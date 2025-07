Fnac et Darty ont de bien belles offres pour à la 3e démarque des soldes : voici les 27 meilleures promotions

Lors de la 3e démarque des soldes, la Fnac et Darty se sont lancés dans la danse des promotions en pratiquant des prix bas sur des produits Tech populaires. Voici celles qui valent réellement le coup.

Fnac et Darty viennent de mettre en ligne leurs offres pour les soldes d’été. Les deux enseignes françaises ont de quoi vous faire économiser dès maintenant beaucoup d’argent sur des produits populaires de la Tech, en passant par les smartphones, les tablettes, les TV et même les trottinettes électriques. Des promotions, il y en a beaucoup, mais nous avons regroupé uniquement les meilleures offres dans cette sélection.

Les meilleures offres Fnac & Darty durant les soldes d’été 2025

DJI Osmo Mobile SE Ã 55 euros au lieu de 79 euros : Fnac et Darty

MSI Crosshair 16 HX AI Ã 1 699,99 euros au lieu de 1 999,99 euros : Fnac et Darty

Kit de caméra TP-Link à 59 euros au lieu de 149 euros : Darty

TCL 65C89B Ã 720 euros au lieu de 1 390 euros : Darty

TCL NXTVision 55A300 Pro à 899 euros au lieu de 1 090 euros : Fnac et Darty

Ninebot E3 Pro E Ã 399 euros au lieu de 449 euros : Fnac et Darty

Hp Victus 15fb2032 Ã 599 euros au lieu de 949 euros : Darty

Xbox Elite Series 2 Core à 99 euros au lieu de 139 euros : Fnac

GoPro Hero 13 Black Ultra Wide Edition à 409 euros au lieu de 509 euros : Fnac et Darty

Dyson V8 Advanced à 279 euros au lieu de 400 euros : Fnac et Darty

Navee S40 Ã 399 euros au lieu de 599 euros : Darty

Xiaomi Redmi Pad Pro à 239 euros au lieu de 409 euros : Darty avec le code REDMI20

Acer Aspire 14 AI Ã 699 euros au lieu de 799 euros : Fnac et Darty

LG 75QNED87 Ã 1 199 euros au lieu de 1 699 euros : Darty

Ninebot F3 Pro E Ã 599 euros au lieu de 649 euros : Fnac et Darty

Samsung Galaxy S24 FE à 452 euros au lieu de 752 euros (après ODR) : Fnac et Darty

Kobo Clara BW Ã 129 euros au lieu de 149 euros : Fnac et Darty

Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition à 299 euros au lieu de 449 euros : Fnac

Suunto Wing à 179 euros au lieu de 199 euros : Fnac

Dyson OnTrac à 399 euros au lieu de 499 euros : Fnac et Darty

Google Pixel 9 Pro XL (256 Go) Ã 949 euros au lieu de 1 299 euros : Fnac et Darty

Samsung Galaxy S25 Edge à 1 052 euros au lieu de 1 252 euros (pour adhérents et membre Darty Max) : Fnac

Samsung Galaxy Buds FE à 69 euros (59 euros pour les adhréents) au lieu de 99 euros : Fnac et Darty

Bose QC Ultra à 349 euros au lieu de 399 euros : Fnac et Darty

LG OLED55C5 Ã 1499 euros au lieu de 1 799 euros : Fnac et Darty

LG Gram 16 Ã 1 199 euros au lieu de 1 599 euros : Fnac et Darty

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 Ã 224,79 euros au lieu de 450 euros : Fnac et Darty

DJI Osmo Mobile SE

Si vous cherchez un stabilisateur pour smartphone peu cher, mais qui dispose tout de même d’une batterie de fonctionnalités pour vous aider à tourner des vidéos bien nettes, alors vous pourrez vous diriger vers le DJI Osmo Mobile SE. Un modèle efficace qui est actuellement affiché à un prix plus doux chez la Fnac et Darty : 55 euros seulement.

Les avantages du DJI Osmo Mobile SE

Un design pliable pratique

Une stabilisation efficace

Des fonctions intelligentes

Un stabilisateur avec un trépied

Au lieu de 99 euros, le DJI Osmo Mobile SE est aujourd’hui disponible en promotion à 55 euros à la Fnac et chez Darty.

