCD associée à une source LED, toujours avec une garantie de plus de 30 000 heures d’utilisation. L’image peut atteindre jusqu’à 100 pouces de diagonale et l’appareil repose sur un pied rotatif à 360 degrés, extensible et inclinable à 90 degrés, ce qui facilite une installation sur diverses surfaces.

Parmi les fonctions d’aide à l’installation, on trouve la mise au point automatique, la correction automatique du trapèze (horizontal et vertical ainsi que quatre coins), et un zoom digital. Côté connectiques, ce modèle propose un port HDMI, un USB-A, une sortie audio jack 3,5 mm, le Wi-Fi bi-bande Wi-Fi 6, et le Bluetooth 5.0 pour connecter enceintes et manettes. Les haut-parleurs intégrés de 2 x 5 W assurent le son lors de la projection, tandis que les dimensions restent tout à fait raisonnables pour un transport facile, à 195 x 219 x 194 mm avec un poids de 2,48 kg.

NeoPix 250 Smart avec sa tête pivotante

Enfin, dernier modèle qui sera officiellement présenté lors du salon IFA 2025, le NeoPix 250 Smart vise davantage l’ultra accessibilité et la praticité en format réduit. On peut le comparer, niveau gabarit au Samsung The Freestyle 2e gen ou au récent Xgimi MoGo 4, par exemple. Comme ces derniers, il propose une définition Full HD 1080p, mais sa luminosité se limite à 250 ANSI lumens, pour un taux de contraste affiché à 3000:1, toujours selon le constructeur. Ce projecteur propose une image pouvant aller jusqu’à 80 pouces.

Il s’appuie sur un pied rotatif à 180 degrés permettant une orientation facile, ainsi que par son « Instant Setup » qui automatise la correction de la netteté et du trapèze. L’appareil intègre une connectique réduite mais suffisante pour des usages occasionnels, avec un HDMI, un USB-A et une sortie 3,5 mm, enrichies par la double connectivité Wi-Fi 2,4/5 GHz et Bluetooth 5.0.

Les haut-parleurs de 2 x 3 W offrent un rendu sonore basique pour des usages ponctuels, tandis que l’appareil conserve des dimensions compactes (239 x 140,7 x 187,9 mm) pour seulement 1,38 kg.

Pour le moment, la marque n’a pas communiqué sur les prix de ces appareils mais ils devaient être plutôt abordables au regard des caractéristiques techniques.