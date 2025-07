Le Prime Day est terminé, mais les soldes continuent jusqu’au 22 juillet. Vous pouvez toujours trouver votre bonheur ! Les différents e-commerçants comptent bien vous faire économiser de l’argent pour cette dernière semaine de promo. On fait le tri des meilleures offres pour vous !

Cela fait maintenant près de trois semaines que les soldes d’été de cette année 2025 ont commencé. Il n’est jamais trop tard pour faire de bonnes affaires pendant les soldes d’été ! La deuxième arrive bientôt à son terme, et il reste encore deux démarques après ça. Plus vous attendrez, plus vous aurez l’opportunité de payer de moins en moins, mais cela dépend évidemment des stocks des e-commerçants.

Bref, si vous recherchez à faire l’acquisition d’un nouveau smartphone, tablette, PC portable, casque ou écouteurs sans fil et TV 4K, vous êtes au bon endroit ! La liste des offres sera très régulièrement mise à jour, revenez donc y faire un tour plus tard si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Les meilleures offres de la 2ème démarque des soldes d’été

Temps forts – Xiaomi Redmi Pad Pro

Les meilleures offres encore disponibles de la 1ère démarque

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 est un casque Bluetooth à réduction de bruit active qui est une vraie référence dans le domaine. Même si depuis est sortie le XM6, il reste un bon casque à conseiller et qui se trouve bien plus abordable lors des soldes.

Habituellement vendu à 269 euros, le Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui proposé seulement à 206,99 euros sur le site Boulanger avec le code promo AUDIO10.

On trouve également le XM5 en promotion à 299 euros chez Boulanger, au lieu de 419 euros à son lancement.

Nothing Phone (2)

Un excellent smartphone qui valait 849 euros dans sa version 512 Go. Aujourd’hui, le Nothing Phone (2) est à moitié prix pour les soldes ! Une affaire à ne pas rater, surtout que le prix du prochain modèle devrait être très salé.

Au lieu de 849 euros au lancement, le Nothing Phone (2) est aujourd’hui disponible en promotion à 419 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Si vous recherchez une bonne tablette Android pas chère, voici la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. La version 2024 de cette ardoise s’est mise à jour pour afficher encore un meilleur rapport qualité-prix, et c’est sans compter sur les soldes qui la proposent à moitié prix !

De base à 449 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est aujourd’hui remisée à 224,79 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Philips Hue Play

Beaucoup recherche généralement du Philips Hue à prix réduit pendant ce genre d’événement. Voici donc les barres lumineuses Philips Hue Play, qui font partie des éclairages connectés les plus intéressants de la marque. Pendant les soldes d’été, on peut d’ailleurs en avoir quatre pour le prix quasi de deux.

Au lieu de 279,98 euros, les deux packs de deux Philips Hue Play peut actuellement vous revenir à 151,42 euros chez

Samsung Galaxy A36

Design renouvelé, écran un poil plus grand, meilleure longévité logicielle… et enfin quelques fonctions IA du constructeur : le Samsung Galaxy A36 5G a bénéficié de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur, le Galaxy A35.

Initialement affiché à 399,99 euros, le Samsung Galaxy A36 5G est aujourd’hui proposé à 349 euros chez Boulanger. De plus, une Galaxy Fit3 est offerte avec cet achat !

Crivit Y.3

Il y a quelques mois, Lidl a dévoilé la troisième génération de ses vélos électriques abordables, parmi lesquels figure le Crivit Y.3. Un modèle endurant taillé pour la ville que l’on trouve actuellement avec 600 euros de réduction.

Lancé à 1 599 euros, le vélo électrique Crivit Y.3 avec courroie de Lidl est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros chez Lidl. Le modèle doté d’une transmission Shimano est lui aussi à 999 euros au lieu de 1 699 euros.

Et c’est sans compter les aides de l’État et des collectivités locales qui peuvent vous permettre de réduire encore un peu plus la facture.

Quelles dates pour les soldes d’été 2025 ?

Comme dit précédemment, nous en sommes à la deuxième démarque des soldes d’été. Elles ont commencé le 25 juin dernier, et se termineront le mardi 22 juillet à 23h59.

Quels e-commerçants participent aux soldes ?

La plupart des enseignes françaises joueront assurément le jeu des promotions durant toute la période des soldes, comme les plus grands noms du commerce en ligne. Vous les connaissez déjà sûrement, mais voici la liste :

N’hésitez pas à d’ores et déjà mettre en favori les liens ci-dessus pour ne rien rater de l’événement chez votre e-commerçant favori. De plus, les soldes sont le seul moment en France où les marchands ont le droit de vendre à perte !

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.