MSI Crosshair 16 HX AI

Les promotions sur les PC portables dotés de RTX série 5000 se font rares, mais pendant les soldes on trouve de belles config à prix cassé, comme ce laptop MSI équipé d’une RTX 5070 et un bel écran QHD+ à 240 Hz, le tout avec 300 euros de moins.

Les forces du MSI Crosshair 16 HX AI

Un écran QHD+ de 16 pouces à 240 Hz

Une carte graphique RTX 5070 avec un Intel Core Ultra 7 255HX

Accompagnée de 16 Go de RAM et 512 Go de SSD NVMe

Avec un prix barré à 1 999,99 euros, le MSI Crosshair 16 HX AI est en ce moment en promotion à 1 699,99 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Kit de caméra TP-Link

Pour assurer une bonne sécurité de votre domicile en votre absence, rien de mieux que d’investir dans un kit complet de surveillance. Darty propose le kit parfait incluant une caméra 2K, un capteur de mouvement et de porte soldé à -60 %.

Ce qu’il faut retenir de pack Tapo c225

Une caméra qui filme 2K qui suit les mouvements

Avec une alarme sonore et lumineuse

Avec un capteur de mouvement et un détecteur de porte

Au lieu d’un prix barré à 149,99 euros, le pack TP-Link Tapo C225 avec capteur de mouvement, détecteur de porte et hub revient à 59,90 euros sur le site Darty.

TCL 65C89B

Le TV TCL C89B affiche l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché puisque son tarif est encore plus abordable même pour les (très) grandes tailles.

Les points fort du TCL 65C89B

Une dalle QLED Mini LED lumineuse de 65 pouces de bonne qualité

Compatible HDR10+ et Dolby Vision IQ, Dolby Atmos et DTS-X

Dalle 144 Hz, HDMI 2.1, VRR, ALLM, faible input lag

Lancé à 1 390 euros, puis réduit à 899 euros le téléviseur TCL 65C89B est dorénavant proposé à 720 euros sur le site Darty grâce à 10 % de remise dans le panier.

TCL NXTVision 55A300 Pro

Les soldes sont souvent l’occasion de faire de bonnes affaires et trouver de bons prix sur des téléviseurs. C’est le cas du TCL NXTVision 55A300 Pro, un TV atypique avec barre de son intégré, qui perd près de 200 euros de son prix.

Le TCL NXTVision A300 Pro en résumé

Un design tableau qui fait de l’effet

Excellent calibrage et fidélité des couleurs

Des performances gaming et Google TV aux commandes

Dans sa version 55 pouces, le TCL NXTVision A300 Pro est vendu à 1 090 euros, mais à l’occasion des soldes, il se négocie à seulement 899 euros chez la Fnac et Darty.

Ninebot E3 Pro E

C’est un modèle moderne et innovant que cette Ninebot E3 Pro E qui est soldée à 399,99 euros chez Fnac, au lieu de 449,99 euros, séduisante avec son système de double suspension.

Les points forts de la Ninebot E3 Pro E

Le confort de conduite avec la double suspension

Une autonomie maximale estimée à 55 km

Son poids de 17,9 kg fait qu’elle est facile à transporter

La Segway Ninebot E3 Pro E a été mise sur le marché au printemps 2025 pour 459,99 euros. Pourtant, les soldes ne l’épargnent pas chez Fnac puisqu’elle y est à 399,99 euros.

Hp Victus 15fb2032

C’est une bonne configuration pour plaire aux gamers : le HP Hp Victus 15fb2032, fièrement équipé d’un processeur et d’une carte graphique AMD, perd 31 % de son prix chez Darty pour la 2ᵉ démarque des soldes d’été.

Les points forts du Hp Victus 15fb2032

La carte graphique AMD Radeon RX 6550M

Le combo Ryzen 5 7535HS + 16 Go RAM + 512 Go SSD

Une bonne connectique

Vendu au départ à 949 euros, le Hp Victus 15fb2032 est en ce moment remisé à 599 euros sur Darty.

