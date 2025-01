Soldes tablettes : les iPad Pro et Mini sont à bas prix et les Galaxy Tab abordables dans cette sélection des 14 meilleures offres

Les soldes sont l’occasion idéale pour vous de vous équiper à moindres frais pour le début d’année. Vous avez droit à de belles offres, notamment côté tablettes. Voici une sélection de celles avec un prix plus attractif.

Le marché se porte, certes, moins bien qu’il y a quelques années, mais les tablettes tactiles ont toujours une place dans nos foyers. Elles sont pratiques pour travailler en plein déplacement, certains modèles sont même si puissants qu’ils se rapprochent des ordinateurs portables. D’autres sont aussi livrés avec des accessoires comme un stylet ou un clavier magnétique pour rendre leur usage plus confortable.

Pendant les soldes d’hiver, plusieurs tablettes tactiles, y compris les iPad d’Apple, profitent des promotions. Voici notre sélection des meilleures offres.

Les meilleures offres tablettes tactiles des soldes d’hiver 2025

Apple iPad Pro 11 M2

Si on en est déjà à la puce M4, il ne faut pas pour autant négliger les générations précédentes de processeur. Les puces M2 font très bien le job, que ce soit sur MacBook ou dans cet iPad Pro avec un stockage de 1 To. Non seulement cette tablette tactile réunit assez de puissance pour séduire les professionnels et les créateurs, son écran haute définition propose en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qu’on ne trouve pas partout chez Apple.

Les points forts de l’Apple iPad Pro 11 M2

Un bel écran Liquid Retina de 11 pouces + 120 Hz

Une puce M2 bien puissante

iPadOS et toutes ses fonctionnalités

Au lieu d’un prix barré de 1 889,99 euros, l’Apple iPad Pro 11 M2 (1 To – Wi-Fi) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 135,99 euros sur la Fnac.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Samsung ne fait pas seulement dans les tablettes haut de gamme, le constructeur sud-coréen cherche aussi à convaincre dans le segment du meilleur rapport qualité-prix, plus concurrentiel qu’on ne le pense. La Samsung Galaxy Tab A9 Plus concentre plusieurs atouts : un grand écran, des performances correctes et une interface agréable.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Un écran LCD de 11″ qui affiche 1920 x 1200 pixels

Le stockage extensible avec une carte microSD

Compatible QuickShare et Samsung DeX

Au lieu de 259,90 euros à son lancement, la Samsung Galaxy Tab A9 Plus (64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 157,85 euros sur E.Leclerc.

Si vous cherchez toutefois plus petit, sachez que la Samsung Galaxy Tab A9 (64 Go) est elle aussi en promotion. Au lieu de 189,99 euros en temps normal, elle est disponible à 109,99 euros sur Cdiscount.

Apple iPad Mini 7

Tout comme avec ses iPhone, Apple décline ses tablettes tactiles iPad sous différents formats. Ici, nous vous parlons de l’iPad Mini, le format le plus petit de la gamme avec un écran de 8,3″. Une petite tablette à emmener partout pour profiter de tous vos contenus multimédias sans limite, avec une bonne puissance générale et surtout une baisse de 60 euros pour les soldes d’hiver.

Les points forts de l’Apple iPad Mini 7

Autonomie d’environ 14h30 en usage mixte

La puce Apple A17 Pro apporte un vrai gain de puissance

Son format compact est un vrai atout, sans concurrence

Au lieu de 609 euros, l’Apple iPad Mini 7 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 549,99 euros sur E.Leclerc.

Huawei MatePad 12 X

Septembre 2024, Huawei dévoile la MatePad 12 X, une belle alternative à l’iPad Air qui mise sur les mêmes atouts, à savoir une finesse de conception ainsi qu’un écran lumineux et fluide qui peut monter jusqu’à 144 Hz. Sans oublier les petits cadeaux qui font toujours plaisir, à savoir le clavier inclus et le stylet M-Pencil 3 offert.

Huawei MatePad 12 X // Source : Frandroid

Les points forts du Huawei MatePad 12 X

Son bel écran de 12″ qui affiche de la 2,8K à 144 Hz

Des dimensions au top et des finitions premium

Une autonomie de 17h environ, avec en plus une charge rapide 66 W

Au lieu de 549,99 euros, la Huawei MatePad 12 X est aujourd’hui disponible en promotion à 494,99 euros en boutique officielle avec le code promo A10HUAWEIFR25. De plus, le stylet et le clavier sont offerts.

Honor Pad X8a

La Honor Pad X8a est un modèle d’entrée de gamme qui offre une belle fiche technique, notamment son écran adapté pour le multitâche. À l’occasion des soldes, elle perd 70 euros de son prix.

Les points forts de la Honor Pad X8a

Un écran au top pour le streaming et le multimédia

MagicOS 8.0 (basé sur Android 14) est super fluide

Autonomie de 14 h en lecture vidéo continue

Lancée à 199,90 euros, la Honor Pad X8a s’affiche actuellement à 159,90 euros sur le site officiel, mais en appliquant le code AJANX8A, la tablette tombe à 129,90 euros.

