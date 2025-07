C’est durant les soldes que l’Apple Mac Mini M4 dans sa version 512 Go est à son prix le plus bas

Le dernier Apple Mac mini avec sa puce M4 est un appareil compact, mais très puissant, qui peut concurrencer les PC sans rougir. Il bénéficie en plus d’un excellent rapport qualité-prix, qui s’améliore aujourd’hui grâce à cette offre Darty pendant les soldes.

On ne va pas y aller par quatre chemins : le Mac Mini M4 d’Apple, arrivé sur le marché en 2024, est probablement l’appareil le plus intéressant du catalogue de la firme californienne, qui nous avait déjà bluffés avec son Mac mini M2 puissant. Force est de constater qu’en 2024, Apple a fait mieux, avec un Mac mini toujours aussi compact, mais encore plus performant. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut trouver ce Mac mini M4 dans sa version 512 Go avec 80 euros de remise pendant les soldes.

Les atouts de l’Apple Mac mini M4

Son rapport qualité-prix

Son format très compact

Sa puissante puce M4

Dans sa version 512 Go de stockage et 16 Go de RAM, l’Apple Mac Mini M4 est en ce moment remisé à 869 euros au lieu de 949 euros chez Darty. Vous pouvez même l’obtenir à 769 euros grâce à un bonus de reprise.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Mac mini M4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Encore plus petit et pratique

Alors que le Mac mini M2 nous offrait déjà un châssis compact de 19,7 x 19,7 cm, Apple n’avait alors pas dit son dernier mot et nous propose désormais un Mac mini M4, conçu entièrement autour de l’architecture Apple Silicon, encore plus petit, même s’il gagne un peu en hauteur (5 cm contre 3,5 cm). Son châssis ne mesure que 12,7 x 12,7 cm, et son poids ne dépasse pas les 67 g. On a donc là un appareil que l’on peut transporter très facilement, ce qui n’est clairement pas le cas de tous les PC. Il est même si compact que l’on peut aisément imaginer l’emporter dans son sac en voyage ou simplement le bouger d’une pièce à une autre.

Côté connectique, pas de gros bloc chargeur à la sortie de l’appareil, mais un simple câble standard à deux pôles. À l’arrière du Mac mini M4, on trouve par ailleurs un port RJ45 Ethernet, un port HDMI et trois ports USB-C (40 Gbit/s) ; et à l’avant, un port casque jack 3,5 mm et deux ports USB-C (10 Gbit/s). Vous l’aurez remarqué, Apple a ici fait l’impasse sur les ports USB-A. Vous devrez donc si besoin vous équiper d’un adaptateur ou d’un hub USB. Autrement, la marque n’a pas pris la peine d’intégrer un microphone à son Mac mini, ce qui nous empêche de dialoguer avec Siri, par exemple. Plutôt étonnant pour un produit Apple.

Une belle puissance sous le capot

Le Mac mini M4 intègre nativement la version 2024 de macOS, à savoir macOS Sequoia. Avec ce logiciel, Apple a souhaité optimiser les performances de son système, tout en proposant davantage d’options de personnalisation. Toutefois, ne vous attendez pas à profiter dès maintenant d’Apple Intelligence, les outils d’IA générative de l’entreprise, puisqu’elle ne les propose pas encore en français et en France. Et selon la presse américaine, la solution d’Apple n’est pas très convaincante pour le moment, donc c’est peut-être un mal pour un bien ici.

Concernant les performances du Mac mini M4, ce dernier renferme, comme son nom l’indique, une puce Apple M4, qui équipe déjà les iPad Pro et la majorité des Mac. Elle est fabriquée par TSMC avec le procédé N3E (3 nm), intègre 3 à 4 cœurs performance, 4 à 6 cœurs à économie d’énergie, une partie graphique de 8 à 10 cœurs et un nouveau Neural Engine de 16 cœurs pour les fonctions Apple Intelligence. C’est d’ailleurs pour ce dernier que le Mac mini intègre au minimum 16 Go de mémoire unifiée au lieu de 8 Go.

Au quotidien, le Mac mini M4 se révèle suffisamment puissant pour la plupart des taches bureautiques, ainsi que pour de la retouche photo et vidéo légère, mais gare aux tâches trop complexes, qu’il ne pourra pas gérer de la meilleure des manières. Côté jeu, les performances ne sont pas similaires à celles offertes par un PC de jeu, mais on peut bel et bien lancer quelques titres avec le Mac mini, mais en réglant à la baisse les paramètres graphiques.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Mac mini M4.