Xbox Elite Series 2 Core

La Xbox Elite Series 2 Core est une manette de jeu avec quelques concessions sur la fiche technique, mais une prise en main toujours aussi agréable et des options de personnalisation poussées pour optimiser l’expérience de jeu.

Ce qu’il faut retenir de la Xbox Elite Series 2 Core

La course des gâchettes est modifiable

L’autonomie qui frôle les 40 h sans recharge

Le grip amélioré pensé pour le jeu intensif

Au lieu de 139,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 Core est actuellement soldée chez Fnac à 99,99 euros, avec le choix du roi pour les couleurs puisqu’elle est disponible en bleu et en rouge.

GoPro Hero 13 Black Ultra Wide Edition

L’Ultra Wide Edition est une GoPro Hero 13 Black équipée d’un module ultra grand-angle intégré à l’achat. Il offre un champ de vision plus large, passant ainsi de 156° à 177° par rapport à la GoPro Hero 13 Black. La bonne nouvelle c’est qu’elle coûte 100 euros de moins pendant les soldes.

Les points forts de la GoPro Hero 13 Black Ultra Wide Edition

Le nouveau champ de vision ultra-large de 177°

Le format 1:1 natif pour les créateurs de contenu

Le système de stabilisation HyperSmooth 6.0

La GoPro Hero 13 Black Ultra Wide Edition coûte 509,99 euros, sauf pendant les Soldes chez Fnac où elle est disponible pour 409,99 euros. Quant à la batterie offerte, il faut l’ajouter au panier avec la caméra pour en profiter.

Dyson V8 Advanced

Les aspirateurs balais sont un bon moyen de s’en débarrasser efficacement et rapidement, et le Dyson V8 est certainement un bon produit pour alléger vos corvées du ménage, d’autant plus maintenant qu’il est soldé à -30 %.

Le Dyson V8 en quelques points

Robuste et maniable

Autonomie de 40 minutes sur batterie

Polyvalent grâce à ses divers accessoires

Au lieu de 399 euros habituellement, l’aspirateur balais Dyson V8 Advanced est disponible en promotion à 279 chez la Fnac et Darty.

Navee S40

Si vous guettiez une bonne trottinette électrique pendant les soldes, ce modèle Navee S40 va vous plaire : entre la double suspension à ressorts en acier, sa puissance et sa bonne autonomie, elle devient un bon allié du quotidien.

Les avantages de la Navee S40

Sa double suspension ShockMaster renforce le confort

Une autonomie réelle de 27 km avec un moteur de 350 W

L’accent sur la sécurité avec le système de freinage, les phares, les clignotants et les pneus larges

La Navee S40 est vendue 599,99 euros chez Fnac. Enfin, ça, c’est quand ce ne sont pas soldes. Actuellement, elle est disponible en promotion chez Darty.

Xiaomi Redmi Pad Pro

Pour une tablette équipée d’une dalle 2,5K à 120 Hz, d’un processeur efficace et d’une bonne autonomie, la Xiaomi Redmi Pad Pro se permet de se vendre à très bas prix pendant les soldes. Elle est affichée dans un pack remisé à -38 %.

Les forces de la Xiaomi Redmi Pad Pro

Un écran 2,5K à 120 Hz efficace

Des performances suffisantes

Une bonne autonomie et bonne charge

Habituellement à 409,99 euros, le pack Xiaomi Redmi Pad Pro, avec coque de protection et les Buds 6 Active, revient à seulement 239,99 euros chez Darty grâce au code REDMI20.

Acer Aspire 14 AI

Le PC portable Acer Aspire 14 AI est une machine puissante dans un format compact avec un bel écran OLED pour moins de 700 euros pendant les soldes. De quoi bien s’équiper pour la rentrée prochaine.

Les atouts incontournables de l’Acer Aspire 14 AI

Son écran OLED WQXGA IPS bien calibré

La puissance du processeur Ultra 5 avec 16 Go de RAM

Une autonomie longue durée

Au lieu d’un prix barré à 799 euros, l’Acer Aspire 14 AI se trouve actuellement en promotion à 699 euros sur le site de la Fnac et Darty.