Xiaomi Poco Pad

Dévoilée en mai dernier, la Xiaomi Poco Pad, une tablette tactile très bien équipée, vient tout juste d’arriver sur le marché français. Il était temps. La deuxième bonne nouvelle, c’est que malgré sa sortie récente, elle est déjà en promotion pour les soldes.

Que propose la Xiaomi Poco Pad ?

Une dalle IPS QHD+ de 12,1 pouces rafraîchie à 120 Hz

Un SoC Snapdragon 7s Gen 2

Une batterie de 10 000 mAh

Au lieu de 300 euros sur le site officiel, la Xiaomi Poco Pad (256 Go) est aujourd’hui remisée à 189 euros sur AliExpress avec le code promo 20CNYFR.

Lenovo K11 Plus

La K11 Plus est une tablette récente de Lenovo qui se montre efficace et surtout pratique pour travailler avec son grand écran et sa légèreté. À la 2e démarque des soldes, on la trouve encore moins chère : 269 euros au lieu de 449 euros.

Que propose la Lenovo K11 Plus ?

Une dalle 2K de 11,5 pouces + 90 Hz

Une puce Snapdragon 680

Une batterie de 8 600 mAh

De base à 449 euros, la Lenovo K11 Plus est en ce moment remisée à 269 euros chez Boulanger.

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 (64 Go)

Xiaomi propose la Redmi Pad SE 8.7, une tablette dont le format est réduit pour qu’elle vous accompagne dans tous vos déplacements et qui se destine à un usage autour du divertissement. Cette petite ardoise est encore plus abordable grâce aux promotions des soldes.

La Xiaomi Redmi Pad SE 8,7, une tablette qui est…

Compacte et facile à transporter

Fluide grâce à son taux de rafraichissement à 90 Hz

Endurante pour de petits usages

Proposée à 151 euros dans sa version 4 + 64 Go sur le site officiel, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 est actuellement remisée à 119 euros chez E. Leclerc.

Apple iPad 10 (2022)

L’Apple iPad 10 est la dernière tablette d’entrée de gamme de la marque à la pomme. Enfin… Par « entrée de gamme », on veut dire la gamme la moins chère du constructeur, parce que cette tablette a tout de même été lancée à presque 600 euros. Mais on peut le comprendre quand on voit cette qualité de fabrication et cette expérience logicielle des plus agréables. Aujourd’hui, cet iPad toujours recommandable est soldé sous les 400 euros.

Les points forts de l’Apple iPad 10

Une excellente qualité de fabrication

Un écran LCD, mais de toute beauté

iPadOS évidemment

Au lieu de 409 euros actuellement, l’Apple iPad 10 (2022) de 64 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 359 euros sur Amazon.

Xiaomi Pad 6

La reine des tablettes Android pas chères, c’est elle. Dans un marché où ça bataille pour proposer le meilleur rapport qualité-prix, la Xiaomi Pad 6 parvient à tirer son épingle du jeu avec son écran rafraichi à 144 Hz et ses performances plus que correctes pour son prix. Déjà forte d’un excellent rapport qualité-prix, cette tablette tactile est maintenant à moins de 250 euros pendant les soldes et livrée avec un étui de protection.

Les points forts de la Xiaomi Pad 6

Un très bon écran rafraîchi à 144 Hz

Les bonnes performances de son Snapdragon 870

Une batterie de 8 840 mAh pour 16 heures de lecture vidéo

Au lieu de 439,99 euros, la Xiaomi Pad 6 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 249,99 euros sur Darty.

Honor Pad 9

C’est la tablette familiale par excellence : la Honor Pad 9 est légère, fluide, avec un design ergonomique et des performances qui la rendent polyvalente. Donc que ce soit pour jouer, regarder une vidéo, consulter vos mails ou les réseaux sociaux, vous y trouverez forcément votre compte. D’autant qu’avec les soldes d’hiver 2025 sur le site d’Honor, vous la retrouvez avec une solide réduction, un clavier/coque + un stylet offerts.

Honor Pad 9 // Source : Frandroid

Les points forts de la Honor Pad 9

Un écran 2,5K de 12 pouces rafraîchi à 120 Hz

Un Snapdragon 6 Gen 1 pour les performances

Une prise en main agréable

Au lieu de 399 euros sans compter le stylet et le clavier, la Honor Pad 9 est aujourd’hui disponible en promotion à 265,90 euros en boutique officielle grâce aux accessoires offerts et au code promo A95ACPS qui applique une réduction de 5 %.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Lancée en 2020, puis mise à jour en 2022, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite a bénéficié en 2024 d’un nouveau petit lifting. Elle a par exemple troqué son Snapdragon 720G contre une puce Exynos 1280. Pendant ces soldes d’hiver, c’est cette version toute récente qui retient notre attention, en grande partie pour son prix, qui ne dépasse pas les 300 euros. Et un clavier est fourni avec.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Un écran de 10,4 pouces en définition à 2 000 x 1 200 pixels

Une puissance correcte avec la puce Exynos 1280

Une autonomie de 14 heures en lecture vidéo

Au lieu de 429 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) avec son clavier est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros sur Boulanger.

