Ce TV 4K Philips de 55 pouces (QLED + Ambilight) est en cours de déstockage lors des soldes 

Le TV Philips 55PUS7800 est un modèle plutôt complet pour son prix : il profite d’une dalle Qled avec de l’Ambilight, quelques-unes des meilleures normes vidéos ainsi que des fonctionnalités gaming intéressantes, le tout pour moins de 470 euros grâce aux soldes.Â

Aujourd’hui, l’offre des téléviseurs est de plus en plus diversifiée. Il n’est aujourd’hui plus nécessaire de dépenser une fortune pour acquérir un bon TV 4K, comme ce Philips 55PUS7800. Il offre une belle qualité d’image, et propose une bonne immersion grâce à la technologie Ambilight qu’il embarque. Un autre argument de taille, sa version 55 pouces coûte 136 euros de moins lors des soldes.

Pourquoi choisir le Philips 55PUS7800 ?

La technologie QLED, la fidélité des couleurs en mode HDR

Des images immersives avec l’Ambilight

L’interface Titan OS et sa fluidité

Lancé à 599 euros, le téléviseur Philips 55PUS7800 est désormais proposé à 463 euros sur le site Ubaldi.

Un TV QLED avec un truc en plus…

Esthétiquement, le Philips 55PUS7800 ne manque pas de charme avec ses bordures quasi inexistantes qui ne feront que renforcer l’immersion dans les contenus visionnés. Avec sa diagonale de 55 pouces, vous n’aurez aucun mal à l’intégré dans votre intérieur.

La dalle profite de la technologie Qled avec une définition 4K afin d’obtenir une image finement détaillée et surtout proche de la réalité. Si l’on regrette l’absence du Dolby Vision, on a droit aux traitements HDR10, HDR10+, HLG. Quant à la partie audio, elle est assurée par un système 2.0 d’une puissance de 20 W avec la technologie Dolby Atmos. Pour une meilleure expérience audio, il sera préférable d’y ajouter une barre de son.

Cette référence possède un petit truc en plus qui permet de l’apprécier davantage : la fonction Ambilight. Si certains pensent qu’elle est gadget, elle a de quoi changer considérablement l’expérience de visionnage. Elle apporte une immersion supérieure, grâce à des LED disposées autour et à l’arrière du téléviseur. L’éclairage projeté sur vos murs est synchronisé avec le contenu diffusé à l’écran, et donne l’illusion de prolonger l’image.

Une smart TV avec quelques fonctionnalités gaming

Ce modèle est équipé de ports HDMI 2.1, ce qui est un atout pour ceux qui possèdent une console de dernière génération comme la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. En revanche, il faut savoir que même si la prise en charge du HDMI 2.1 est présente, ce téléviseur ne peut pas afficher des jeux en 4K à 120 images par seconde (120 fps). La dalle ayant un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, on ne peut pas en profiter pleinement. On se console avec la présence des fonctions ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) qui permettent de réduire la latence en plus de minimiser les déchirures d’écran.Â

Enfin, si jusqu’ici la firme néerlandaise utilisait Google TV pour faire tourner ses téléviseurs, le modèle 55PUS7800 utilise Titan OS. Une interface proche de Google TV, qui propose une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres, comme les applications de streaming les plus populaires. Les compatibilités avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrôle vocal.

La technologie QLED offre une bonne qualité d’image, mais si vous êtes plutôt tenté par de l’OLED, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs TV OLED.