LG 75QNED87

Dévoilé il y a quelques mois, le TV LG 75QNED87 intègre la technologie QNED de LG, gage d’images lumineuses et de couleurs éclatantes, tout ça dans un grand format de 75 pouces. Avec près de 30 % de remise, il devient plus abordable pendant les soldes.

Le LG 75QNED87 2025 en bref

Un écran QNED 4K de 75 pouces

La prise en charge du HDR10 et du Dolby Atmos

Parfaite pour les parties en 4K 120 FPS, voir 144 Hz

Sans oublier WebOS 25

Avec un prix barré à 1 699 euros, le TV LG 75QNED87 de 2025 profite des soldes pour s’afficher en promotion à 1 199 euros sur le site Darty.

Ninebot F3 Pro E

Avec ce modèle F3 Pro E, Ninebot revoit sa copie et fait évoluer la formule de la F2 Pro E tout en s’inspirant de l’excellente Max G3 E. Agile, vive, confortable et endurante, la toute récente Ninebot F3 Pro E pourrait bien devenir une référence incontournable de la gamme. Bonne nouvelle : pendant les soldes elle coûte 50 euros de moins.

La Ninebot F3 Pro E en résumé

Un écran moderne et bien lisible

Une trottinette confortable et stable

Une autonomie de plus de 30 km

Habituellement affichée à 649,99 euros, la Ninebot F3 Pro E est actuellement proposée à 599,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Le modèle en dessous, la Ninebot F3 E, est de son côté vendu à 529,99 euros au lieu de 599,99 euros à la Fnac.

Samsung Galaxy S24 FE

Malgré quelques petites concessions sur la fiche technique, le Samsung Galaxy S24 FE reste un smartphone très équilibré et que l’on recommande sans souci. Il plaît pour sa qualité de fabrication, son excellent logiciel et ses bonnes performances. Aujourd’hui, il perd 200 euros à l’occasion des soldes.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 FE

Un design haut de gamme

Une dalle lumineuse

One UI et l’intégration de fonctions IA

Affiché à 752 euros, le Samsung Galaxy S24 FE est actuellement en promotion à 452 euros sur le site de la Fnac et le site Darty grâce à une ODR de 100 euros.

Kobo Clara BW

La Kobo Clara BW est l’une des liseuses les moins chères du catalogue de la marque. Compacte, confortable, écoresponsable et compatible Bluetooth, ce modèle devient encore plus intéressant pendant les soldes d’été grâce à cette offre.

La Kobo Clara BW, c’est quoi ?

Une liseuse légère, écoresponsable et certifiée IPX8

Un écran de 6 pouces confortable

Avec le Bluetooth pour les livres audio

Initialement affichée à 149,99 euros, la liseuse Kobo Clara BW est aujourd’hui disponible en promotion à 129,99 euros à la Fnac. L’offre est aussi disponible sur le site Darty.

Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition

Fluide, polyvalente et accompagnée d’un stylet efficace, la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition est une tablette taillée pour les étudiants, qui pourront par exemple être plus productifs grâce à l’IA. Actuellement, on la trouve à moins de 330 euros grâce à une promo spéciale soldes.

Les points forts de la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition

Une dalle mate 3K de 12,7 pouces + 144 Hz

Google Gemini intégré

Un stylet fourni

Auparavant affichée à 449,99 euros, la tablette Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros à la Fnac.

Suunto Wing

Les Suunto Wing sont des écouteurs à conduction osseuse orientés pour les sports outdoors. Il se démarque de la concurrence avec les lumières LED intégrées pour une meilleure visibilité dans l’obscurité, du contrôle des mouvements de la tête et sont certifiés IP67. Si ce modèle, sachez qu’il profite de 10 % de remise.

Les forces des Suunto Wing

Une écoute confortable

La connexion stable

L’autonomie et la batterie externe

Proposés à 199,99 euros, les écouteurs Suunto Wing se vendent pendant les soldes à 179,99 euros chez la Fnac.

Dyson OnTrac

Le Dyson OnTrac est le deuxième casque audio sans fil conçu par la marque. Il propose un design soigné avec une collection d’accessoires pour un maximum de personnalisation, une fonction réduction de bruit performante ainsi qu’une grande autonomie. Si vous souhaitez découvrir ce produit, il profite de 100 euros de remise pendant les soldes.

Les points forts du Dyson OnTrac

Un casque confortable aux finitions soignées

Une autonomie longue durée

La réduction de bruit active jusqu’à 40 dB

De base à 499,99 euros, le casque Dyson OnTrac est vendu désormais à 399 euros sur le site Darty. L’offre est aussi disponible sur le site de la Fnac.

Google Pixel 9 Pro XL

Puissant et bourré de fonctionnalités d’IA, le dernier modèle de smartphone premium de Google est à prix très réduit durant les soldes d’été : sa version XL perd 350 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir du Google Pixel 9 Pro XL

Un volet photo très bien exécuté

Un beau design avec un écran très lumineux

Autonomie en hausse

Affiché à 1 299 euros, le Google Pixel 9 Pro XL (256 Go) se négocie en ce moment remisé à 949 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Samsung Galaxy S25 Edge

Le Samsung Galaxy S25 Edge est une pièce de design pour une niche d’utilisateurs pour qui l’esthétique et la finesse sur tout le reste. Si ce modèle vous intéresse, sachez qu’il est possible d’économiser 150 euros dessus.

Les avantages du Samsung Galaxy S25 Edge

Finesse et légereté

Qualité du grand-angle de 200 MP

Le logiciel toujours aussi agréable et complet

Disponible à 1 249 euros, le Samsung Galaxy S25 Edge se négocie aujourd’hui à 1 052 euros chez la Fnac pour les adhérents.

Samsung Galaxy Buds FE

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil avec un bon rapport qualité/prix, avec la présence de l’ANC et d’un confort optimal, les Samsung Galaxy Buds FE sont un bon choix.

En quoi les Samsung Galaxy Buds FE sont intéressants ?

Des écouteurs très confortables et légers

La réduction de bruit active présente

Une belle autonomie

Sortie à 99 euros, les Samsung Galaxy Buds FE sont aujourd’hui en promotion à 59 euros à la Fnac et le site Darty.

Bose QC Ultra

Le constructeur américain a soigné son QC Ultra avec un design et un confort haut de gamme, une longue autonomie et une réduction de bruit active au top du top.

Ce qu’il faut retenir du Bose QuietComfort Ultra

Un confort haut de gamme avec son design circum-aural

Une excellente qualité audio, idem pour l’ANC

Le Bluetooth multipoint

Une autonomie de plus de 30 heures

Au lieu de 399 euros, le casque Bose QuietComfort Ultra est aujourd’hui remisé à 349 euros chez la Fnac et Darty.

LG OLED55C5

La série C des TV OLED de LG est souvent l’option la plus intéressante pour goûter au savoir-faire de la marque. Si vous attendiez les soldes pour vous le procurer, c’est le moment : il tombe à moins de 1 500 euros.

Les forces du LG OLED55C5

Une dalle White-OLED Evo de 55 pouces

Sa compatibilité avec les normes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Les performances gaming

Au lieu de 1 790 euros, le téléviseur LG OLED55C5 est en ce moment en promotion à 1 499 euros sur le site de la Fnac et Darty.

LG Gram 16

Avec son poids plume et son design fin, le PC portable LG Gram 16 est taillé pour les utilisateurs qui se déplacent fréquemment au quotidien et qui ont donc besoin d’une machine légère, mais aussi performante. La bonne nouvelle, c’est qu’il coûte 400 euros de moins.

Les points forts du LG Gram 16

Un laptop tout léger

Une dalle QHD+ de 16 pouces

Combo Ultra 5 125H + 16 Go de RAM + SSD 512 Go

Initialement affiché à 1 599,99 euros, le LG Gram 16 est désormais proposé à 1 199,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) est une petite tablette familiale présentant un très bon rapport qualité-prix. On la trouve aujourd’hui pour à un prix plus doux à l’occasion des soldes.

Les points essentiels de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Une dalle de 10,4 pouces compatible avec le S Pen

Une puce Exynos 1280

Une batterie de 7 040 mAh

De base à 449 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est aujourd’hui remisée à 224,79 euros sur le site de la Fnac et Darty.

